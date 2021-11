Slavia se poodhalila. Škoda její techniku vyvine pro celý svět

Česká značka má na starosti indický trh za celý koncern Volkswagen v rámci projektu INDIA 2.0, v jehož rámci bude Slavia letos už druhou premiérou. Od léta se v Indii prodává malé SUV Kushaq. Slavia je klasický sedan, které jsou v Indii velmi oblíbené. Škoda ho bude vyrábět přímo na místě v továrně ve městě Puné, na platformě MQB-A0-IN koncernu Volkswagen, kterou vyvinula speciálně pro indický trh, ho postavili inženýři v Mladé Boleslavi a také v Indii v tamním technologickém centru značky.



Název odkazuje na počátky společnosti a na první jízdní kola, která zakladatelé společnosti, Václavové Laurin s Klementem, prodávali od roku 1896 v Mladé Boleslavi (čtěte více). Slavia dostane na výběr ze dvou přeplňovaných benzinových motorů. Základní litrový tříválec má výkon 85 kW, čtyřválcová jedna pětka nabídne 110 kW, tedy 150 koní. Délkou 4 541 mm je přibližně o patnáct centimetrů kratší než octavia (4 689 mm), šířka vozu je 1 752 mm a výška 1 487 mm, rozvor je 2 651 mm.

Na přední kola přenáší sílu standardně šestistupňová manuální převodovka. Pro motor 1,0 TSI je na přání dodávána šestistupňová automatická převodovka (měničový automat), motor 1,5 TSI vybavený systémem deaktivace poloviny válců při práci v nízké zátěži lze na přání kombinovat se sedmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou DSG.

Kamufláž prototypů, kterými se Slavia aktuálně předvádí, vzešla z designérské soutěže. Automobilce dorazilo více než 200 návrhů, z finálové pětice vzešel vítězný návrh indického designéra Shreyase Karambelkara.

„Skica zobrazuje úzkou příď se širokou šestihrannou maskou chladiče zasahující až k úzkým, ostře řezaným předním světlometům s linkou denního svícení ve tvaru písmene L. Rozpoznat lze také dlouhý rozvor a siluetu vozu připomínající kupé. Nad předními blatníky se nachází výrazná plaketa s nápisem Škoda,“ upozorňuje mluvčí značky Zdeněk Štěpánek. „Druhá skica odhaluje záď nového vozu. Vzhled sedanu charakterizuje linie střechy, která klesá směrem dozadu a plynule přechází do víka zavazadlového prostoru, na kterém se nachází typický nápis ŠKODA. Šíři vozu zdůrazňuje zadní nárazník s chromovanou lištou a integrované odrazky po stranách nárazníku. Dvoudílná zadní světla s typickou grafikou ve tvaru písmene C zasahují až do pátých dveří.“

Maskovaný prototyp Škody Slavia

Gurpratap Boparai, generální ředitel společnosti Škoda Auto Volkswagen India Private Limited, prozradil, že automobilka plánuje nabídnout Slavii stejně jako Kushaq také na dalších trzích, podle všeho půjde o státy Asie, Blízkého východu a možná Afriky a Jižní Ameriky. Kushaq se Slavií dostanou vždy svůj protějšek pod značkou VW.



Celkem byla do projektu INDIA 2.0 investována jedna miliarda eur, z toho 275 milionů eur do výzkumu a vývoje nových modelů určených pro objemové segmenty indického trhu. Do roku 2025 chtějí značky Škoda a Volkswagen v závislosti na vývoji trhu a konkrétního segmentu dosáhnout společného tržního podílu ve výši 5 %. „Jsem přesvědčen, že tímto sedanem získá značka Škoda v Indii nové zákazníky. Podnikli jsme další krok ke splnění našeho ambiciózního cíle stát se přední evropskou automobilkou na indickém trhu,“ komentuje představení nového modelu Thomas Schäfer, předseda představenstva automobilky.

MQB-A0

Architektura MQB je technickým základem pro všechny modely koncernu VW s motorem vpředu napříč a pohonem předních nebo všech kol. Z ní pak vývojáři postupně odvodili různé varianty pro specifické segmenty a trhy. Globální platforma MQB A0 slouží jako základ pro menší modely koncernových značek, typicky Škody Fabia nebo Kamiq.



Platformě MQB-A0-IN je pak speciálně upravená varianta pro modely určené indickému trhu. Tuto variantu vyvinuli konstruktéři Škody a vyjíždí na ní právě Kushaq se Slavií. V rámci koncernu za to sklidili uznání a na základě toho Volkswagen rozhodl, že značce svěří vývoj celé architektury MQB-A0. Nyní tedy automobilka poprvé přebírá odpovědnost za celosvětový vývoj globální platformy.



„Globální platforma MQB-A0 se bude používat po celém světě a sloužit jako základ pro nové modely se spalovacími motory ve vstupních segmentech. Pozornost přitom bude zaměřena na Indii, Latinskou Ameriku, Rusko, Afriku a země Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Na těchto trzích se vstupním segmentům přikládá zásadní význam, zároveň skýtají další potenciál růstu,“ vysvětluje Tomáš Kotera, vedoucí korporátní komunikace Škody Auto.



„V souvislosti s odpovědností za globální platformu MQB-A0 bude česká automobilka potřebovat nové vysoce kvalifikované zaměstnance, zejména v oblasti technického vývoje. Někteří do tohoto projektu přejdou z jiných pozic, z větší části půjde o nově přijaté pracovníky. Převzetím odpovědnosti za globální platformu MQB-A0 vytváří česká automobilka důležitý předpoklad pro to, aby v rámci své strategie „Next Level – Škoda Strategy 2030“ směřovala v dlouhodobém horizontu na pozici nejúspěšnějšího evropského výrobce automobilů na růstových trzích, a to v Indii, Rusku a severní Africe,“ dodává Kotera.