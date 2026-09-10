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Škoda už má přes 45 000 objednávek na nové elektromobily Epiq a Peaq

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Peaq a Epiq doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq, vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Škoda Auto eviduje 45 000 objednávek na své nové elektrické modely. Z toho je 770 objednávek modelu Peaq v České republice. To je mimořádný úspěch vzhledem k tomu, že celý konkurenční segment podobně velkých elektromobilů prodal od začátku roku dohromady jen zhruba 600 aut.

Český automobilový trh má za sebou první dvě třetiny letošního roku a vykazuje stabilní růst. Hlavním tahounem celého trhu zůstává domácí automobilka Škoda Auto, která si drží dominantní postavení jak u spalovacích vozů, tak na poli nastupující elektromobility.

Meziročně vzrostl český trh s osobními automobily o zhruba 6 000 vozů. „Máme obrovskou radost z toho, že celých těchto šest tisíc aut navýšení dělá přímo značka Škoda. Trh tedy táhneme primárně my a díky silnému tržnímu podílu věříme, že do konce roku dosáhneme ještě lepších výsledků,“ komentuje Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení Škody.

„S Epiqem a Peaqem vytváříme zcela nové segmenty trhu, ve kterých se od začátku roku prodaly jen stovky vozů,“ uvedl Jiří Maláček.

Premiéra Škody Epiq (Curych, 19. května 2026)
Premiéra Škody Epiq (Curych, 19. května 2026)
Premiéra Škody Epiq (Curych, 19. května 2026)
Premiéra Škody Epiq (Curych, 19. května 2026)
Premiéra Škody Epiq (Curych, 19. května 2026)
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Od začátku roku tvoří elektromobily přibližně 7 % celkového českého trhu a celkový počet registrovaných bateriových vozidel v ČR se blíží k hranici 20 000.

Tento vývoj potvrzuje podle Maláčka víceleté předpovědi o postupném a přirozeném růstu. „Na rozdíl od některých zahraničních trhů není český růst deformován složitými nebo skokovými dotačními mechanismy. Po osmi měsících letošního roku prodeje elektromobilů již téměř dorovnaly celý rok předchozí a očekává se, že loňské celkové statistiky budou překonány o několik tisíc vozů,“ dodává šéf českého zastoupení mladoboleslavské automobilky.

V tomto segmentu si Škoda Auto udržuje zcela dominantní postavení – její podíl na trhu elektromobilů v ČR dosahuje přibližně 34 %, což znamená, že více než každé třetí prodané elektrické auto nosí logo se spřízněným šípem.

Celkově se v Česku za osm měsíců prodalo 11 665 elektromobilů, což je jen o 2000 méně, než za celý loňský rok. „Letošní prodeje elektrických aut tak budou o několik tisíc elektromobilů vyšší než loni,“ dodal Maláček.

V prvním pololetí Škoda podle Petra Benedy zodpovědného za produktový marketing prodala celosvětově 108 000 elektromobilů Elroq a Enyaq, což je meziroční nárůst o 48 procent. Elektromobily tvořily téměř 28 procent celkových prodejů značky. Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Loni za celý rok prodala firma 170 000 elektromobilů.

Epiq v plné parádě. Nová elektrická škoda ukázala velký kufr a naznačila cenu

Epiq se má stát vstupním modelem do světa elektromobilů se základní cenou 619 000 Kč. V současnosti je ale v nabídce jen silnější verze, která začíná na 779 000 Kč. Vlajková loď Peaq pak má získat zákazníky v nejvyšším segmentu s cenou začínající na 1,15 milionu Kč.

Velké elektrické SUV Peaq pojme až sedm pasažérů a představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu modelu Kodiaq. Peaq je největším a nejprostornějším SUV v historii značky. S celkovou délkou 4874 mm je nová vlajková loď Škody o 116 mm delší než Kodiaq. Zároveň má o 124 mm delší rozvor než Superb a zavazadlový prostor o objemu 935 litrů.

Vůz dává zákazníkům na výběr ze dvou kapacit trakční baterie. Větší o kapacitě 91 kWh je vůbec největší baterií ve vozech Škoda a umožňuje dojezd přes 630 km, což je nejvíce ze všech elektromobilů značky. Menší baterie má kapacitu 63 kWh. Peaq bude dostupný ve třech výkonových provedeních, které nabízejí pohon zadních i všech kol a výkon od 150 kW do 220 kW. Maximální rychlost je 160 až 180 km/h. Potenciálními konkurenty jsou například Kia EV9 nebo Hyundai Ioniq 9, případně čínské Voyah Free či BYD Tang.

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Epiq je prvním modelem Škody na nové platformě MEB+ a prvním elektromobilem Škody s pohonem předních kol. Díky dojezdu kolem až 440 kilometrů a rychlému nabíjení je Epiq vhodný zejména do města. Spolu s modelem Epiq letos na platformě MEB+ v segmentu malých elektromobilů uvádí koncern Volkswagen další tři modely, a to Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross a Cupra Raval. Epiq se spolu s ID. Cross vyrábí v koncernovém závodě u španělské Pamplony. Jeho potenciálními konkurenty jsou Citroën ë-C3, Renault 4, Fiat Grande Panda nebo Kia EV2, ale i několik přicházejících čínských modelů.

Epiq bude dostupný se dvěma kapacitami trakční baterie a ve třech výkonových verzích. Silnější verze 55 je s kapacitou baterie 51,5 kWh a výkonem 155 kW. Slabší provedení má mít baterii s kapacitou 37,5 kWh a bude disponovat výkonem 85 nebo 99 kW ve verzích pod označením 35 a 40. Délka nového modelu je 4,17 metru.

Škoda v současnosti nabízí celosvětově 14 modelů, z toho čtyři elektrické, které prodává jen v Evropě.

Autotesty

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