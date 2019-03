Škoda blízko rozhodnutí o nové továrně, favoritem je Srbsko

„V rámci koncernu Volkswagen jsme převzali další odpovědné úkoly: řízení regionů Indie a Rusko, vývoj a výrobu vozů rodiny Passat v závodě Kvasiny nebo odpovědnost za rozšíření výrobních kapacit v novém závodě pro výrobu vozů několika značek koncernu Volkswagen,“ oznámil při oznámení hospodářských výsledků koncernu Volkswagen šéf Škody Bernhard Maier.



Ten pro renomovaný magazín zabývající se autoprůmyslem Automotive News Europe v uplynulém týdnu na autosalonu v Ženevě řekl, že problémy s výrobní kapacitou by mohly omezit prodej modelu Kamiq. „V současné době jsme stále omezeni kapacitou,“ uvedl Maier a upozornil, že by to mohlo vést k omezení prodeje nového SUV modelu, který automobilka aktuálně premiérově představuje na autosalonu v Ženevě.

Škoda Auto vloni dodala svým zákazníkům na celém světě zhruba 1,254 milionu vozů, tedy o 4,4 procenta více než v předchozím roce. Dodávky tak již pátým rokem za sebou překonaly hranici milionu vozů. Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery; zaměstnává víc než 35 tisíc lidí.

Automobilka už dříve oznámila, že postaví novou fabriku na východě. Podle plánu celého koncernu má nová továrna na Balkáně vyrábět nejen škodovky, ale také modely ostatních značek německé skupiny, vše má ovšem běžet pod taktovkou české značky. Handelsblatt uvádí, že management koncernu počítá, že nová továrna bude stát 1,3 miliardy eur. Maier pro Automotive News Europe řekl, že automobilka snížila počet kandidátských zemí na čtyři, odmítl je ovšem pojmenovat. Původně se mělo vybírat z deseti lokalit.

Hlavním kandidátem má být Srbsko, napsal to tamní deník Vecernje Novosti. Země, která kdysi vyráběla Zastavy (licence Fiatu), by tak dostala další automobilovou továrnu. Dnes se v Kragujevaci vyrábí Fiat 500L. Srbský deník uvádí, že v nové továrně se mají vyrábět SUV modely Škody a Volkswagenu. Prodeje vozů této nejrychleji rostoucí kategorie v následujících letech podle prognóz ještě porostou a právě s kapacitami jejich výroby v Kvasinách Škoda nejvíc bojuje, loni se tam vyrobilo téměř 890 tisíc aut. Česká značka v továrně na Rychnovsku vyrábí modely Kodiaq a Karoq a jeho dvojče Seat Ateca, na všechny modely jsou velmi dlouhé čekací lhůty a právě do Kvasin se má ještě v roce 2023 přistěhovat k dnes vyráběnému Superbu ještě nový Passat, jehož výrobu i vývoj má Škoda podle loňského rozhodnutí koncernu obstarat.

„Jsme stále ve fázi analýzy. Není to snadné rozhodnutí,“ řekl Maier na autosalonu v Ženevě k výstavbě nové továrny a dodal, že jasno má být v první polovině letošního roku. Všechny totiž tlačí čas, Volkswagen potřebuje rozjet výrobu elektromobilů co nejdříve, v továrnách VW v Česku, Bratislavě i Maďarsku je plno. Nová fabrika musí stát ve východní Evropě kvůli laciné pracovní síle. První auto by z ní mělo vyjet po roce 2022.

Dalším favoritem mělo být podle neoficiálních zpráv Turecko, které ovšem upadlo v nemilost, protože jeho ekonomické problémy ohrožují pozici země jako světové jedničky exportéra vozidel do EU. V loňském roce dramatický pokles hodnoty turecké liry snížil místní prodej automobilů a lehkých užitkových vozidel o 35 % a přispěl k poklesu výroby vozidel o 9 % na 1,75 milionu kusů.

Dalšími kandidátskými zeměmi na novou fabriku Škody by měly podle Handelsblattu být Bulharsko a Rumunsko. Ty už jsou prý ovšem ze hry.

Jednou z překážek je silný odpor německých odborů Volkswagenu. Odbory IG Metall poukazují na to, že mají být lépe vytížené stávající továrny. V dozorčí radě koncernu budou zástupci hlasovat proti stavbě. Stávající továrny podle nich nejsou dostatečně vytížené.

Volkswagen navíc v nově oznámil, že předpokládá, že během příštích pěti let u své hlavní značky VW zruší v důsledku přesunu pozornosti na elektromobily až 7000 pracovních míst. „Firma odhaduje, že automatizace rutinních činností povede do roku 2023 k zániku 5000 až 7000 pracovních míst. To lze zvládnout tak, že nebudou znovu obsazována místa zaměstnanců, kteří odejdou do důchodu,“ uvedl koncern. Výroba elektromobilů je totiž méně náročná na práci než produkce automobilů s tradičním pohonem. Koncern loni po celém světě zaměstnával v průměru 655 722 lidí.

„Škoda vyjednává s odbory, chce zvýšit počet směn a produktivitu. Společnost čelí požadavkům na vyšší mzdy, protože nízká míra nezaměstnanosti v zemi posiluje vyjednávací pozici pracovníků,“ upozorňuje Automotive News Europe. Odbory navíc povzbudil úspěch jejich maďarských kolegů, kteří si v továrně Audi začátkem letošního roku vyhádali 18procentní zvýšení platů.