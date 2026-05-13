Máme ji! Nová škodovka v plné parádě, s minimem maskování

František Dvořák
Exkluzivně
Škoda Peaq finišuje vývoj nové vrcholné až sedmimístné vlajkové lodi značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Prototyp připravovaného elektromobilu s minimálním maskováním jsme načapali při testech na dálnici. Mladoboleslavsko se nyní peaqy v různém stupni zahalení jen hemží.

Portfolio elektrických škodovek se ještě letos rozšíří o téměř pětimetrový Peaq. Vedle Enyaqu, Elroqu a Epiqu, který se představí ve světové premiéře příští týden, se v Mladé Boleslavi rozjede výroba Peaqu na stejné lince s Enyaqem, Elroqem a Octavií. Všechny tyto modely tak budou sdílet výrobní kapacitu. Peaq bude zřejmě nejméně žádanou škodovkou vzhledem k vysoké ceně, odhadujeme startovací cenu kolem 1,5 milionu korun.

Prototyp elektrické Škody Peaq s lehkým maskováním při testech na dálnici D10
108 fotografií

Na lince v Mladé Boleslavi – kterou museli kvůli tomu, že je auto dlouhé, upravovat – se aktuálně ladí výroba na předsériových kusech. Ostrá produkce se rozjede později v létě, na podzim odstartují dodávky.

Škoda Peaq, jak se auto bude jmenovat, je velké rodinné SUV, do kterého se vejde 7 lidí. Peaq znamená anglicky vrchol, a i pro škodovku to bude vrcholný model nejen počtem pasažérů. Větší a pravděpodobně i dražší auto dosud nevyrobila.

Projeli jsme novou škodovku, ještě než odloží maskování. Peaq má obří kufr

Peaq má být alternativou Kodiaqu, jednoho z nejoblíbenějších modelů řady, který je zároveň velmi ziskový; u elektromobilů však kvůli drahým bateriím automobilkám profity zatím moc nenarostou.

Peaq tak trochu pomyslně nahradí VW Touareg, který letos po 24 letech produkce skončí. Volkswagen nemá dostatek prostředků, aby jeho nový model vyvinul. Ve Škodě Auto o tom sice tak nikdo nemluví, ale paralela se tu nabízí.

