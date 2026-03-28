Škoda v Číně balí kufry. Jak bude vypadat elektrický Enyaq, odhalila právě tam

František Dvořák
Škoda v Číně končí. Po stálém poklesu opustí své v minulosti největší odbytiště. Ještě před lety viděly tradiční automobilky na největším automobilovém trhu světa obrovský potenciál. Vždyť sama Škoda tam v roce 2017 ukázala, jak bude vypadat její první soudobý elektromobil Enyaq. Podívejte, jak se představovala studie Vision E.

Automobilka Škoda Auto v polovině letošního roku definitivně ukončí prodej svých vozů v Číně. Rozhodnutí přichází po letech strmého poklesu zájmu o tradiční modely se spalovacími motory, které v asijské velmoci drtí nástup dravé lokální konkurence a rychlá elektrifikace. Automobilka oznámila, že se soustředí na Indii a region ASEAN. Škoda mezinárodní strategii, postavení značky na čínském trhu a další směrování svých aktivit v regionu analyzovala několik posledních měsíců.

Škoda představuje koncept elektromobilu jménem Vision E.
Škoda představila studii Vision E v dubnu 2017 v Šanghaji. Koncept, který předznamenal příjezd modelu Enyaq, představil tehdejší šéf automobilky Bernhard Maier. „Nastal čas, kdy můžeme nabídnout efektivní elektromobil za akceptovatelnou cenu,“ říkal s tím, že právě tehdy byla ta správná chvíle se do elektromobility pustit se vší vervou a vážností. A dnešní úspěch Škodovky s jejími elektrickými modely to vlastně potvrzuje, i když na opačném konci světa – v Evropě.

Zajímavé je tehdejší prohlášení Maiera pro iDNES.cz: „Prozatím se rozhodujeme, zda elektrický vůz budeme vyrábět v České republice,“ řekl. České kapacity Škody totiž byly – a dodnes jsou – vyčerpané. Škoda si ovšem s tím, že výroba elektromobilů je významně odlišná od produkce klasických aut, poradila bravurně. Elektrické modely (Enyaq, Elroq i chystaný Peaq) montuje dnes v Mladé Boleslavi na stejné lince se spalovací octavií, to je i ve světovém měřítku mistrovský kousek.

Auto s délkou 4 688 mm, šířkou 1 924 mm, výškou 1 591 mm a rozvorem 2 851 mm představilo v roce 2017 v podání konceptu Vision E také modulární stavebnici – platformu koncernu VW pro elektromobily pojmenovanou MEB (z německého Modularer Elektrifizierungsbaukasten).

Koncept Vision E měl pohon všech kol, platforma MEB byla zpočátku vyvinuta primárně jako „zadokolková“ s možností provedení s druhým elektromotorem pro přední nápravu (verze 4x4); následně ještě vznikla odvozená architektura pro menší vozy MEB+, která má pohon předních kol; modely, které na ní stojí se dostanou do prodeje letos.

Představuje se Vision E, v roce 2020 z něj bude první škodovka na baterie

Pro Vision E si tvůrci vysnili možnost nabíjení založeného na principu elektromagnetické indukce. „Bezdrátově dnes umíme nabíjet mobily, u aut to bude brzy možné taky. Například přes indukční desku integrovanou v podlaze garáže,“ básnili tehdy. Realita je taková, že tuto možnost nabízí v koncernu VW až nyní od loňska nové elektrické Porsche Cayenne. Stejné to je s autonomním řízením. Vision E ho v určité formě předpovídal, dodnes ho ovšem v použitelné podobě žádná automobilka nenabídla.

Vision E byl hlavně showcar, tedy auto, které má vzbudit pozornost a pózovat na autosalonech. Sériové provedení v podobě Enyaqu, které dorazilo v roce 2020, pak je přeci jen o poznání konvenčnější (od loňska po faceliftu). Proto taky nedostal od sebe otevírané dveře bez prostředního sloupku. Takové řešení je u tak velkého auta v sériové výrobě v podstatě neproveditelné z důvodu požadavků na ochranu posádky. Prostřední sloupek totiž u běžných aut platí za jednu z nejtužších částí skeletu karoserie, aby posádce poskytl maximální ochranu.

První jízda: Škoda Enyaq mění tvář a dojede dál. Bude umět nabíjet domácnost

Čínská mise končí

Postupný ústup z čínského trhu potvrzují i tvrdá data z loňského roku. Škoda podle zveřejněných výsledků v Číně loni prodala jen 15 000 vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 procenta. Před deseti lety tam přitom mladoboleslavská automobilka prodávala 300 000 aut ročně a Čína byla jejím největším odbytištěm. Vozy vyráběla ve společném závodě místní značky SAIC a Volkswagenu.

Nízká byla v poslední době i tamní produkce škodovek. V roce 2025 vyrobila Škoda v Číně celkem 12 100 vozů, což ve srovnání s již tak slabým rokem 2024 (12 500 aut) představuje další mírný pokles. Zatímco globálně zažila značka fenomenální rok s produkcí přesahující 1,06 milionu vozů, čínský trh se na tomto úspěchu podílel pouhým jedním procentem.

Modely jako Octavia, Superb či specifické verze SUV Kamiq GT a Kodiaq GT, které se v závodech Čchang-ša, Ning-po a Nan-ťing vyráběly ve spolupráci s partnerem SAIC Volkswagen, již nedokázaly konkurovat levnějším a technologicky pokročilejším čínským elektromobilům.

Symbolickou tečkou za čínským angažmá je uzavření továrny v Nan-ťingu, o kterém informoval německý list Handelsblatt. Koncern Volkswagen a jeho partner SAIC se rozhodli provoz tohoto závodu, který fungoval od roku 2008 a dříve chrlil až 300 000 aut ročně, definitivně ukončit během druhé poloviny roku 2026.

Důvodem je nevhodná městská poloha, která znemožňuje nákladnou přestavbu na výrobu elektromobilů. Zbývající výrobní kapacity budou dočasně přesunuty do sousedního I-čengu, nicméně pro značku Škoda to znamená jasný signál k vyklizení pozic.

Volkswagen, pod jehož křídla Škoda patří, se v Číně potýká s rostoucím tlakem tamních výrobců, jako je BYD. Celková transformace koncernu směrem k „inteligentním a propojeným vozům“ vyžaduje optimalizaci výrobní sítě, ve které již pro tradiční modely s logem okřídleného šípu nezbylo místo.

Škoda dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, zvýšila prodej o desetinu na 836 200 vozů. Automobilka loni zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na rekordních 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy Kč). Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy Kč) z 27,8 miliardy eur předloni.

Jak je možné, že i přes výpadek zisku z mizivých prodejů v Číně a žádných prodejů v Rusku, které bylo před napadením Ukrajiny dalším velkým trhem značky, dnes slaví Škoda rekordní výdělky? Zástupci automobilky nepřímo přiznávají, že čínské a ruské aktivity byly zajímavé z pohledu výrobních objemů, vzhledem k situaci na cenové hladině na tamních trzích ovšem v podstatě nevydělávaly.

Vstoupit do diskuse
Škoda v Číně balí kufry. Jak bude vypadat elektrický Enyaq, odhalila právě tam

Škoda představuje koncept elektromobilu jménem Vision E.

Škoda v Číně končí. Po stálém poklesu opustí své v minulosti největší odbytiště. Ještě před lety viděly tradiční automobilky na největším automobilovém trhu světa obrovský potenciál. Vždyť sama Škoda...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.