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Škoda představuje model Peaq. Sledujte stream, ať máte vše z první ruky

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Přímý přenos   18:00aktualizováno  18:32
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto na dnešek nachystala premiéru své nové vlajkové lodi – elektrického modelu Peaq. V majestátním prostředí Rhonských Alp na pomezí Francie a Švýcarska odhaluje svůj historicky největší vůz. Sledujte od 19. hodin stream na iDNES.cz, a dozvíte se vše jako první.

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Jméno Peaq odkazuje i na vrcholné postavení modelu v nabídce značky Škoda. S tím bude korespondovat i místo světové premiéry: majestátní prostředí Rhonských Alp na pomezí Francie a Švýcarska.
Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě.
Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k tvorbě přizval umělou inteligenci.
Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k tvorbě přizval umělou inteligenci. Toto je vizualizace v podání Vizcom AI.
Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k tvorbě přizval umělou inteligenci.
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Mladoboleslavská automobilka odhaluje svůj dosud největší a nejambicióznější elektromobil – model Škoda Peaq. Plně elektrický crossover se stává novou vlajkovou lodí značky. Na rozdíl od mnoha jiných koncernových modelů vznikl Peaq jako svébytný model Škody a nemá přímou alternativu u žádné jiné značky koncernu Volkswagen.

Ideově i designově novinka navazuje na koncept Vision 7S z roku 2022. Oficiální světová premiéra je naplánována na dnešních 19. hodin ve francouzském Monnetier-Mornex poblíž švýcarských hranic, přičemž samotné jméno auta odkazuje na anglické slovo „peak“ (vrchol).

Škoda dnes odhalí svoji vlajkovou loď. Peaq by měl stát od 1,2 milionu korun

Mladoboleslavská automobilka Škoda byla v loňském roce nejprodávanější značkou elektromobilů v ČR, když jich prodala 5 127 kusů z celkového počtu více než 21 000 registrací nových a ojetých elektromobilů. Škoda v současné době nabízí tři elektrické modely – Elroq, Enyaq a nejnovější Epiq. Dnes ve světové premiéře ve Francii představí nové sedmimístné elektrické SUV Peaq. Do budoucna automobilka hovoří i o elektrickém kombi, které by navazovalo na nejprodávanější model Octavia.

První byla Eltra

Za první elektromobil vyráběný na českém území je možné považovat Škodu Eltra, která vznikla v roce 1991 přestavbou Škody Favorit a jejíž produkci obstarával závod plzeňské společnosti Škoda Engineering v Ejpovicích.

Většina z těchto vozů, kterých bylo vyrobeno přes 200 kusů, směřovala na exportní trhy, zejména do západní Evropy, několik jich používala také Česká pošta. V letech 1995 až 1996 vyráběla Škoda v Ejpovicích lehký dvoumístný užitkový elektromobil Beta, kterého vzniklo zhruba 100 kusů. Později byla postavena verze se spalovacím motorem a sériovou výrobu převzal společný podnik Škoda Tatra v Příboře.

Co vše elektrického Škoda vyráběla?

Prvním velkosériově vyráběným vozem značky Škody s čistě bateriovým elektrickým pohonem byla v listopadu 2019 představená Škoda Citigo iV, která ale sjížděla z výrobních linek v Bratislavě. Tento elektromobil postupně nahradil původní mini vůz Citigo se spalovacím motorem, který mladoboleslavská automobilka představila v listopadu 2011. Svého nejmenšího modelu Škoda vyrobila 325 700 kusů, z toho 19 000 vozů bylo modelu Citigo-e iV.

O malý elektromobil byl značný zájem, vyprodal se v rekordním čase do podzimu 2020, kdy automobilka jeho výrobu ukončila. Citigo-e iV byl sourozencem elektrifikovaných vozů SEAT Mii a Volkswagen up! Jen 3,56 metru dlouhý bezemisní městský vůz disponoval lithium-iontovou baterií o kapacitě 32,2 kWh, která napájela motor o výkonu 61 kW a umožňovala za podmínek, blízkých běžné praxi, dojezd až 260 kilometrů. Prvních 500 kusů se prodalo během sedmi týdnů. Cena první série činila 429 900 Kč, poté elektrické Citigo zdražilo na 479 900 Kč.

Hit jménem Enyaq

Škoda Enyaq, luxusní SUV, které bylo představeno v září 2020 jako první model značky Škoda postavený na modulární platformě pro elektromobily MEB koncernu Volkswagen, patří k nejprodávanějším elektromobilům na mnoha klíčových evropských trzích. V lednu 2022 se vůz představil i ve variantě Coupé. Loni v lednu Škoda představila modernizovanou verzi modelu.

Enyaq nabízí dvě verze trakčních baterií o kapacitě 61 a 82 kWh a tři výkonové verze s výkonem od 140 kW do 250 kW. Základní cena přes 4,65 metru dlouhého vozu činí 1,015 milionu korun. Do konce loňského roku se tohoto elektrického SUV spolu s variantou Coupé vyrobilo přes 320 000 kusů. Podle údajů společnosti Dataforce byl Enyaq v loňském roce s počtem 65 787 prodaných kusů na desátém místě mezi nejprodávanějšími elektromobily v Evropě.

Doplnění řady o Elroq a Epiq

Elektrické SUV Elroq, které mladoboleslavská automobilka představila v říjnu 2024, bylo dosud základem nabídky elektromobilů z produkce mladoboleslavské automobilky. Automobil, jehož základní verze stojí od 880 000 korun, dokázal zaujmout evropské zákazníky a za loňský rok se stal s počtem 94 106 prodaných kusů druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a s 2 872 registracemi nejprodávanějším elektromobilem v ČR. V prestižní anketě o Evropské auto roku 2026 skončil na druhém místě a získal titul Auto roku 2026 v České republice. Elroq měří téměř 4,5 metru a nabízí systémový výkon od 140 kW do 250 kW a tři verze baterií s kapacitou od 61 kWh do 82 kWh. Nabízí dojezd až 560 kilometrů.

Škoda Epiq, nový nejmenší a nejdostupnější elektromobil škodovky, byl představen letos v květnu a je součástí rodiny elektrických městských vozů koncernové skupiny objemových značek Brand Group Core. Vyrábí se od června ve španělské Pamploně. Vůz měří 4,2 metru a disponuje zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Různé kapacity baterií (38,5 kWh až 55 kWh) a výkonové spektrum od 85 do 155 kilowattů dávají zákazníkům široké možnosti výběru a dojezd až 430 kilometrů.

Při nabíjení stejnosměrným proudem vůz v nejvýkonnější variantě podle údajů automobilky doplní energii z deseti na 80 procent za dobu lehce přes 20 minut. Jako první je nyní dostupné nejvýkonnější provedení Epiq 55 s baterií 51,5 kW o výkonu 155 kW, které startuje s cenou 779 000 Kč. Slabší model se základní cenou okolo 619 000 korun přijde na trh později.

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