Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard
Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...
Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...
Pro výrobu nového autonomního modelu Cybercab Tesla poprvé v praxi uplatnila svoji novou převratnou metodu „rozbaleného vozidla“, která má svojí rychlostí připomínat linku na spotřební elektroniku....
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Země, která byla symbolem digitální ofenzivy, najednou vrací do hry mechaniku. Čína chce kvůli bezpečnosti do aut nazpět mechanická tlačítka, klasické kliky a normální volanty. Vzhledem k tomu, že je...
Sedm titulů mistra světa s bájnými lanciemi, tři po sobě jdoucí triumfy na legendární Rallye Monte Carlo, epické vítězství na sicilské Tarze Florio v roce 1972, to je Sandro Munari, velikán rally,...
Asi jste si všimli, že kategorie klasických MPV pomalu vymírá. Lidé přesedají do SUV a velkoprostorové vozy jsou nedostatkovým zbožím i na trhu ojetin. Kdo potřebuje opravdu prostorné auto a třeba...
Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...
Škoda uvedla na podzim roku 2024 na indický trh malé SUV jménem Kylaq, které představuje zásadní krok ve strategii značky pro tento region. Jiří Dytrych, který má v koncernu na starosti konvenční...
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Firma to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Je to...
Od mechanického řešení ve Swiftu přes elektronicky řízený AllGrip Select až po dvoumotorovou elektrickou e Vitaru. Na testovacím polygonu v rakouských Alpách jsme porovnali všechny aktuální systémy...
Škoda Peaq a Ferrari Luce, dvě chystané elektrické novinky, které odhalily jméno a něco málo dalšího, rozdjíždějí nový díl podcastu V autě. Zaujala nás také nová tesla, která má umět jezdit bez...
„V mnoha evropských zemích by policie a hasiči měli kvůli klimatickým předpisům používat víc elektromobilů. Jak však nyní informují rakouská média, auta v praxi často selhávají – a vozidla se...