Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně

Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.
Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy... Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy... Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy... Babiš s Havlíčkem navštívili mladoboleslavskou Škodu Auto (27. února 2026) Maskovaný prototyp Škody Peaq Maskovaný prototyp Škody Peaq Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy... Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy... Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy... Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy... Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy... Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy...

Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (78 příspěvků)
Témata: Škoda Auto

Nejčtenější

Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně

Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy...

Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...

Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu

Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na...

Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...

Tesla vyrábí hi-tech trabant bez krabice. Je to revoluce i noční můra

Tesla Cybercab (prototyp)

Pro výrobu nového autonomního modelu Cybercab Tesla poprvé v praxi uplatnila svoji novou převratnou metodu „rozbaleného vozidla“, která má svojí rychlostí připomínat linku na spotřební elektroniku....

Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach

Moskvič 427

Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...

Čína vyhlásila válku autům bez tlačítek, s volanto-řídítky a výsuvnými klikami

Jedno velké centrální „ipadové“ okno do světa se v autech ukázalo jako...

Země, která byla symbolem digitální ofenzivy, najednou vrací do hry mechaniku. Čína chce kvůli bezpečnosti do aut nazpět mechanická tlačítka, klasické kliky a normální volanty. Vzhledem k tomu, že je...

Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach

Moskvič 427

Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...

4. března 2026

Konec mistra volantu. Zemřel velikán, který ochočil legendární Lancii Stratos

Lancia Stratos

Sedm titulů mistra světa s bájnými lanciemi, tři po sobě jdoucí triumfy na legendární Rallye Monte Carlo, epické vítězství na sicilské Tarze Florio v roce 1972, to je Sandro Munari, velikán rally,...

4. března 2026

Jogger je obr, co nemá konkurenta. Bazarovky se nebojte, dacie jsou spolehlivé

Premium
Dacia Jogger

Asi jste si všimli, že kategorie klasických MPV pomalu vymírá. Lidé přesedají do SUV a velkoprostorové vozy jsou nedostatkovým zbožím i na trhu ojetin. Kdo potřebuje opravdu prostorné auto a třeba...

3. března 2026

Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích

Prohřešky řidičů pomáhal odhalit policejní autobus

Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...

3. března 2026

Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně

Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy...

Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...

3. března 2026

Kylaq by v Evropě ostudu neudělal. Prozkoumali jsme malou levnou škodovku

Premium
Škoda Kylaq

Škoda uvedla na podzim roku 2024 na indický trh malé SUV jménem Kylaq, které představuje zásadní krok ve strategii značky pro tento region. Jiří Dytrych, který má v koncernu na starosti konvenční...

2. března 2026

Čína vyhlásila válku autům bez tlačítek, s volanto-řídítky a výsuvnými klikami

Jedno velké centrální „ipadové“ okno do světa se v autech ukázalo jako...

Země, která byla symbolem digitální ofenzivy, najednou vrací do hry mechaniku. Čína chce kvůli bezpečnosti do aut nazpět mechanická tlačítka, klasické kliky a normální volanty. Vzhledem k tomu, že je...

2. března 2026

Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od...

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Firma to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Je to...

1. března 2026

Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu

Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na...

Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...

1. března 2026

Utajený šampion 4×4. Všechna suzuki umí zabrat všemi čtyřmi

Suzuki slaví 55 let pohonu 4×4

Od mechanického řešení ve Swiftu přes elektronicky řízený AllGrip Select až po dvoumotorovou elektrickou e Vitaru. Na testovacím polygonu v rakouských Alpách jsme porovnali všechny aktuální systémy...

28. února 2026,  aktualizováno  10:55

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky

Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem...

Škoda Peaq a Ferrari Luce, dvě chystané elektrické novinky, které odhalily jméno a něco málo dalšího, rozdjíždějí nový díl podcastu V autě. Zaujala nás také nová tesla, která má umět jezdit bez...

27. února 2026

Rakouská policie končí s elektroauty, vrací se k dieselům

Volkswagen ID.4

„V mnoha evropských zemích by policie a hasiči měli kvůli klimatickým předpisům používat víc elektromobilů. Jak však nyní informují rakouská média, auta v praxi často selhávají – a vozidla se...

27. února 2026  10:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.