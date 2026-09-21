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Tip z bazaru pro každou kapsu. Škoda Roomster je zapomenutý génius

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Škoda Roomster | foto: Škoda Auto

Ačkoli česká automobilka Škoda neměla od dob „dvanáctsettrojky“ v nabídce klasické MPV, model Roomster, založený na technice tehdejší Fabie, byl vlastně podobně koncipovaný vůz. Kompaktní kříženec hatchbacku, kombíku a MPV se z tehdejší konzervativní nabídky dost vymykal, asi jako SUV Yeti se svou velmi výraznou přední částí.

S modelem Yeti pak Roomster sdílel i koncepci zadních variabilních sedadel, což z něj dělalo o poznání praktičtější auto, než jakým byla Fabia Combi. Roomster vznikl i jako minidodávka Praktik. Nástupce Roomsteru v podobě přeznačkovaného VW Caddy nakonec skončil jen u prototypu. Bohužel.

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