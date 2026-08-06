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Největší škodovka už se vyrábí. Pro elektrický peaq museli upravit továrnu

František Dvořák
  13:00
Škoda Auto zahájila sériovou výrobu plně elektrického sedmimístného vozu Peaq v hlavním závodu v Mladé Boleslavi. Největší automobil v nabídce značky se bude vyrábět na lince společně s bateriovými modely Elroq, Enyaq a spalovací Octavií. Peaq společně s modelem Epiq, vyráběným ve španělské Pamploně, letos zdvojnásobuje nabídku elektromobilů mladoboleslavské značky.

Nový model se vyrábí na stejné montážní lince jako plně elektrické modely Elroq a Enyaq i vozy Octavia se spalovacími motory. „Tato flexibilita umožňuje velmi efektivní výrobu a rychlé přizpůsobení aktuální poptávce zákazníků,“ vysvětluje automobilka a chlubí se, že o model Peaq je od jeho červnového uvedení na trh velký zájem.

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Do konce července automobilka zaregistrovala již téměř 8 500 objednávek. Cena nového modelu na českém trhu začíná na 1,15 milionu korun, k prvním zákazníkům se dostane na přelomu roku.

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026).
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„Model Peaq ve své špičkové verzi spoléhá na největší trakční akumulátor v historii vozů Škoda, jehož výroba probíhá rovněž v závodě v Mladé Boleslavi. S brutto kapacitou 91 kWh nabízí dojezd více než 640 kilometrů,“ uvádí Andreas Dick, člen představenstva automobilky zodpovědný za výrobu a logistiku.

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„Nová Škoda Peaq je vrcholem naší nabídky z hlediska komfortu, prostornosti i technologií. Jeho výroba splňuje nejpřísnější měřítka v oblasti kvality, efektivity a flexibility. Výroba čtyř modelů, z toho tří plně elektrických, na jedné montážní lince jasně dokazuje odbornost a všestrannost našeho týmu v Mladé Boleslavi. Díky mimořádnému nasazení všech kolegů při zavádění nezbytných úprav jsme na výrobu naší nové vlajkové lodi mimořádně dobře připraveni,“ doplňuje.

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Zcela nová Škoda Peaq je čtvrtým modelem, který se v současnosti vyrábí na montážní lince v hlavním závodu v Mladé Boleslavi. Ta byla původně určena pro vozy se spalovacími motory, ale v minulosti prošla rozsáhlými modernizacemi, které umožnily také výrobu plně elektrických vozů. První byl v roce 2020 Enyaq, v lednu 2025 přibyl model Elroq a nyní i vůz Peaq. Všechny tři elektromobily vznikají po boku modelu Octavia Combi se spalovacím pohonem, který se od letošního května vyrábí rovněž v Kvasinách společně s verzí Octavia liftback.

„Díky tomu může Škoda Auto pružně reagovat na vývoj poptávky i výpadky v globálních dodavatelských řetězcích a flexibilně přizpůsobovat výrobní mix mezi závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Tento krok také v mladoboleslavském závodě uvolnil další kapacitu pro stále žádanější elektromobily,“ komentuje Jozef Baláž, vedoucí komunikace podniku.

Elektrické vozy v prvním pololetí roku 2026 tvořily již téměř 23 % vozů Škoda vyrobených v českých závodech.

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Museli upravit výrobní linku

Baláž zdůrazňuje, že model Peaq je největším sériově vyráběným vozem automobilky Škoda Auto od jejího spojení s koncernem Volkswagen, proto bylo nutné provést významné úpravy stávající linky. „Nové, delší dopravníkové pozice zlepšily ergonomii a bezpečnost práce, přibyl rovněž manipulátor pro montáž třetí řady sedadel. Další úpravy se dotkly lisovny, svařovny a lakovny. Jejich cílem bylo především zajistit plynulý tok materiálu v průběhu celého výrobního procesu.“

Vlajková loď Škody sdílí modulární platformu pro elektromobily s pohonem zadních kol (MEB) s modely Enyaq a Elroq. „To umožňuje využít synergií s oběma vozy již dříve vyráběnými v Mladé Boleslavi,“ dodává Baláž.

Nový model Peaq ve své špičkové verzi spoléhá na největší trakční baterii v historii vozů Škoda, jejíž výroba probíhá rovněž v závodu v Mladé Boleslavi. „Díky celkové kapacitě 91 kWh (86 kWh netto) nabízí dojezd přes 640 kilometrů. K dispozici je také provedení s kapacitou 63 kWh (59 kWh netto). Zákazníci si mohou vybírat ze tří výkonových verzí s výkonem od 150 kW do 220 kW a pohonem zadních i všech kol,“ vypočíává Jozef Baláž.

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S délkou 4,87 m a rozvorem téměř 3 m je Peaq největším SUV značky a jejím prvním zástupcem v segmentu velkých crossoverů.

„Nové modely pomohou značce Škoda udržet si silnou pozici na evropském automobilovém trhu, na němž v prvním pololetí roku 2026 obsadila pozici druhé nejprodávanější značky,“ uzavírá Baláž.

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