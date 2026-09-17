Škoda Superb je pro nás víc než jen auto. Je to národní ikona, hmatatelný důkaz, že v Mladé Boleslavi dokážou postavit auto, v němž je vzadu více místa než v luxusních limuzínách, a v kufru zase moře místa pro převoz propriet na chalupu.
Dnes se ale nad touto ikonou stahují mračna. Ne proto, že by byla špatná. Ale proto, že v současném automobilovém světě začíná být zbytečná. Superb je bezpochyby fantastické auto, které využívá to nejlepší z koncernové techniky, obaluje to promyšlenou českou ergonomií a nabízí neskutečný prostor i úsporné motory. Současné tržní síly i velmi drahý vývoj elektrických modelů ale nedávají prostor pro dva velké klasické spalovací modely v nabídce jedné značky. Toto téma nedávno nastolil britský magazín Autocar, a má racionální jádro.
Trh se posunul a rozdíly mezi oběma modely se zmenšily. Škoda tak má dvojnásobné náklady na vývoj a marketing pro oslovení téměř stejné cílové skupiny.
Zbytečný bratrský souboj
Trh se za poslední dekádu neúprosně posunul a rozdíly mezi oběma modely se nebezpečně zmenšily. Poptávka po sedanech, liftbacích a kombících nestoupá a zákazníci se v posledních letech masově přesouvají k SUV a crossoverům.
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Kdo chce dnes velké rodinné nebo manažerské auto z Mladé Boleslavi, čím dál častěji sáhne po modelech Kodiaq nebo Enyaqu. A firemní flotily, které dříve braly superby ve větších počtech, jsou pod tlakem požadavku na udržitelné podnikání (ESG) nuceny přecházet buď na kompaktnější modely, nebo na elektřinu. Octavia již navíc narostla do rozměrů, které s přehledem dostačují naprosté většině rodin i firemních flotil.
Škoda tak má dvojnásobné náklady na vývoj a marketing pro oslovení téměř stejné cílové skupiny. Příští generace Škody Octavia by tedy měla přijmout to nejlepší ze superbu, tedy prvotřídní adaptivní podvozek, promyšlené ovladače Smart Dials a nepřekonatelný prostor. Vznikne tak jediný, dokonale univerzální český model.
Předobrazem koncept Vision O?
Již loňský koncept Vision O, který je předobrazem auta, které má dorazit do konce dekády na nové platformě SSP od koncernu VW, je totiž rozměrově mezi současnou Octavií a větším Superbem. V nové situaci by navíc možná tento krok mohl mladoboleslavské značce pomoci při kácení koncernového lesa zachránit modelovou řadu Fabia.
Jak se bude jmenovat toto auto „na dvou židlích“? Octaperb ani Supervia to opravdu nebude. Odpověď by mohl naznačit fakt, že octavií se za 30 let prodalo více než sedm milionů kusů a superbu od jeho premiéry v roce 2001 vzniklo více než 1,9 milionu kusů.
Podle britského magazínu Autocar Škoda zatím nerozhodla, jak bude nástupce modelů Octavia a Superb technicky vypadat. Studii Vision O prezentovala jako elektrický koncept, Škoda prý s ohledem na vývoj trhu zvažuje také variantu s prodlužovačem dojezdu.
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Koncern Volkswagen prochází nejsložitějším obdobím své moderní historie. Tlak na redukci modelových řad, zjednodušení výroby a škrty v nákladech dosáhl intenzity, jakou pamětníci nepamatují. Do roku 2035 chce koncern nabídku výrazně zredukovat. Počet modelů napříč všemi značkami se má snížit přibližně o 50 procent. Důvodem jsou především snahy o snižování nákladů, zvýšení objemů výroby u zbývajících modelových řad a tím i zvýšení úspor z rozsahu.
Fúze obou modelů na konci tohoto cyklu je proto logickým vyústěním. Nejde o to Superb sprostě zrušit, ale vrátit jeho ducha tam, kam patří – do jedné, dokonale univerzální „Mega-Octavie“, která nabídne jak dostupný standard, tak luxusní provedení Laurin & Klement, jež plně zastoupí dnešní Superb.
Jak jezdí naftový Superb v praxi?
Abychom si ověřili, o co vlastně přijdeme, pokud superb skutečně předá žezlo octavii, vzali jsme na dlouhou trasu top verzi superbu. Ta je ve své čtvrté generaci sebevědomým dálničním křižníkem. S délkou těsně pod hranicí pěti metrů a příkladnou aerodynamikou s koeficientem odporu vzduchu 0,25 staví na eleganci, nízkém profilu a maximální účelnosti.
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Vrcholné provedení Laurin & Klement rozmazluje posádku koženým čalouněním a ergonomickými sedadly AGR s vyhříváním, odvětráváním i pokročilou masážní funkcí. Výrazným komfortním prvkem objemného 690litrového zavazadlového prostoru je elektricky posuvná roletka, která se při otevření pátých dveří sama zasune po lištách a po zavření se ticho vrátí do původní polohy.
Dominantní 13palcový displej infotainmentu doplňují tři fyzické otočné ovladače Smart Dials s integrovanými displeji, které umožňují intuitivní nastavení klimatizace či audia bez nutnosti bloudění v digitálním menu.
Dálniční kluzák jezdí za málo
Pod kapotou silnější naftové varianty tepe čtyřválec 2.0 TDI o výkonu 142 kW (193 koní) s točivým momentem 400 Nm, spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem všech kol 4×4. Výkonová rezerva oproti 110kW verzi zaručuje přesvědčivé zrychlení i předjíždění, zatímco čtyřkolka dodává jistotu na mokru či sněhu, to vše při rozumné dálniční spotřebě okolo 5,8 l/100 km. V režimu Eco superb při defenzivní jízdě fascinuje, jak se chová jako kluzák, který sviští vpřed jakoby zcela bez odporů.
Standardně dodávaný adaptivní podvozek DCC Plus využívá novou dvouventilovou technologii oddělující řízení komprese a odskoku. V komfortním režimu vůz doslova žehlí silniční propadliny i městskou dlažbu s plavností létajícího koberce, ve sportovním nastavení pak dokáže zpevnit karoserii pro jisté vedení stopy v zatáčkách.
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Ani vrcholná specifikace se však nevyhnula několika slabším místům. Automatická převodovka DSG vykazuje při nízkých městských rychlostech a rozjezdech občasnou zbrklost, trhavost a tendenci k podtáčení motoru. V nižších úrovních kabiny zůstávají tvrdší plasty a samotné ovladače Smart Dials i hlavní displej mají při silnějším stisku drobnou vůli.
I přes tyto drobnosti představuje top dieselová verze Škody Superb Combi mimořádně promyšlenou alternativu k všudypřítomným SUV pro ty, kdo mají stále radši klasická nízká auta. Ještě než předá své největší přednosti svému bratru, modelu Octavia, ve své čtvrté generaci odvede svou práci se vztyčenou hlavou jako nejlepší spalovací auto, jaké kdy Škoda vyrobila.