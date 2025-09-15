„Koncept Vision O představuje budoucnost segmentu kombi s dalším stupněm designového jazyka Modern Solid. Ve Škoda Muzeu je aktuálně vystavena studie, která posouvá hranice automobilového designu, technologie a zákaznické zkušenosti. Až do 30. září bude tento unikát součástí hlavní expozice a doplní tak výstavu Technologické inovace ve vozech značky Škoda,“ komentuje Anežka Boudná ze Škody Auto. „Vision O prezentuje další úroveň designového jazyka Modern Solid a podtrhuje důraz na elektromobilitu a udržitelnost. Předznamenává zcela nový model, který rozšíří produktové portfolio a zákaznickou základnu.“
Škoda ve svém muzeu představuje Vision O v podobě makety vyrobené z modelářské hlíny, u které není vidět interiér. Tyto modely vyrobené ručně v životní velikosti se tradičně používají v průběhu vývoje nového vozu pro posuzování designu vozu (více o práci s modelářskou hlínou čtěte zde).
