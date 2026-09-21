Odhalili jsme tajnou funkci Škody Peaq. Podívejte, co se chystá

Peaq přináší pro Škodu novou architekturu přístrojové desky s displejem infotainmentu orientovaným na výšku. Automobilky napříč světem se nemohou rozhodnout, které řešení je lepší. Převládá spíše tablet uchycený nebo zapuštěný do přístrojovky horizontálně (na šířku), orientaci na výšku prosazuje hlavně Tesla nebo Renault.
Některé čínské automobilky nabízejí otočný tablet - řidič si může vybrat, co mu vyhovuje, ovšem kupříkladu značka BYD od tohoto prvku výbavy upouští.
A teď je tu Škoda. Která nejprve představila Peaq s tabletem (úhlopříčka 13,6 palce) na výšku, toto řešení představuje poprvé. Aby se následně ukázalo, že je možné displej o devadesát stupňů otočit. Vyzkoušeli jsme to a opravdu to jde bez poničení přístrojovky. Lidé z automobilky nám potvrdili, že se tato možnost připravuje. Je třeba přepracovat grafické rozhraní infotainmentu, aby umožňoval také ovládání při horizontálním nastavení displeje. Zda se bude displej otáčet takto manuálně, nebo s pomocí elektromotorků nám zatím nikdo neprozradil, tipujeme na první možnost.
Větší než Kodiaq
Peaq je elektrickou alternativou Kodiaqu. V nejúspornější konfiguraci slibuje dojezd přes 640 kilometrů a na rychlonabíječce dokáže doplnit energii z 10 na 80 procent za pouhých 28 minut.
Velký elektromobil vznikl jako svébytný model značky Škoda a nemá přímou obdobu u žádné jiné značky koncernu Volkswagen. Vůz, měřící téměř 4,9 metru, je postaven na platformě MEB+ a sjíždí z výrobní linky v Mladé Boleslavi. Automobilka ho okamžitě pasovala na svou novou vlajkovou loď.
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Peaq je větší než Kodiaq s tradičním pohonem se spalovacím motorem. Je o 116 milimetrů delší (celková délka 4 874 milimetrů) a jeho rozvor narostl o 174 milimetrů (na 2 970 milimetrů). Zákazníci mohou volit mezi pětimístnou a sedmimístnou verzí kabiny. Po modelu Epiq jde o teprve druhou Škodu, která byla od počátku navržena v duchu nového designového jazyka Modern Solid. Zvenčí zaujmou například přední i zadní LED světlomety, které dostaly tvar písmene T.
Prodej odstartoval hned den po premiéře 23. června. České ceny startují na částce 1 150 000 korun (včetně DPH) za základní model Peaq 60. Výkonnější Peaq 90 vyjde minimálně na 1 325 000 korun.
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Nabídka variant je poměrně přehledná. Peaq je k dispozici se dvěma velikostmi baterií a ve třech výkonových variantách pohonu. Ani ta nejsilnější verze sice není jako trhač asfaltu, ale díky okamžitému nástupu výkonu typickému pro elektromobily nabízí bleskové předjíždění i velmi svižné rozjezdy z křižovatek. Obě dostupné baterie využívají chemii NMC a dle technických údajů automobilky se vyrábějí přímo v Mladé Boleslavi.
Škoda udává u modelu Peaq kombinovanou spotřebu 14,7 až 15,8 kWh na 100 kilometrů (dle metodiky WLTP), my jezdili při prvních jízdách za osmnáct až dvaadvacet, podle toho, jak jsme spěchali. Příznivým hodnotám napomáhá na poměry takto velkého a hlavně těžkého SUV velmi nízký součinitel odporu vzduchu, jehož hodnota činí pouhých 0,249. Ke skvělé aerodynamice přispívají zapuštěné kliky dveří, optimalizovaná kola a celkově uhlazenější tvary karoserie.
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Řidič, který si chce se spotřebou trochu „pohrát“, ocení jízdní režim „B“ pro ovládání převážně jedním pedálem, kdy rekuperace může vůz zpomalit až do úplného zastavení. Za příplatek je k dispozici tepelné čerpadlo nové generace, které pomáhá minimalizovat ztráty dojezdu v chladnějším počasí.
Tanker
Peaq je postaven s jasným cílem nabídnout maximální prostor a dlouhý dojezd. Zpoza volantu je však velikost vozu citelná. Mohutné SUV, které je aktuálně největším evropským elektromobilem koncernu VW na platformě MEB, se po silnici pohybuje dost těžkopádně; karoserie se pohupuje odpředu dozadu a řidič má chvílemi pocit, jako by řídil náklaďák. Jízdní projev naznačuje, že zvolená koncepce vozu zřejmě naráží na limity použité mechanické platformy. Pocit řízení tankeru zmizí na dálnici, tam je všechno vpořádku - stabilita a SUVerenita z něj dělají speciál na dálkové
Z nabízených variant se nám jako nejpřitažlivější volba jeví verze 90 s pohonem zadních kol. Právě ta se může (dle metodiky WLTP) pochlubit nejdelším dojezdem přes 640 kilometrů (základní model slibuje přes 450 km a verze s pohonem všech kol přes 600 km).
Základní model Peaq 60 podporuje rychlonabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 160 kW, zatímco verze 90 a 90x zvládnou nabíjecí výkon až 199 kW. Technické údaje Škody slibují dobití z 10 na 80 procent za 27 minut u menší baterie a 28 minut u větší.
Je však třeba pamatovat, že maximální nabíjecí výkon není udržován po celou dobu nabíjení. Dosažený čas bude vždy záviset na aktuální teplotě a stavu baterie, výkonu nabíjecího stojanu, jeho vytíženosti nebo na způsobu předchozí jízdy. Při nabíjení střídavým proudem (AC) podporují všechny varianty maximální výkon 11 kW.
Elektřina na cestách i pro domácnost
Peaq není jen spotřebičem elektřiny, ale umí ji také vydávat. Díky funkci V2L (Vehicle-to-Load) dokáže napájet externí spotřebiče přes integrovanou 230V zásuvku v kufru, případně přes speciální adaptér připojený do nabíjecího konektoru. To umožňuje například snadné dobití elektrokola nebo zajištění osvětlení při kempování.
Vůz je rovněž připraven na napájení celé domácnosti pomocí technologie V2H (Vehicle-to-Home). K využití této funkce však majitel potřebuje navíc kompatibilní obousměrný DC wallbox; Škoda uvádí certifikaci například pro zařízení AmbiCHARGE Home 11kW DC.
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Obr
Hlavní devízou je obrovský vnitřní prostor, zejména pak za zadními sedadly. Pětimístná konfigurace nabízí základní objem kufru 935 litrů, s ochrannou sítí uchycenou za hlavami zadních pasažérů dokonce až 1 010 litrů. K dispozici je i 37litrový úložný prostor pod přední kapotou („frunk“), ideální pro uložení nabíjecích kabelů.
Sedmimístná verze nabízí při plném obsazení všech sedadel stále 299 litrů pro zavazadla. Po sklopení třetí řady tento objem vzroste na 890 litrů. Variabilitu interiéru zvyšuje možnost podélného posouvání druhé řady sedadel a úpravy sklonu opěradel. Střední část opěradla se dá sklopit samostatně, což usnadňuje přepravu dlouhých předmětů (třeba lyží) i při cestování ve čtyřech.
Verze s pohonem zadních kol (zadokolky) zvládnou táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 1 800 kilogramů. Varianta s pohonem všech kol (čtyřkolka) zvyšuje tento limit na úctyhodné dvě tuny. Pro nebrzděné přívěsy platí u všech verzí maximální hmotnost 750 kilogramů.
Infotainment běží na operačním systému Android a umožňuje instalaci aplikací třetích stran. Automobilka poskytuje 10 GB mobilních dat měsíčně pro chod aplikací a vytvoření palubní Wi-Fi sítě.
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Základní online služby jsou zákazníkům slíbeny zdarma na dobu deseti let. Balíček obsahující online navigaci a data je však bezplatný pouze první tři roky, následně bude zpoplatněn. Komfort cestujících dále zvyšuje bezdrátové nabíjení pro dva mobilní telefony s výkonem až 25 W, které zahrnuje jak magnetické uchycení, tak aktivní chlazení přístrojů.
Pro náročnější zákazníky je připraven paket Relax. Ten zahrnuje elektricky nastavitelná sedadla s certifikací AGR, masážní funkce, opěrky nohou, výklopný stolek zakomponovaný ve středové konzole a pohodlné polštářky pod hlavu. Akustický zážitek slibuje audiosystém Sonos s 16 reproduktory, dvojitým subwooferem a celkovým výkonem 755 wattů.
Zajímavostí je obří panoramatická střecha o ploše více než 2,1 metru čtverečního. Ta je rozdělena na devět samostatně ovládaných elektrochromických segmentů, což řidiči umožňuje ztmavit jen vybranou část skla.
Standardní bezpečnostní výbava zahrnuje mimo jiné deset airbagů, systém automatického nouzového brzdění, asistenta pro udržování vozu v jízdním pruhu, systém hlídání mrtvého úhlu, prediktivní tempomat a funkci rozpoznávání dopravních značek.
Za příplatek lze získat pokročilý Travel Assist 3.0. Tento systém využívá online data od ostatních vozidel („swarm data“), umí pracovat s dočasným dopravním značením a dle informací automobilky dokáže reagovat i na červené světlo na semaforu. Při rychlostech nad 90 km/h a za vhodných podmínek může systém řidiči asistovat při změně jízdního pruhu, kterou řidič iniciuje aktivací směrovky.
Tři verze Škody Peaq
Peaq 60: pohon zadních kol, max. výkon 150 kW (204 k), max. točivý moment 350 Nm, kapacita baterie brutto 63 kWh / netto 59 kWh, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,4 s, max rychlost 160 km/h, tabulkový dojezd přes 450 km, max. hmotnost brzděného přívěsu 1 800 kg
Peaq 90: pohon zadních kol, max. výkon 210 kW, max točivý moment 545 Nm, kapacita baterie brutto 91 kWh / netto 86 kWh, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,1 s, max rychlost 180 km/h, tabulkový dojezd přes 630 km, max. hmotnost brzděného přívěsu 1 800 kg
Peaq 90x: pohon všech kol, max. výkon 220 kW, max točivý moment 545 Nm, 91 kWh / 86 kWh, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 s, max rychlost 180 km/h, tabulkový dojezd přes 600 km, max. hmotnost brzděného přívěsu 2 000 kg
Poznámka: Všechny tři verze mohou být na přání vybaveny tažným zařízením. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu je omezena na 750 kg.