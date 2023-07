Překvapení na Tour de France. Do cíle doprovodila peloton nová Škoda Superb

Po třech týdnech a více než 3 400 kilometrech projeli závodníci na pařížském bulváru Champs-Elysées cílem 110. ročníku Tour de France. V rámci závěrečného ceremoniálu převzali celkový vítěz Jonas Vingegaard a vítěz bodovací soutěže Jasper Philipsen trofeje, které již potřinácté navrhoval tým Škoda Design. Zároveň si Škoda Auto a Tour de France připomínají 20. výročí svého partnerství. Při této příležitosti doprovodil závodníky do cíle nový vůz Škoda Superb v kombíkovém provedení.

Nový Superb se v Paříži při tradičním dojezdu pelotonu na Elysejských polích předvedl coby ředitelský vůz. „Vozy Škoda se v této roli objevují už podvacáté, tak dlouho je česká automobilka partnerem nejslavnějšího cyklistického závodu světa,“ dodává mluvčí značky Pavel Jína.

Aby se Superb, v Paříži ve verzi Combi, kompletně neodhalil ještě před premiérou, měl na sobě speciální maskování. To se inspirovalo grafikou map. „Naším cílem bylo vytvořit vzor, který by byl nejen funkční jako kamufláž, ale který by také měl význam jak pro značku Škoda, tak pro samotný závod Tour de France. Myslím, že použitím mapy, coby základu našeho maskování, se nám tyto prvky podařilo spojit,“ říká Michael Lansdorf z marketingového týmu značky.

Celá kamufláž navíc musí svůj účel plnit při pohledu ze všech možných úhlů i vzdáleností. „Je to vlastně pravý opak toho, co je úkolem práce designéra. My obvykle harmonii hledáme, ale tady se snažíme přijít na to, jak harmonii povrchů a linií narušit,“ usmívá se grafický designér Petr Petzet. Při návrhu kamufláže musel jeho tým brát v potaz mimo jiné i to, že vůz pojede v čele pelotonu, kde se typicky vyskytují auta v červené barvě.

Příprava maskování podle Petzeta rozhodně snadná nebyla. „Účelem maskování bylo podpořit našeho dobrodružného ducha. Ale zároveň musí kamufláž odvádět svou práci, musí pomocí vzorů, nepravidelných tvarů a kontrastních barev rozbít povrchy a znesnadnit lidskému oku vnímání tvarů vozu pod nimi,“ vysvětluje účel maskování.

Škoda Auto byla již podvacáté oficiální hlavní partner a dodavatel vozů. Flotila čítala 209 automobilů, z toho 207 s elektrickým nebo hybridním pohonem. Ředitel závodu Christian Prudhomme potřetí v řadě vedl peloton z elektrické Škody Enyaq.

Tým Škoda Design je již tradičně autorem trofejí pro celkového vítěze a vítěze bodovací soutěže Tour de France. Šedesát centimetrů vysoké a čtyři kilogramy vážící trofeje z křišťálového skla vyrábí společnost Lasvit v Novém Boru. Každý rok má trofej unikátní vzhled díky rozdílným technikám broušení. „Silueta trofeje odráží podstatu závodu: na začátku je peloton široký, postupně z něj krystalizují favorité, až nakonec cílem projede jeden vítěz,“ popisují tvůrci.