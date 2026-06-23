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Škoda dnes odhalí elektrickou vlajkovou loď. Co vše o modelu Peaq již víme?

František Dvořák
Vladimír Löbl
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Mladoboleslavská automobilka Škoda dnes večer konečně ukáže své nové velké elektrické SUV Peaq. Před premiérou se podívejte na vše, co se nám dosud podařilo vyštrachat – kromě kreseb, fotografie zahalených prototypů i obrázky vytvořené AI, které jsou již velmi blízko finální verzi.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto vstupuje do nové éry a odhaluje svůj dosud největší a nejambicióznější elektromobil – model Škoda Peaq. Tento plně elektrický crossover se stává novou vlajkovou lodí značky. Na rozdíl od mnoha jiných koncernových modelů je Peaq specifický tím, že vznikl jako svébytný model Škody a nemá přímou alternativu u žádné jiné značky koncernu Volkswagen.

Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k tvorbě přizval umělou inteligenci.
Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě.
Jméno Peaq odkazuje i na vrcholné postavení modelu v nabídce značky Škoda. S tím bude korespondovat i místo světové premiéry: majestátní prostředí Rhonských Alp na pomezí Francie a Švýcarska.
Prototyp elektrické Škody Peaq s lehkým maskováním při testech na dálnici D10
Prototyp elektrické Škody Peaq s lehkým maskováním při testech na dálnici D10
80 fotografií

Ideově i designově novinka navazuje na koncept Vision 7S z roku 2022. Oficiální světová premiéra je naplánována na dnešních 19. hodin ve francouzském Monnetier-Mornex poblíž švýcarských hranic, přičemž samotné jméno auta odkazuje na anglické slovo „peak“ (vrchol).

Nový elektromobil Škoda Peaq představuje vrchol evoluce koncernové platformy MEB+. S celkovou délkou 4 874 mm a velkorysým rozvorem 2 965 mm, který překonává oblíbený Kodiaq o celých 17 centimetrů, nabízí nevídaný vnitřní komfort.

Obří kufr nebo místo až pro sedm

Škoda Peaq byla od začátku navrhována s důrazem na potřeby velkých rodin. Je to vůbec první elektrické SUV koncernu Volkswagen v Evropě, které nabídne tři řady sedadel s kapacitou až pro 7 cestujících. Interiér vyniká mimořádnou variabilitou. Prostřední řada sedadel je podélně posuvná ve velkém rozsahu, což výrazně usnadňuje nastupování na zadní místa. K pohodlí přispívají také mimořádně široké zadní dveře.

Kromě sedmimístné varianty bude v nabídce také pětimístná verze, která nabídne gigantický zavazadlový prostor o objemu 935 litrů. U sedmimístné verze by mělo za třetí řadou sedadel zůstat stále ještě stále 299 litrů místa pro náklad.

Cestující na zadních sedadlech těží z prodloužené stavby karoserie nejvíce; ve druhé řadě naleznou o 6 cm a ve třetí dokonce o 8 cm více místa pro nohy než v Kodiaqu. Peaq je zřejmě labutí písní osvědčené 400voltové sítě před přechodem na 800V systém SSP. Přesto však díky vylepšenému rychlonabíjení o výkonu až 200 kW dokáže doplnit energii na 80 % kapacity za pouhou půlhodinu.

Máme ji! Nová škodovka v plné parádě, s minimem maskování

Při uvedení na trh mají být k dispozici tři varianty pohonného ústrojí. Základní model Peaq 60 nabídne pohon zadních kol, výkon 150 kW (204 k) a baterii o kapacitě 63 kWh. Verze Peaq 90 má rovněž pohon zadních kol, ale je vybavena větší baterií o kapacitě 91 kWh a slibuje dojezd přes 600 km na jedno nabití. Vrcholný model Peaq 90x pak k baterii o kapacitě 91 kWh přidává druhý elektromotor na přední nápravě, a nabízí tak pohon všech kol. Ve všech případech se bude jednat o články typu NMC (z Jižní Koreje a Číny) s vyšší hustotou energie.

Rodiny na cestách ocení i moderní energetické funkce: technologii V2L (Vehicle-to-Load) pro napájení běžných domácích spotřebičů z baterie vozu a V2H/G (Vehicle-to-Home/Grid) pro obousměrné sdílení energie s domem nebo elektrickou sítí.

Se špičkovou aerodynamikou

Vizuálně peaq reprezentuje nový stylistický styl Škody nazvaný Modern Solid, který kombinuje čisté, klidné plochy karoserie s precizními liniemi. Dominantou přídě je negativně skloněná černá maska Tech-Deck Face, která nahrazuje tradiční mřížku chladiče a ukrývá pod svým hladkým povrchem radary, senzory a další technické komponenty.

Na ni navazují štíhlé hlavní světlomety uspořádané do tvaru písmene T, přičemž na rozdíl od menšího chystaného elektromobilu Epiq jsou u peaqu světlomety uloženy o něco výše, těsně pod linkou denního svícení. Elegantním, ale v oblasti bezpečnosti diskutovaným prvkem jsou zapuštěné, výsuvné kliky dveří, od kterých se dnes v Číně z bezpečnostních důvodů spíše ustupuje.

Vzhledem k obřím proporcím karoserie byla obrovskou výzvou aerodynamika. Vývojářům se však podařilo dosáhnout mimořádného výsledku – součinitel odporu vzduchu činí pouhých cx=0,249. Pro představu: celkový odpor vzduchu tohoto pětimetrového SUV je srovnatelný s obyčejnou čtvercovou deskou o rozměrech 72 × 72 centimetrů. Každá tisícina dolů přitom v dálničním provozu znamená zhruba jeden kilometr dojezdu navíc.

Máme první fotky elektrického Peaqu, ale ne od Škody. Svlékl ho designér a AI

K tomuto výsledku pomohla řada drobných optimalizací, jako jsou propracované kanály Air Curtain v nárazníku, aero kryty kol, speciální deflektory na podvozku a aktivní roleta chlazení. Klíčové bylo také precizní tvarování zádě. Specifický 3D tvar střešního spoileru, boční finlety, aero hrany zadních světel a zadní difuzor zajišťují, že vzduch auto opouští kontrolovaně a čistě. Aerodynamický tvar zrcátek navíc omezuje aerodynamický hluk a zabraňuje špinění bočních skel.

Bude přibližně o 15 % dražší než enyaq

Konstrukce svařené karoserie využívá plechy o tloušťce 0,7 až 2 milimetry. Strukturní díly kolem posádky jsou vyrobeny z vysokopevnostní ocel tvářené za tepla pro maximální ochranu posádky, zatímco deformační zóny využívají plastičtější ocel schopnou účinně absorbovat energii nárazu.

Vývoj struktury s sebou nesl obrovské výzvy. Peaq má totiž největší zadní dveře ve své třídě a vůbec největší panoramatickou prosklenou střechu, jakou kdy jaká Škoda měla. Je rozdělená do 9 segmentů a propustnost světla je řešená elektrochromaticky. Aby byla zachována vysoká torzní tuhost, musela být celá karoserie složitě optimalizována. Výsledkem je precizní chování na silnici, stabilita a vysoký jízdní komfort.

Přípravy na sériovou produkci jsou v plném proudu. Na hlavní výrobní lince v Mladé Boleslavi, kterou musela automobilka kvůli nadstandardní délce vozu upravit, v současnosti probíhá ladění procesů na předsériových kusech.

Projeli jsme novou škodovku, ještě než odloží maskování. Peaq má obří kufr

Ostrá produkce se rozjede později v létě a první dodávky zákazníkům odstartují na podzim letošního roku. Jak prozradil v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Jiří Maláček, šéf českého zastoupení Škody Auto, tak by měl být model Peaq přibližně o patnáct procent dražší než srovnatelný Enyaq. Lze tedy očekávat ceny někde v rozmezí 1,2 až 1,7 milionu korun. Jak je již zvykem, na trh by se měly zpočátku dostat silnější a lépe vybavené verze.

Nejbližšími konkurenty jsou korejští obři Kia EV9 a Hyundai Ioniq 9, čínská modely BYD Tang a Nio ES8, a vzdáleně třeba Mercedes GLB či Peugeot e-5008.

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