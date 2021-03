Škoda chce škrtnout tři tisíce míst, bojí se odbory. Vadí jim i covidové směny

Škoda Auto chce podle odborů od letoška do roku 2023 snížit počet zaměstnanců o pět procent, tedy asi o 3 tisíce lidí. Zastavil se už například nábor nepřímého personálu, a to zejména mimo výrobní oblasti. Uvedl to týdeník Škodovácký odborář.