Simply clever byznys Škody. Do Vietnamu se dostala lacino, dodává tam skládačky

Mladoboleslavská automobilka vstoupila na vietnamský trh v roce 2023, kdy také začala výstavba nového výrobního závodu u vietnamského města Ha Long. Vietnamský trh má být pro značku branou pro vstup do okolních zemí ASEANu. Lákadlem je nízká mobilita v zemi, kde připadá na 1 000 obyvatel pouze čtyřicet automobilů, i levná a kvalifikovaná pracovní síla.

Do Vietnamu Škoda posílá lodní dopravou součástky z Mladé Boleslavi i z indické Púny, které tvoří asi dvě třetiny dodávek. Škoda plánuje ve Vietnamu prodávat po roce 2030 až 40 000 automobilů ročně. V závislosti na vývoji trhu má výroba v zemi do roku 2027 dosáhnout až 27 000 automobilů ročně. V nové vietnamské továrně se bude montovat kompaktní SUV Kushaq a sedan Slavia, v budoucnu se počítá i s elektrickými modely Škody. Z Kvasin se tam vozí karoqy a nové kodiaqy. V plánu je také import superbu v provedení sedan a nabroušené Octavie RS. Malé indické SUV Kylaq by ve Vietnamu chtěli, škodováci se ale zatím rozhodují.