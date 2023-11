Hroch, jezevčík, gepard. Vzpomínáme na tři generace superbu

„Superb je v AAA Auto velmi žádaný. Dá se říct, že je mezi škodovkami třetí nejžádanější, hned po Octavii a Fabii. Za letošní rok jsme dosud zobchodovali téměř patnáct set superbů,“ uvádí pro iDNES.cz Zdeněk Batěk, šéf výkupu Aures Holdings.

Nejžádanější motorizací u Superbu aktuální třetí generace je podle Batěka naftový motor o výkonu 110 kW s převodovkou DSG. Nejprodávanější jsou superby s cenami 350 až 450 tisíc korun. „Pokud zákazník vyžaduje vyšší výbavu, například Style nebo Laurin & Klement, je potřeba si připlatit zhruba sto tisíc,“ vysvětluje Batěk s tím, že takový příplatek není jen za výbavu, ale také výkonnější motor a kupříkladu pohon všech kol, který si do vybavenějších a dražších variant lidé objednávají.

Zájem je také o druhou generaci Superbu, ta první je už dnes raritou. „Těch je opravdu už jako šafránu. Aktuálně jich v nabídce máme kolem deseti kusů,“ komentuje Batěk. V nabídce AAA Auto se ovšem objevil raritní kousek s naftovým šestiválcem 2,5 litru spárovaným s automatickou převodovkou s měničem točivého momentu. Dva novější superby, které jsme projeli, už měly moderní dvouspojkové DSG spárované s dvoulitrovým turbodieselem. Benzinových motorizací se podle Batěka prodává asi pětina a přibližně desetina má pohon 4x4.

Hroch, jezevčík, gepard

Krátká vyjížďka tria velkých škodovek ukázala rozdílnou náturu. Ve zkratce: jednička je nejpohodlnější, konejšivě se houpe, ale je hodně těžkopádná. Dobové odsouzení Superbu z úst tehdejšího prezidenta Václava Klause, že „Superb drncá“ (oproti prezidentskému Audi A8) nám prostě neštymovalo. Spíš je to ilustrace toho, jak se doba a auta, která do ní patří, posunula. Jedničkový Superb byl i díky bizarnímu „hybridnímu“ podvozku soudobého Passatu (přední sofistikovaná lichoběžníková náprava, vzadu primitivní kliková) hodně těžkopádný, i když s šestiválcem pod kapotou připomínala jízda s rozvážným automatem spíš pohyb rozvážného hrocha.

Jedničkovému Superbu ovšem nelze upřít specifické charisma. Ano, vnitřek je spíš „taxikářská“ strohost, na druhou stranu auto se sto padesáti tisíci najetými kilometry (stvrzenými originální, ve značkovém servisu vedenou servisní knížkou) za sto padesát tisíc korun budilo dojem skromné solidnosti a festovnosti, jak to umí jen auta přelomu tisíciletí.

Dvojka je oproti jedničce střízlík. I pocitově zpoza volantu. A citlivější řidič vnímá i z chování na silnici jezevčíkovitost auta – po celou kariéru „dvojky“ vyčítanou lehkou disproporčnost auta, které se na šířce Octavie druhé generace protáhlo do délky možná až trochu moc.

Superb třetí generace je asi „nejtvrdší“, prostě atletický gepard. Roční kousek za milion měl moderní výbavu a byl bez chybičky. Aktuální Superb je typickým reprezentantem filozofie celého koncernu VW a Škodovky obzvlášť: nabídnout co nejvíc místa na prostoru vytčeném platformou. Vnímavější řidič se za volantem aktuálního superbu cítí trochu jako v autobuse – sedí daleko před středem vozu, blízko přední nápravy, takže se za jízdy všechno odehrává „za ním“.

Všechny Superby mají obří prostor pro nohy na zadních sedadlech. První generace Superbu byla klasický sedan, to znamená méně praktický vstup do kufru. Další dva už dorazily v kombíkovém provedení. Právě kombík je podle Batěka nejžádanější verzí Superbu. „Nejčastějšími zákazníky, kteří si u nás kupují Superb ve verzi kombi, jsou mladé rodiny. Kupují ho převážně kvůli zavazadlovému prostoru, který disponuje až 660 litry.“

My ale zkusili druhé karosářské verze – liftbacky, tedy auta se splývavou linií zádi, u které se otevírá víko kufru i se zadním sklem. Je to praktičtější, než klasické řešení u sedanu. A málem bychom zapomněli na vychytávku, kterou se chlubil dvojkový Superb – systém otevírání Twindoor, který umožnil pro vstup do kufru otevřít celou záď, nebo jen plechové víko kufru.

Naopak asi nezapomeneme na legendární šestiválec VR6, který byl v druhé generaci volbou labužníků a s jeho koncem se mladoboleslavská značka s šestiválci rozloučila. „Šestiválcový Superb ve dvojkové řadě je velmi žádaným zbožím. Na druhou stranu, určitě bych doporučoval, pokud zákazník si takovýto vůz vybere, aby lpěl na velmi dobrém a pravidelném servisu,“ upozorňuje Batěk.

Tři plus jedna generace

Superb, který se začal vyrábět v roce 2001, navázal po víc než půlstoletí na stejnojmenné limuzíny z Mladé Boleslavi, které ve své době patřily k nejluxusnějším produktům československého automobilového průmyslu. První se představila v roce 1934 – Škoda 640 Superb s dvouapůllitrovým motorem o výkonu 55 koní. Postupně přišly typy s většími a výkonnějšími pohonnými jednotkami, do čtyřicátých let se však vyrobilo jen něco přes sedm set vozů.

Za války vznikaly pro potřeby německé armády štábní vozy odvozené od Superbu, kterých bylo postaveno víc než šestnáct set. Mezi roky 1946 a 1949 se pak ještě vyrobilo posledních 162 superbů s upravenou karoserií inspirovanou americkými vozy.

První novodobá generace Superbu, vlajkové lodi škodovky, se představila na frankfurtském autosalonu v září 2001. Automobil, který technikou i designem vycházel z Volkswagenu Passat páté generace, se vyráběl sedm let a z výrobních pásů v Česku, Číně či Indii jich sjelo necelých 134 tisíc kusů.

Důvodem poměrně nízkého zájmu o vůz přitom nebyla jen vyšší cena nebo to, že zákazníci nebyli ještě připraveni na spojení jména Škoda a prémiovějšího vozu, ale také rozhodnutí nevyrábět kromě sedanu i praktičtější verzi kombi. Přestože celkové prodeje první generace Superbu nedosáhly ani roční produkce Škody Octavia z přelomu století, jednalo se nakonec pro továrnu v Mladé Boleslavi o důležitý mezník. Auto, o kterém, jak již bylo řečeno, bývalý prezident Václav Klaus prohlásil, že v porovnáni s Audi A8 „moc drncá“, totiž škodovce pootevřelo cestu do střední třídy. Superb se prezentoval jako manažerský vůz a oplýval prostorem, vrcholná varianta byla osazena šestiválcovým motorem o objemu 2,8 litru.

Škoda Tudor

Škoda se v této kategorii pevně uchytila s druhou generací Superbu, která se představila na ženevském autosalonu v březnu 2008. Nový model už zvenku nepřipomínal VW Passat, byl také delší a širší. Navíc dostal neobvyklý systém pátých dveří Twindoor, díky kterému se zavazadlový prostor mohl otevírat buď jako u sedanu, nebo se otevřela celá záď podobně jako u Octavie. Hlavně ale nabídku rozšířila verze kombi, která výrazně přispěla ke komerčnímu úspěchu modelu. Automobil, kterému kritici vyčítali trochu nevyvážené proporce (na svou délku byl trochu úzký), se podobně jako jeho předchůdce vyráběl sedm let a vznikl v téměř 619 tisících kusech – skoro pětkrát víc než první generace.

Třetí generace Superbu byla představena v roce 2015 a její design vzbudil prakticky jen pochvalné reakce. V roce 2019 pak přišel facelift – kromě nápisu Škoda na zádi místo tradičního loga se tehdy model dočkal i plug-in hybridní technologie. Superb iV se stal první škodovkou s tímto druhem pohonu. Třetí generace Superbu se dosud vyrobilo přes 800 tisíc kusů. Nová generace, která se představí 2. listopadu, bude podle slov automobilky poslední se spalovacím motorem.

Zatímco dosavadní tři generace Superbu se vyráběly v závodě v Kvasinách na Rychnovsku, čtvrtá generace tohoto luxusního vozu bude vznikat spolu s novou generací Passatu v továrně automobilky Volkswagen v Bratislavě. Nový Superb zůstane ve variantách liftback a kombi, jeho dvojče Passat bude k dispozici již jen jako kombi. Přesun výroby obou modelů do Bratislavy oznámil Volkswagen v roce 2020.

Do nového výrobního programu společnost investuje přes 400 milionů eur (9,5 miliardy korun), její celkové investice v zemi tím přesáhnou pět miliard eur (120 miliard korun). Výroba passatů a superbů se plánuje na výrobní lince, ze které už nyní sjíždějí modely Škoda Karoq a Volkswagen up!. včetně jeho elektrické verze. Slovenská továrna Volkswagenu montuje také vozidla Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8 a Porsche Cayenne.