V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.
Škoda Peaq, jak se auto bude jmenovat, je velké rodinné SUV, do kterého se vejde 7 lidí. Peaq znamená anglicky vrchol, a i pro škodovku to bude vrcholný model nejen počtem pasažérů. Větší a pravděpodobně i dražší auto dosud nevyrobila.
Maskovaný prototyp Škody Peaq jsme natočili při testech na českých silnicích:
Peaq tak trochu pomyslně nahradí VW Touareg, který letos po 24 letech produkce skončí. Volkswagen nemá dostatek prostředků, aby jeho nový model vyvinul. Ve Škodě Auto o tom sice tak nikdo nemluví, ale paralela se tu nabízí.
Hlavně co se finanční stránky týče. Už teď to vypadá, že základní model Peaqu bude startovat na zhruba na 1,5 milionu korun. Což je víc, než za kolik se teď prodává nejdražší Superb combi v „plné palbě“.
Největší škodovka bude navíc plně elektrická, což může být pro tradiční zájemce o podobně velké a drahé auto trochu překážka.
Podle informací z prostředí automobilky se tak původní očekávání výroby i prodejů výrazně korigovala. Z plánovaných vyšších objemů se mluví spíše o desítkách tisíc kusů za celý životní cyklus. Peaq tak zapadá spíše do role technologické vlajkové lodi než masového modelu.
Redakce iDNES.cz nechala podle čerstvých obrázků kamuflovaného Peaqu vytvořit přibližnou podobu auta bez maskování od profesionálního designéra:
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.