S modelem Yeti pak Roomster sdílel i koncepci zadních variabilních sedadel, což z něj dělalo o poznání praktičtější auto, než jakým byla Fabia Combi. Roomster vznikl i jako minidodávka Praktik. Nástupce Roomsteru v podobě přeznačkovaného VW Caddy nakonec skončil jen u prototypu. Bohužel.
Tip z bazaru pro každou kapsu. Škoda Roomster je zapomenutý génius
Byla zastaralá, ale naše. Někdo Škodu 105/120 nenáviděl, jinému přirostla k srdci
Škodovky řady 105/120 jsou ukázkovým příkladem teorie autorelativity. O co všednější byly v letech osmdesátých a o co opovrhovanější v letech devadesátých, o to více kladných emocí budí dnes, když se...
KVÍZ: Zvládli byste dnes autoškolu? Tohle by měl vědět řidič i neřidič
Na silnici se pohybujeme skoro všichni, ale řadu pravidel a praktických vychytávek zná málokdo. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v běžných situacích za volantem i mimo něj. O voucher na Chytrý Kvíz...
Značka Seat se stane minulostí. Zůstanou po ní i unikáty, další už nepřibudou
Španělská značka Seat má do roku 2029 zcela uvolnit místo dravé Cupře. Málokdo si dnes vzpomene, že u ní nevznikala jen běžná auta pro každodenní život, ale i odvážné vize. V tajných halách v...
Už jsme řídili Epiq. Nejmenší elektrická škodovka padne skvěle do ruky
Škoda Epiq měří jen 4,17 metru, přesto nabízí velkou kabinu, kufr o objemu 475 litrů a dojezd až 440 kilometrů. Za volantem okamžitě padne do ruky, ochotně zatáčí a z oblouku umí vyrazit dravě a...
Dieta plná stejků. Aston Martin DB12 ve verzi S zhubl do plavek
Zatímco celebrity si kvůli hubnutí píchají Ozempic, luxusní sportovní auta nasazují karbonovou odlehčovací kůru. Aston Martin DB12 S ukazuje, že největším luxusem dneška není věci přidávat, ale s...
Ne každý škrábanec na autě je vandalismus. Poničené auto nafoťte
Kdo parkuje ve městě, měl by možná popřemýšlet nad připojištěním, které kryje vandalismus. S poškozeným autem však pomůže i havarijní pojištění, které pokryje i škody, které sice jako vandalismus...
Tip z bazaru pro každou kapsu. Škoda Roomster je zapomenutý génius
Ačkoli česká automobilka Škoda neměla od dob „dvanáctsettrojky“ v nabídce klasické MPV, model Roomster, založený na technice tehdejší Fabie, byl vlastně podobně koncipovaný vůz. Kompaktní kříženec...
Překvapení roku. Šéf Škody skončí, půjde vládnout Volvu
Společnost Volvo Cars jmenovala Klause Zellmera na pozici generálního ředitele. Aktuální šéf Škody Auto se do roka stane prezidentem a generálním ředitelem švédské značky a nahradí tak Håkana...
Audi vzkřísilo ikonické vajíčko. A2 e-tron navazuje na svého hliníkového dědečka
Na přelomu milénia stvořilo Audi technický zázrak: celohliníkový model A2, který jezdil za tři litry nafty, ale stál jako luxusní limuzína. Nyní, kdy je na něj svět již připravený, svůj geniální...
ANALÝZA: Automobilka už není strojírna. Čína to pochopila, proto válcuje zbytek světa
Svět nemíří k jednomu autu. Automobilový průmysl začíná připomínat ten polovodičový. Nevyhrává nejlepší továrna, ale nejlepší ekosystém. Druhý díl seriálu sinologa Víta Vojty o největší revoluci v...
Bomby, samopaly a BMW. Levicoví teroristé pomohli udělat z bavoráků ikonu
Svým obchodním modelem ztělesňovala automobilka BMW prakticky vše, proti čemu údajně bojovali levicoví teroristé Frakce Rudé armády. Přesto se, aspoň v novinami notně přifouknutých legendách, stala...
Sázka na neprůstřelnou spolehlivost Toyoty. S Corollou se v bazaru nespletete
V pořadí už dvanáctá generace známého modelu Corolla je na trhu od roku 2018. Celosvětové prodeje mají podíl asi 1,6 %, což činí z Corolly nejoblíbenější auto na světě. U nás je tento model v závěsu...
Kam nevidím, tam nejedu! Mladý řidič předjížděl v mlze a nedopadlo to dobře
Znáte základní pravidlo správného bezpečného předjíždění? Je snadné, prostě stačí nepředjíždět v tu chvíli, kdy před sebe nevidím a nemám tak jistotu, že je tam volno. Přesně to ovšem neudělal 18letý...
Nepotkali jste ho? VW má nejúspornější elektro světa. Bylo i v Česku
A napište, ať ho začneme vyrábět, volá za námi jeden z vývojářů. Unikátní prototyp Mission Efficiency postavili inženýři Volkswagenu na základě nového bateriového modelu ID.Polo. Je nejhospodárnějším...
Octaperb nebo Supervia? Škoda zvažuje sloučení svých dvou modelových řad
S pravděpodobností hraničící s jistotou se vlajková loď automobilky Škoda výhledově stane obětí restrukturalizačních plánů koncernu VW. Ale nezmizí tak docela. Výsledkem bude zřejmě auto, které bude...
Každý si myslí, že je nejlepší řidič. Autonomní auto bude lepší
Představte si auto, které nikdy nepřekročí bezpečnou rychlost na zledovatělé okresce, nezaspí a nenechá se rozptýlit. Lukáš Pařil z Valea takové systémy vyvíjí a testuje přímo v českém provozu.
KVÍZ: Zvládli byste dnes autoškolu? Tohle by měl vědět řidič i neřidič
Na silnici se pohybujeme skoro všichni, ale řadu pravidel a praktických vychytávek zná málokdo. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v běžných situacích za volantem i mimo něj. O voucher na Chytrý Kvíz...