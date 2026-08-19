Škoda od roku 2022 prodala téměř 80 000 slavií, což je řadí k nejprodávanějším sedanům ve své třídě. Kromě indického trhu se vůz vyváží také na růstové trhy včetně Vietnamu, Blízkého východu a Afriky. Vedle modelu Slavia tvoří nabídku sedanů značky Škoda v Indii také Octavia RS. Škoda Superb vstoupí na trh v roce 2027.
„Indie zůstává jedním z našich nejdůležitějších globálních růstových trhů a je skvělým příkladem toho, čeho může Škoda Auto dosáhnout, když pozorně naslouchá svým zákazníkům. Nová Slavia na tomto přístupu staví a dále posiluje postavení modelu, který se stal skutečným příběhem úspěchu, získal si důvěru zákazníků a etabloval se jako jeden z nejprodávanějších sedanů ve svém segmentu,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.
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Modernizovaná Slavia přichází s novými LED světlomety, infotainmentem vybaveným AI funkcionalitou využívající Google Cloud.
„Systém, který byl vyvinut tak, aby rozpoznával také indické varianty anglické výslovnosti, poskytuje prostřednictvím hlasových povelů přístup k informacím v reálném čase a umožňuje bez použití rukou ovládat různé funkce, například hudbu, telefonní hovory a klimatizaci,“ uvádí mluvčí značky Vítězslav Kodym..
Novinkou a zároveň prvenstvím v segmentu je osmistupňová automatická převodovka s hydrodynamickým měničem pro motor 1,0 TSI. Tento motor lze rovněž kombinovat se šestistupňovou manuální převodovkou. Motor 1,5 TSI zůstává k dispozici se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG a nově je doplněn o zadní kotoučové brzdy.
„Název „Slavia“ vytváří spojení mezi Indií a Českou republikou a zároveň vzdává hold zakladatelům společnosti Václavu Laurinovi a Václavu Klementovi, kteří začali v roce 1896 v Mladé Boleslavi navrhovat a prodávat vlastní jízdní kola pod názvem Slavia,“ vysvětluje Vítězslav Kodym.
Škoda Slavia stojí v Indii v základu zhruba milion indických rupií, což je v přepočtu asi 280 000 až 300 000 Kč.
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„Škoda Auto působí v Indii od roku 2000, kdy se stala první značkou koncernu Volkswagen, která tam zahájila činnost. Od té doby se tento dynamický růstový trh stal druhým pilířem společnosti mimo Evropu,“ dodává mluvčí značky Vítězslav Kodym. A připomíná, že v roce 2018 převzala Škoda odpovědnost za aktivity koncernu Volkswagen v Indii a zahájila modelovou ofenzivu s mottem „vyrobeno v Indii pro Indii“. Nejprve uvedla SUV Kushaq, následovala první verze sedanu Slavia a na začátku loňského roku byl uveden SUV Kylaq, u kterého automobilka nyní zvažuje, zda ho neuvede též v Evropě. Loni Škoda v Indii téměř zdvojnásobila počet dodaných vozů na 70 600 aut.
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