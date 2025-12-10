Škodovka totiž obvykle svými koncepty připravuje publikum na to, co za pár let vyjde z bran jejích fabrik. Vision O je jiný, potvrzuje, že je Škodovka „kombíkovou“ značkou, ovšem všechno ostatní je velká futurologie, hodně vzdálená, rozmáchlá.
Však je ten kombík obrovský, hlavně když na bocích nepřekáží při otevření dveří středový sloupek a velkorysé prosklení prosvětluje světlý vzdušný interiér. Je to koncept světového formátu – výrazný, odvážný, budí pozornost; a nejen na molu ve valencijském přístavu, kam ho automobilka vyvezla provětrat. Ty dveře otevírané od sebe jako u skříně a chybějící sloupek jsou samozřejmě nesplnitelné sny, reálné auto je pravděpodobně nikdy nedostane (protože karoserie pak není dostatečně tuhá), ale je to hezké snění.
Studie Vision O má tedy hlavně reprezentovat nový směr designového jazyka Škody „Modern Solid Next Generation“, poprvé ho odhalila na autosalonu v Mnichově letos v září, teď ho vyvezla na světlo a nechala ho pár stovek metrů projet mezi lidmi. A budila zaslouženou pozornost.
Tvůrci vyzdvihují odlišný přístup. Tým totiž šel tentokrát z opačného konce, přemýšleli o voze „zevnitř ven“. „Logika je jednoduchá – zákazník tráví většinu času uvnitř, ne před autem, a proto je hlavní prioritou komfort a uživatelský zážitek,“ vysvětluje Jiří Brynda ze Škody Auto.
Dominantou interiéru je dlouhý horizontální displej od sloupku ke sloupku, zobrazuje jízdní údaje, navigaci a má přizpůsobitelný obsah. Prostřední část slouží jako kontextová nabídka napojená na chytrou asistentku Lauru, pravá je určena pro spolujezdce, který si s pomocí mobilní aplikace může nastavit vlastní obsah.
Dan Hájek, designér uživatelského rozhraní, upozorňuje na to, že kromě displejů najdeme na pracovišti řidiče také fyzické ovladače. „Zůstávají, zákazníci je chtějí – a automobilka naslouchá. Kromě dotykového ovládání infotainmentu zůstávají rotační ovladače pod displejem, tlačítka na volantu a možnost měnit obsah displejů bez nutnosti dotyku na obrazovku.
Hájkovou hlavní disciplinou je digitální ekosystém, který má udělat z auta a mobilu jeden celek. „Mobilní aplikace je stále důležitější. Do budoucna se počítá s tím, že bude možné nastavovat funkce vozu na dálku, aplikace využije umělou inteligenci k doporučování kontextových funkcí a uživatel si bude z telefonu přizpůsobovat konfiguraci vozu,“ popisuje designér.
Designéři zdůrazňují zaměření na materiály, udržitelnost a cirkulární přístup, posun směrem k recyklovatelným a prémiovým materiálům. Zajímavostí je opěrka hlavy, je vytištěná na 3D tiskárně a při její výrobě nezůstane žádný odpad.
Designér exteriérů Petr Matušinec upozorňuje na vysunovací světlomety integrované do světelné lišty, která dává vozu tvář; umí různé světelné animace (welcome, goodbye). Na zádi designér ukazuje na prosvětlené logo, světla ve tvaru T a samozřejmě obrovský kufr – protože je to škodovácké kombi.
„Nový model ukazuje změnu filozofie: více technologií, více orientace na uživatele, více udržitelnosti,“ shrnuje Brynda. Kombi show car je jen začátek – automobilka jasně ukazuje, kam chce mířit, a zdá se, že to míří velmi vysoko. Někdy po roce 2030 by se tedy čistě bateriový kombík měl stát reálným členem modelové řady mladoboleslavské automobilky.
O technice se zatím nedá ani spekulovat. Mělo se za to, že nějaké takové auto postaví v Mladé Boleslavi na nové architektuře SSP, kterou má koncern VW, do něhož Škoda patří, chystat. Jenže se zdá, že se to celé nějak zadrhává.
Každopádně, Škodu Vision O postavili na základech pluginhybridního Superbu. Využili vlastně jen nápravy a skelet karoserie, které přepracovali a upravili, pohon obstarává výhradně elektromotor. Na poměry konceptů se Vision O pohybuje vcelku suverénně, zatáčí, brzdí – nesmějte se, to nebývá vůbec tak samozřejmé. Úkolem takových konceptů bývá nejvýš dojet na pódium na autosalonu a projet se před kamerami. A na to stačí dvacetikilometrová rychlost. Vision O by uměl i víc, ale škodováci jsou na něj opatrní, vždyť stojí desítky milionů.
Staví ho totiž ručně. Automobilky si tyto jezdící automobilové sochy obvykle nastaví samy, ale zadávají výrobu specializovaným externím firmám. Tak tomu bylo i v případě Vision O. Auto tedy postavili v Německu. Ale pozor, přímo v Mladé Boleslavi vznikl ještě jeden kousek. Nejezdící. Je to maketa vyrobená z modelářské hlíny, u které není vidět interiér. Tyto modely vyrobené ručně v životní velikosti se tradičně používají v průběhu vývoje nového vozu pro posuzování designu. Syntetická hlína se dobře tvaruje, designéři ji mají rádi, ale je velmi těžká; takže druhý, stříbrný Vision O váží asi tři tuny.