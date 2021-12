Machři, bez kterých by Škodovka nebyla: tragický začátek, překotný dnešek

Už je to třicet let, co se česká Škoda zasnoubila s koncernem Volkswagen. Automobilku na to připravoval manažer Ludvík Kalma. Není to však jediné jméno, které se navždy zapíše do novodobé historie české značky. Prolistujte seriál z úspěšné novodobé historie značky ilustrovaný příběhy osobností Škody. S koncem letoška se vše znovu zašmodrchalo.