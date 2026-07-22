Indický konglomerát podle zdrojů usiluje o získání většinového podílu v divizi. Indie je důležitým trhem pro automobilku Škoda Auto, která má zodpovědnost za aktivity koncernu Volkswagen a jeho značek v této asijské zemi.
Škoda na tento region velmi spoléhá, šéf mladoboleslavské značky se nechal opakovaně slyšet, že to má být v následujících letech jediný výrazně růstový region – jak s pohledu prodejů, tak výroby (také na export. Automobilka tam v uplynulých letech vybudovala inženýrské centrum, které mělo mimo jiné na starosti vývoj modelu Kylaq, o jehož dovozu do Evropy se nyní rozhoduje. Podle informací iDNES.cz se dokonce velmi intenzivně zvažoval ještě výraznější přesun některých vývojových prací z Evropy do Indie.
Upevnění pozic
Podle nových zjištění Bloombergu nyní obě strany podle zdrojů pracují na dohodě, která by zahrnovala investici JSW Group do divize Škoda Auto Volkswagen India. Ta vznikla v roce 2019 spojením firem Volkswagen India, Volkswagen Group Sales India a Škoda Auto India.
Podle zdrojů Bloombergu však stále zůstává několik sporných bodů, včetně hodnoty transakce a rozsahu kapitálových investic JSW a Volkswagenu do divize Škoda Auto Volkswagen India.
Případná transakce by završila dlouholetou snahu Volkswagenu o nalezení lokálního partnera v Indii. Cílem Volkswagenu je zajistit divizi nový kapitál a upevnit její pozici na indickém trhu. Volkswagen totiž aktuálně rozhodně nemá peníze na rozhazování.
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Volkswagen agentuře Bloomberg v e-mailové zprávě sdělil, že neustále vyhodnocuje nové obchodní příležitosti a možnosti, které by mohl využít pro svou strategii v Indii. Upozornil, že Indie je důležitým trhem pro globální růstové plány automobilky Škoda Auto. K informacím o rozhovorech s konglomerátem JSW se však německý podnik nevyjádřil.
Škoda Auto v loňském roce v Indii téměř zdvojnásobila odbyt zhruba na 70 600 vozů, což jí pomohlo částečně vykrýt výpadek prodeje v Číně a Rusku. Škoda v Indii vyrábí ve dvou závodech modely Slavia, Kushaq a Kylaq.
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„Indie je klíčovým trhem v rámci strategie internacionalizace společnosti Škoda Auto. Na indickém trhu vede aktivity koncernu Volkswagen a jeho značek. Abychom naplno využili růstový potenciál země, neustále zvažujeme nové obchodní příležitosti a analyzujeme různé možnosti, které nám umožní co nejefektivněji realizovat naši strategii v tomto vysoce dynamickém prostředí. Přestože nekomentujeme spekulace na trzích, znovu potvrzujeme náš závazek přinášet inovativní řešení mobility odpovídající dynamicky se měnícím potřebám indických zákazníků,“ sdělila v reakci na zprávu agentury Bloomberg mluvčí Škody Auto Ivana Povolná.
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Společnosti Volkswagen a JSW spolu začaly jednat už před třemi lety. Rozhovory se ale tehdy soustředily na možnost, že by JSW využívala část výrobních kapacit německého koncernu v Indii, uvedly zdroje agentury Bloomberg.
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Nyní je podle nich Volkswagen ochotnější vzdát se kontroly nad indickou divizí, protože pracuje na obtížné reorganizaci svých globálních aktivit. Což je se velkou pravděpodobností hlavní důvod nynějších – předpokládaných – jednání. Německý koncern prochází hlubokou krizí, snaží se zvrátit propad ziskovosti a restrukturalizovat. V Evropě se mluví o propouštění a zavírání továren; skupina se také zbavuje některých divizí, které nejsou klíčové. Prodej indických aktivit by také přinesl potřebné finance.
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Indická divize v uplynulém finančním roce, který skončil 31. března, zaznamenala výrazný nárůst zisku. Podle zdrojů se však mateřský koncern čím dál více zdráhá indickou divizi financovat bez účasti lokálního partnera, který by se na tomto financování podílel.
Koncem loňského roku navíc agentura Reuters zjistila, že koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody. „Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2 300 lidí, nepracují na plný výkon,“ zjistil Reuters.
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Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer nedávno v rozhovoru s britským webem Independent uvedl, že Indie by se v příštích deseti letech mohla stát jednou z nejdůležitějších zemí v globálním automobilovém průmyslu a že pro automobilku Škoda Auto představuje důležitý opěrný bod mimo Evropu. Indie by se podle Zellmera mohla stát nejen automobilovým trhem s velkým prodejním potenciálem, ale i klíčovou základnou pro vývoj, výrobu a export automobilů. Své indické modely tak začala automobilka vyvážet i na další trhy. Stavebnice modelů Kushaq a Slavia vozí do Vietnamu, kde z nich kompletuje škodovky místní partner automobilky.
Prodej podílu v divizi Volkswagenu indickému partnerovi by s velkou pravděpodobností znamenal horší kontrolu nad indickými aktivitami koncernu. Ten by pravděpodobně koncernu platil licenční poplatky za výrobu modelů v indických továrnách, kompletní prodej a distribuci by obstarávalo JSW Group. Škoda a Volkswagen by se tak pasovali do role dodavatele vozů pro tamní trh. Pravděpodobně by to znamenalo narušení plánů na další rozvoj. Na druhou stranu je dnes německý koncern velmi vstřícný k partnerstvím s asijskými (rozuměj hlavně čínskými) firmami na levném, rychlém a efektivním vývoji nových modelů.
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