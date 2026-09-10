Český automobilový trh má za sebou první dvě třetiny letošního roku a vykazuje stabilní růst. Hlavním tahounem celého trhu zůstává domácí automobilka Škoda Auto, která si drží dominantní postavení jak u spalovacích vozů, tak na poli nastupující elektromobility.
Meziročně vzrostl český trh s osobními automobily o zhruba 6 000 vozů. „Máme obrovskou radost z toho, že celých těchto šest tisíc aut navýšení dělá přímo značka Škoda. Trh tedy táhneme primárně my a díky silnému tržnímu podílu věříme, že do konce roku dosáhneme ještě lepších výsledků,“ komentuje Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení Škody.
„S Epiqem a Peaqem vytváříme zcela nové segmenty trhu, ve kterých se od začátku roku prodaly jen stovky vozů,“ uvedl Jiří Maláček.
Od začátku roku tvoří elektromobily přibližně 7 % celkového českého trhu a celkový počet registrovaných bateriových vozidel v ČR se blíží k hranici 20 000.
Tento vývoj potvrzuje podle Maláčka víceleté předpovědi o postupném a přirozeném růstu. „Na rozdíl od některých zahraničních trhů není český růst deformován složitými nebo skokovými dotačními mechanismy. Po osmi měsících letošního roku prodeje elektromobilů již téměř dorovnaly celý rok předchozí a očekává se, že loňské celkové statistiky budou překonány o několik tisíc vozů,“ dodává šéf českého zastoupení mladoboleslavské automobilky.
V tomto segmentu si Škoda Auto udržuje zcela dominantní postavení – její podíl na trhu elektromobilů v ČR dosahuje přibližně 34 %, což znamená, že více než každé třetí prodané elektrické auto nosí logo se spřízněným šípem.
Celkově se v Česku za osm měsíců prodalo 11 665 elektromobilů, což je jen o 2000 méně, než za celý loňský rok. „Letošní prodeje elektrických aut tak budou o několik tisíc elektromobilů vyšší než loni,“ dodal Maláček.
V prvním pololetí Škoda podle Petra Benedy zodpovědného za produktový marketing prodala celosvětově 108 000 elektromobilů Elroq a Enyaq, což je meziroční nárůst o 48 procent. Elektromobily tvořily téměř 28 procent celkových prodejů značky. Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Loni za celý rok prodala firma 170 000 elektromobilů.
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Epiq v plné parádě. Nová elektrická škoda ukázala velký kufr a naznačila cenu
Epiq se má stát vstupním modelem do světa elektromobilů se základní cenou 619 000 Kč. V současnosti je ale v nabídce jen silnější verze, která začíná na 779 000 Kč. Vlajková loď Peaq pak má získat zákazníky v nejvyšším segmentu s cenou začínající na 1,15 milionu Kč.
Velké elektrické SUV Peaq pojme až sedm pasažérů a představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu modelu Kodiaq. Peaq je největším a nejprostornějším SUV v historii značky. S celkovou délkou 4874 mm je nová vlajková loď Škody o 116 mm delší než Kodiaq. Zároveň má o 124 mm delší rozvor než Superb a zavazadlový prostor o objemu 935 litrů.
Vůz dává zákazníkům na výběr ze dvou kapacit trakční baterie. Větší o kapacitě 91 kWh je vůbec největší baterií ve vozech Škoda a umožňuje dojezd přes 630 km, což je nejvíce ze všech elektromobilů značky. Menší baterie má kapacitu 63 kWh. Peaq bude dostupný ve třech výkonových provedeních, které nabízejí pohon zadních i všech kol a výkon od 150 kW do 220 kW. Maximální rychlost je 160 až 180 km/h. Potenciálními konkurenty jsou například Kia EV9 nebo Hyundai Ioniq 9, případně čínské Voyah Free či BYD Tang.
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Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Epiq je prvním modelem Škody na nové platformě MEB+ a prvním elektromobilem Škody s pohonem předních kol. Díky dojezdu kolem až 440 kilometrů a rychlému nabíjení je Epiq vhodný zejména do města. Spolu s modelem Epiq letos na platformě MEB+ v segmentu malých elektromobilů uvádí koncern Volkswagen další tři modely, a to Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross a Cupra Raval. Epiq se spolu s ID. Cross vyrábí v koncernovém závodě u španělské Pamplony. Jeho potenciálními konkurenty jsou Citroën ë-C3, Renault 4, Fiat Grande Panda nebo Kia EV2, ale i několik přicházejících čínských modelů.
Epiq bude dostupný se dvěma kapacitami trakční baterie a ve třech výkonových verzích. Silnější verze 55 je s kapacitou baterie 51,5 kWh a výkonem 155 kW. Slabší provedení má mít baterii s kapacitou 37,5 kWh a bude disponovat výkonem 85 nebo 99 kW ve verzích pod označením 35 a 40. Délka nového modelu je 4,17 metru.
Škoda v současnosti nabízí celosvětově 14 modelů, z toho čtyři elektrické, které prodává jen v Evropě.