Potvrzeno. Nová škodovka pro Indii dostane jméno Slavia

Druhý sériový model po vozu Kushaq vyvinutý v rámci projektu India 2.0, v rámci kterého je Škoda zodpovědná za indický subkontinent, se jmenuje Slavia, oznámila automobilka.



„Nový sedan v segmentu A0 tak připomíná počátky automobilky. Od roku 1896, tedy rok po založení společnosti, začali Václav Laurin a Václav Klement pod obchodním názvem Slavia úspěšně prodávat svá první vlastní jízdní kola,“ uvádí mluvčí automobilky Christian Heubner. „Jméno nového sedanu určeného pro indický trh je poctou počátkům společnosti. Zatímco Škoda Kushaq vychází z indických tradic, Slavia symbolizuje úzké propojení indoevropské tradice a české a indické kultury,“ dodává.

„Tento tradiční název tak nyní opět představuje začátek nové éry značky Škoda, tentokrát na indickém trhu,“ komentuje Zac Hollis, vedoucí Škoda Auto India. „Na indickém trhu chceme výrazně růst a Slavia sehraje ve splnění tohoto cíle klíčovou roli.“

Sedan, který bude v Indii představen ještě v tomto roce, na indickém trhu doplní modely Superb a Octavia.

V rámci projektu India 2.0 zodpovídá česká značka za všechny aktivity koncernu Volkswagen na indickém trhu. „Tento projekt zahrnuje modelovou ofenzívu celkem čtyř nových kompaktních vozů, dvou škodovek a dvou volkswagenů. Kushaq se Slavií tak dostanou vždy svůj protějšek značky VW. Všechny čtyři modely jsou postaveny na platformě MQB-A0-IN, kterou značka speciálně upravila pro potřeby indického trhu. Samotná výroba bude až z 95 % lokalizovaná.

Na vývoji pracuje jak mladoboleslavské vývojové centrum, tak inženýři v indickém Puné. Testy prototypu ovšem probíhají i v Evropě (více zde).

Slavia by měla mít téměř čtyři a půl metru, rozvor bude 2,65 m jako u Kushaqa. Což ilustruje, jak jsou auta pro indický trh pojatá. Je to trh, kde převažují hatchbacky, sedany (klidně do čtyř metrů délky – tolik měří předchozí krátká Fabia), velkou oblibu získávají SUV, hlavně maloformátová, jako je právě Kushaq.

Pod kapotu dostane Slavia stejné motory jako její sourozenec na zvýšeném podvozku: přeplňované litry a patnáctistovky. V prvním případě jde o 115koňový tříválec, druhý 150koňový motor je čtyřválcový. Standardem pro oba motory bude šestistupňová manuální převodovka. Pro menší z agregátů bude alternativou měničový šestistupňový automat, pro výkonnější variantu sedmistupňové DSG.

Prodej Slavie má odstartovat v první polovině roku 2022. V nabídce má nahradit indickou Škodu Rapid, která letos slaví deset let na trhu. S evropským Rapidem, který v roce 2019 uvolnil místo mnohem modernější Scale, ovšem tento model nemá nic společného. Pro Indii ho tehdy koncern Volkswagen odvodil z Volkswagenu Polo.

Do vývoje nových modelů investoval Volkswagen miliardu eur. „Škoda Auto orientovala vývoj modelů Kushaq a Slavia v Indii na rychle se měnící očekávání indických zákazníků, pro které jsou důležité zejména náklady, dojezd a komfort,“ komentuje mluvčí Heubner. Zároveň značka investuje v Indii do rozšiřování dealerské sítě: v současné době je zastoupena ve více než 100 městech se 165 prodejními a servisními místy. Do konce roku 2022 se počet poboček zvýší na 225.



Od uvedení na trh v červenci 2021 registruje automobilka více než 10 tisíc objednávek na model Kushaq. „Díky novému vozu Slavia se v Indii očekává výrazný nárůst prodeje,“ uzavírá Christian Heubner.

„Pro další fázi projektu analyzujeme export vozů z Indie na jiné trhy,“ uvedl v září pro iDNES.cz mluvčí značky Zdeněk Štěpánek. Podle předchozích náznaků vedení firmy by se mohly dostat do Jižní Ameriky a na Blízký východ.