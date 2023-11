Škoda bere objednávky na nový kodiaq se superbem. Pod milion je nepořídíte

Nová Škoda Superb vstupuje na český trh jako první ve variantě kombi s pohonem předních kol a výhradně s motorizací 2,0 TDI 110 kW DSG, která je standardně spojena se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Svou vlajkovou loď portfolia modelů se spalovacími motory bude mladoboleslavská značka na tuzemském trhu na domácím trhu nabízet ve dvou výbavových stupních za doporučené prodejní ceny od 1 035 000 Kč včetně DPH. U Kodiaqu se stejným pohonem začínají ceny o pět tisíc výš, tedy na částce 1 040 000 Kč.

Vrchol nabídky L&K je v případě superbu combi k dostání za doporučenou prodejní cenu od 1 235 000 Kč včetně DPH.

Končící Superb je v kombíkovém provedení s dvoulitrovým 110kW tudbodieselem k mání od 980 900 korun. Kodiaq první generace nyní 110kilowattovou verzi TDI v ceníku nemá, výkonnější 147kilowattové provedení nyní startuje na 1,25 milionu korun.

Do základní verze Selection přibyly u Superbu podle Sklenářové parkovací senzory vpředu i vzadu, parkovací kamera vzadu, přední sedadla s částečně elektrickým nastavením nebo 17palcová litá kola. Toto provedení odpovídá skladbou prvků výbavy povedení Style, které Škoda nabízí se stejným motorem (2,0 TDI 11O kW, DSG7) za 1 027 900 korun. Zdražení o sedm tisíc korun kompenzuje Škoda bohatší výbavou v hodnotě 20 tisíc korun. V případě provedení L&K je dostane zákazník za 52 tisíc navíc oproti „starému“ superbu výbavu v hodnotě 80 tisíc. V případě Kodiaqu vychází po započtení přidané výbavy druhá generace modelu dokonce o 14 tisíc výhodněji, nové asistenční a komfortní prvky mají hodnotu 42 tisíc korun.

„Další pohonné jednotky a provedení liftback, rozšíří nabídku modelové řady Superb v průběhu roku 2024,“ dodává Sklenářová. To samé platí i pro další varianty Kodiaqu (turbobenzin, hybridy). Vzhledem k tomu, že oba modely budou svou nabídku startovat s benzinovým čtyřválcem 1,5 litru, dá se čekat, že nejzákladnější verze obou modelů by se měly vejít do milionu korun. „První vozy budou zákazníkům k dispozici ve druhém čtvrtletí roku 2024,“ dodává Sklenářová.