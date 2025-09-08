Škoda dnes představí elektrickou Octavii. Koncept Vision O ukáže budoucnost

Mladoboleslavská značka se chystá k velmi delikátnímu kroku. Svůj nejdůležitější model, téměř ikonickou Octavii, chce posunout do elektrické éry. Při příležitosti autosalonu v Mnichově představí koncept, který bateriovou Octavii poodhalí. Světová premiéra nového designového konceptu Vision O je naplánována na 8. září na 17:30. Premiéru sledujte na iDNES.cz.

Kromě revoluce v pohonu má nový model přinést rovněž výrazný designový skok pro značku. „Studie Škoda Vision O představuje budoucí podobu vozů Škoda s karoserií kombi a posouvá designový jazyk Modern Solid na další úroveň,“ uvádí mluvčí značky Vítězslav Kodym. „U příležitosti 130. výročí představuje Škoda Auto nástupce modelů v kombi segmentu, v němž patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější.“

„S Vision O potvrzuje Škoda Auto svou vedoucí roli v evropském segmentu kombi a nastavuje nový směr inovací pro budoucí modely,“ uvádí mluvčí značky Vítězslav Kodym.

Škoda Vision O
První oficiální záběry nového konceptu Škody Auto, který naznačí podobu připravované elektrické octavie
Škoda stupňuje napětí: postupně odhaluje novou elektrickou Octavii
Škoda Vision O
69 fotografií

Světová premiéra studie Škoda Vision O proběhne dnes v Mnichově, ovšem mimo autosalon IAA, který tam právě začíná. Automobilka se se svým konceptem jen „přidala bokem“, aby se svezla na vlně pozornosti, která se na bavorskou metropoli při příležitosti autosalonu upírá. „Koncept Vision O bude veřejnosti představen v Mnichově 9. září od 13:00 do 18:00 v budově ISARPOST Event location na adrese Sonnenstraße 26,“ upřesňuje Jiří Brynda ze Škody.

„Designová studie Škoda Vision O představuje vizi našich budoucích modelů kombi a navazuje na bohatou a úspěšnou historii automobilky Škoda v tomto segmentu. Připravovaný designový koncept je jedním z nejvýznamnějších kroků v rozvoji našeho designového jazyka Modern Solid a zároveň nás připravuje na příchod nových technologií a udržitelných řešení, abychom i nadále mohli být hlavním hráčem v segmentu kombi, kde je Škoda evropským lídrem,“ uvádí šéf značky Klaus Zellmer.

„Název Vision O je odvozen od konceptu cirkularity, jednoho z klíčových principů při vývoji designového jazyka. Cirkularita u konceptu Škoda Vision O představuje holistický přístup k funkčnosti a uživatelskému zážitku. Zahrnuje také závazek k recyklaci a opětovnému použití komponentů, čímž minimalizuje environmentální dopad vývoje a výroby automobilům,“ vysvětluje Kodym.

„S Vision O neustále rozvíjíme náš designový jazyk Modern Solid, zdokonalujeme jeho emocionální přitažlivost a dále posilujeme identitu naší značky. Nový designový koncept zdůrazňuje naše odhodlání posouvat hranice a neustále přinášet inovace do budoucího automobilového designu. Čisté linie zdůrazňují jednoduchost a jasně ukazují, že zůstáváme věrni hodnotám naší značky. Vision O je mimořádně praktický pro každodenní využití a překvapuje nás všechny svými promyšlenými detaily,“ komentuje šéfdesignér značky Oliver Stefani.

Designová studie představí též nový designový koncept interiéru. „Klade důraz na harmonické a zákaznicky orientované uspořádání – založené na nové generaci designového jazyka Škoda Modern Solid. Interiér a použité materiály vychází z principů cirkulární ekonomiky, přičemž zbytkové produkty jsou považovány za cenný zdroj,“ popisuje automobilka.

„Koncept designu interiéru studie Škoda Vision O odráží náš cíl kombinovat jednoduchost a udržitelnost s komfortem na vyšší úrovni. Kombinace čistých linií a intuitivní funkčnosti reflektují naše úsilí o vytvoření harmonického a praktického interiéru. Použité materiály a designové prvky nejen esteticky rozvíjejí designový jazyk Modern Solid, ale také zdůrazňují naši odpovědnost vůči životnímu prostředí.“

„Minimalistický styl s čistými liniemi a jednoduchými tvary navozuje pocit klidu a bezpečí. Praktické využití prostoru a intuitivní ovládání zvyšují funkčnost a zpříjemňují zážitek z jízdy,“ láká na premiéru česká značka, která letos slaví 130. výročí založení. „Použití jednotných materiálů zajišťuje konzistentní vzhled a příjemný dojem v interiéru vozu. V souladu s principy cirkulární ekonomiky hrají v interiéru vozu důležitou roli kompostovatelné prvky či komponenty na rostlinné bázi, dále snižující ekologickou stopu.“

Vision O navazuje na řadu velmi úspěšných modelů s karoserií kombi z minulosti i v současném portfoliu značky. „Kořeny najdeme již u vozů L&K 110 z 20. let minulého století, u nějž bylo možné zadní část karoserie poměrně snadno vyměnit a z praktické dodávky vytvořit víkendové kombi pro rodinný výlet,“ dodává Kodym.

Prodejně nejúspěšnějším modelem v aktuálním portfoliu značky je Octavia Combi, které se dosud prodalo 3 061 000 kusů ve čtyřech novodobých generacích od roku 1998, když stejnojmenný historický předchůdce nabídl provedení kombi od roku 1960. Velké oblibě se těší i kombi modelové řady Škoda Superb, vyráběné od druhé novodobé generace od roku 2008. Kodym ještě připomíná úspěšné kombíky Škoda 1101 Tudor STW či rodinu modelů Škoda 1200/1201/1202 s celokovovou pontonovou karoserií.

Škoda slaví sto let kombíků: od Laurinky přes Hajaju k Octavii
