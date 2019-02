Škoda má připravenou studii elektromobilu. Sériová verze dorazí příští rok

Vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) je čtyřdveřový crossover s karoserií tvaru kupé. V příštím roce z něj bude sériově vyráběný elektromobil.



„Čtyřdvéřové crossover-kupé je dalším krokem k elektrické budoucnosti značky. Sportovně střižený vůz stojí na 22palcových kolech, která jsou aerodynamicky optimalizovaná,“ popisuje šéfdesignér Škody Oliver Stefani.

Moderní technologie reprezentují kamery nahrazující vnější zpětná zrcátka. Jejich držáky připomínají žraločí ploutve.

Přední část vozu zaujme novou interpretací typicky široké mřížky chladiče s jemným vertikálním žebrováním a krystalickou strukturou. Nápadná je horizontální světelná lišta, která v horní části mřížky spojuje světlomety. Spodní části vévodí a sportovní vzhled dotvářejí mohutné otvory pro přívod vzduchu.

„Přední široká světelná lišta je zcela novým prvkem, který bude společný všem elektromobilům Škoda,“ popisuje jednu z designových novinek Oliver Stefani.

Příď a záď spojuje charakteristická Tornádo linie a zvýrazňuje čisté plochy dveří se zapuštěnými klikami. Na zádi najdeme krystalická LED světla, která vytvářejí novou podobu pro značku typického tvaru v podobě písmene C. Nápis ŠKODA na pátých dveřích je složen z červeně podsvícených písmen. Celek dotváří světelná lišta přes celou šíři mohutného difuzoru.

„Rok 2019 představuje pro značku Škoda vstup do éry elektromobility. 124 let po založení podniku uvede česká automobilka na trh model Superb PHEV s plug-in-hybridním pohonem a elektrické Citigo s čistě bateriovým elektrickým pohonem. V roce 2020 budou následovat první sériové vozy na bázi platformy MEB,“ vysvětluje mluvčí značky Hermann Prax. V následujících čtyřech letech bude firma investovat zhruba dvě miliardy eur do alternativních pohonů a do nových služeb, souvisejících s mobilitou a do konce roku 2022 představí více než deset elektrifikovaných modelů řešení mobility.