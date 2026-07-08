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Jednu z nejsledovanějších sportovních událostí v celosvětovém měřítku Škoda využila ke zviditelnění elektrického SUV Peaq, které se představilo před pár dny.
Škoda Auto je již po třiadvacáté v řadě partnerem nejslavnějšího etapového cyklistického závodu světa. Ve flotile doprovodných vozů září ten absolutně nejdůležitější. Zdobí ho šest antén, majáky a uvnitř ukrývá chladničku se šampaňským. Takzvané Červené auto (Red Car) je symbolem celé Tour de France a slouží jako speciálně upravené mobilní velitelství, ze kterého ředitel dohlíží na průběh závodu.
Automobilka Škoda má se stavbou těchto speciálů zkušenosti, ředitelský speciál značky Škoda vyjel už v roce 2004, to byl model Superb první generace. V posledních letech sloužil jako základ pro mobilní velitelství elektrický Enyaq a plug-in hybridní Superb iV, letos se této role premiérově zhostilo teprve před pár dny představené elektrické SUV Peaq.
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Toto SUV bude plnit roli „červeného vozu“ a ředitel závodu Christian Prudhomme v něm absolvuje 12 z 21 etap. Na zbývajících úsecích využije jako své mobilní řídicí centrum plug-in hybridní Superb iV. Škoda Auto poskytuje organizátorům až 225 vozidel a již tradičně sponzoruje zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže, zároveň dodává trofeje pro celkového vítěze a lídry bodovací a vrchařské klasifikace i pro nejlepšího mladého jezdce. Druhá letošní elektrická novinka Škody, městský crossover SUV Epiq bude letos součástí tradiční karavany alegorických vozů. Model rozšiřuje elektrickou modelovou řadu ve vstupním segmentu, zatímco Peaq jako nová vlajková loď značky Škoda doplňuje portfolio na opačné části spektra.
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Základem ředitelského speciálu je peaq ve výbavě Sportline s pohonem všech kol, naprosto přesně tedy Peaq 90x Sportline. Než vyrazí do první etapy, musí ovšem projít řadou úprav. „Dříve se auto přestavovalo až po kompletním dokončení. Dnes si ho z výrobní linky na chvíli stáhneme už v průběhu výroby, konkrétně po instalaci karosářských dílů. Po nezbytných úpravách jej vrátíme zpět, aby mohlo i s těmito novými prvky putovat k ručnímu lakování,“ popisuje zrod ředitelského vozu Radim Baborovský, který se v marketingu Škoda Auto stará o výstavní a sponzorské vozy.
Speciál je vybaven sofistikovaným komunikačním systémem a šesti rádiovými anténami, jejichž uchycení jde přímo do karoserie. Mozek komunikačního centra a jeho baterie našly své místo v zavazadlovém prostoru, v místech, kde se u sedmimístného peaqu nachází třetí řada sedadel.
„V pracovním nasazení vydrží centrum nabité dva až tři dny, ale pro jistotu ho dobíjíme každý den. Nesmí se stát, že by něco selhalo. Celá dodatečná výbava zvýšila hmotnost vozu zhruba o 150 kilogramů,“ vysvětluje Baborovský.
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Vedle antén jsou k vozu pevně připevněny také držáky reklamních bannerů – jeden nad čelním oknem a druhý na kapotě. Na míru pro každý vůz jsou samozřejmě udělané i polepy na bocích vozu. V případě peaqu například zelený polep Škoda nepřekrývá černé lemovaní zadního blatníku typické pro výbavu Sportline.
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„Největší konstrukční změnu a zároveň největší výzvu pro vývojáře představovala otevíratelná panoramatická střecha. Běžně se otevírá zepředu dozadu, ale ředitelský vůz to potřebuje opačně, aby se mohl šéf závodu bezpečně postavit na svém místě na zadním sedadle a mohl tak například odstartovat jednotlivé etapy. Kolegové z technického vývoje v tomto ohledu odvádějí obrovský kus práce,“ vyzdvihuje nasazení svých kolegů Radim Baborovský.
Do střechy peaqu, který jinak nabízí celoprosklenou střechu, tak zamířil modul z jiného sériového vozu. Ovšem namontoval se otočený o 180 stupňů. „Je to originální díl z jiného modelu Škoda, který je nutné do střechy přesně napasovat. Roli hrají i ty nejmenší detaily – například musíme zajistit, aby se otočením mechanismu nesnížil prostor pro hlavu cestujících,“ popisuje Tomáš Vodseďálek z oddělení technického vývoje značky.
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Sériový peaq koncipován až jako sedmimístný, v roli pojízdné centrály Tour de France nabízí pouze čtyři místa k sezení. Vzadu za řidičem sedí ředitel závodu Christian Prudhomme, prostor prostředního sedadla vyplňuje speciální konzole se stolkem a chladničkou a místo za spolujezdcem je vyhrazeno pro vzácné hosty. Ředitelské vozy pravidelně hostí francouzského prezidenta nebo celebrity.
Hotový speciál si řidiči, většinou z řad bývalých cyklistů, zkoušejí ještě před samotným startem Tour de France, aby se s ním detailně sžili a dokázali se pak bezpečně pohybovat v pelotonu. „Testovací závod s peaqem už máme zdárně za sebou a řidiče novinka velmi baví,“ dodává Radim Baborovský a na závěr přidává ještě jednu perličku: „Červené auto je osazeno speciálním kompresorovým klaksonem. Má svůj specifický zvuk, který se od běžných klaksonů výrazně liší. Cyklisté tak už z dálky bezpečně poznají, že se k nim ředitelský vůz blíží.“
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Vzpomínky spojené s červeným ředitelským speciálem má i nový cyklistický ambasador značky Škoda Chris Froome, jeden z nejúspěšnějších silničních jezdců moderní éry, čtyřnásobný vítěz Tour. „Nejvíce mi utkvěly v paměti souboje o pozici za jeho zadním nárazníkem, obzvlášť v etapách, kde jsme startovali přímo proti bočnímu větru. Někdy jste tak blízko, že na autě necháváte stopy svých pneumatik, ale pro start závodu je to zkrátka nejlepší místo,“ vzpomíná čtyřnásobný vítěz Tour de France.
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Škoda Auto je tento rok po 23. hlavním partnerem Tour de France, partnerství s pořádající agenturou A.S.O. platí až do roku 2028. Letošní 113. ročník Tour de France se koná od 4. do 26. července. Slavnostní start Grand Départ proběhl v Barceloně a teprve potřetí se tak vrátil do Španělska. Závěr zajistí známý dojezd na pařížském bulváru Champs-Élysées. Na 184 jezdců z 23 týmů čeká trať o délce 3 321 km s celkovým převýšením 54 450 metrů.