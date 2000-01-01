Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.
Autor: Jiří Duchoň
Spuštění výroby trakčních akumulátorů v nové hale M8, vystavěné v těsné blízkosti mladoboleslavské automobilky, nepatří zrovna k nejatraktivnějším momentům v životě, nicméně jeho význam je mimořádný.
Autor: Jiří Duchoň
Hala vznikla na ploše 55 000 m2 investicí 205 milionů eur a po náběhu třísměnného provozu zde bude vznikat 1 100 bateriových systémů pro elektromobily celého VW Group denně.
Autor: Jiří Duchoň
Slavnostní otevření si poslední únorový pátek nenechali ujít ani členové představenstva Škoda Auto, ani český premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Autor: iDNES.cz
Spolu s vybranými novináři si pak mohli jako úplně první prohlédnout i zcela nové, plně elektrické SUV Škoda Peaq, což naznačoval Tom Drechsler, šéf komunikace Škoda Auto, na oficiálním programu ovšem tento bod chyběl.
Autor: Škoda Auto
Přítomnost maskovaného prototypu připravovaného modelu Peaq na slavnostním otevření nové linky si podle informací iDNES.cz poručilo samo vedení automobilky. Pro mnoho zúčastněných z řad Škodováků byla přítomnost vozu překvapením.
Autor: Škoda Auto
Trochu jsme ho prozkoumali.
Autor: Jiří Duchoň
Škoda Peaq se stane vlajkovou lodí automobilky Škoda bez přímého derivátu v žádné jiné značce koncernu VW Group. Ideově vychází z čtyři roky staré koncepční studie Vision 7S, ovšem přiveze velmi jiné pojetí.
Autor: Jiří Duchoň
Automobilka vůz odhalí letos. Sériová výroba zřejmě odstartuje až příští rok.
Autor: Jiří Duchoň
Jméno Peaq má možná až příliš blízko k názvu typu Epiq. Ten se představí bez kamufláže již v květnu, a obě tato slova jistě dají opět vzniknout řadě více i méně vtipným přezdívkám; my jim prozatím říkáme „Pepíci“.
Autor: Jiří Duchoň
Peaq se stane skutečným vrcholem nabídky automobilky Škoda Auto, a to bez ohledu na druh pohonu. O tom svědčí i proporce jeho ohromné karoserie. Však to bude největší auto vyrobené na elektrické platformě MEB koncernu Volkswagen.
Autor: Jiří Duchoň
Poháněna budou podle verze zadní, nebo všechna kola.
Autor: Jiří Duchoň
Škoda Peaq uveze až sedm cestujících ve třech řadách sedadel. Ta prostřední je pro snadnější nastupování zcela dozadu ve velkém rozsahu podélně posuvná a zadní dveře jsou mimořádně široké. Otázkou je, jak se osvědčí při otevírání v omezených prostorech.
Autor: Jiří Duchoň
Kapota svým tvarem i negativně skloněná „maska“ Tech-Deck Face připomínají chystanou nejlevnější elektrickou škodovku, typ Epiq, která se začne prodávat letos v létě. Proti němu má však Peaq konvenční řešení mřížky pro přívod vzduchu k chladičům a hlavní světlomety jsou uloženy výše, těsně pod linkami denního svícení.
Autor: Jiří Duchoň
Překvapila nás přítomnost výsuvných dveřních klik. Tento prvek je efektní a donedávna symbolizoval technickou preciznost dražších elektromobilů, ovšem nyní se od něj obecně spíše ustupuje, zejména z důvodu bezpečnosti (co když se po nehodě nevysunou?) V Číně už je zakázali.
Autor: Jiří Duchoň
Do interiéru jsme zatím směli pouze nahlédnout, ale kvůli důsledným polepům jsme toho stejně zatím mnoho neviděli. Jasné je horizontální členění a na výšku postavený středový displej, to je v podání Škodovky průlomová – a odvážná – novinka.
Autor: Jiří Duchoň
Aby tento ohromný, přes pět metrů dlouhý vůz nepůsobil tak zavalitě, pomůžou si stylisté v profilu nejspíš fíglem, který použili již u Epiqu: nad horní hranou bočního zasklení bude široká černá lišta, jež opticky zvětší zasklenou plochu a boky odlehčí.
Autor: Jiří Duchoň
Technické údaje samozřejmě zatím neznáme, ale Škoda Peaq má být k dispozici s několika velikostmi akumulátorů a dojezdem až 600 km na jedno nabití.
Autor: Jiří Duchoň
Je to trochu paradox, ale Škoda Peaq byla poprvé k vidění v továrně na bateriové systémy, které nejsou určeny pro ni. V nové hale M8 totiž zatím vznikají akumulátory LFP pro menší elektromobily, zatímco ty velké, včetně typu Peaq, disponují dražšími bateriemi NMC s větší energetickou hustotou.
Autor: Jiří Duchoň
Název připravovaného plně elektrického modelu podtrhuje jeho postavení na vrcholu nabídky modelů Škoda, anglicky se „vrchol“ řekne „peak“.
Autor: Jiří Duchoň
Škoda představila studii sedmimístného elektrického SUV pod názvem Vision 7S v roce 2022. Tehdy uvedla, že rodinný vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a s rychlostí dobíjení až 200 kW. To odpovídá dobití na 80 procent kapacity baterie zhruba za půl hodny.
Autor: Jiří Duchoň
Sedmimístný crossover s délkou kolem pěti metrů postavila automobilka na platformě MEB, na níž spočívá už Enyaq s Elroqem z nabídky Škody a mnoho dalších modelů koncernu Volkswagen, ale také kupříkladu dva fordy.
Autor: Jiří Duchoň
Designéři vytvarovali novinku v novém škodováckém stylistickém slohu nazvaném Modern Solid.
Autor: Jiří Duchoň
Stejně jako u enyaqu s elroqem nabídne Škoda novinku v mnoha variantách, základem bude zadokolka, chybět nebude verze 4×4 s různými výkony a velikostmi akumulátorů. Auto nabídne až šestisetkilometrový dojezd na jedno nabití. Kromě sedmimístné varianty má být k mání také pětimístná s obřím kufrem.
Autor: ČTK
Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.
Autor: Škoda Auto
Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě
Autor: Škoda Auto
Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.
Autor: Škoda Auto
Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.
Autor: Škoda Auto
Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.
Autor: Škoda Auto
Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.
Autor: Škoda Auto
