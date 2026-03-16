Škoda Peaq se stane vlajkovou lodí automobilky Škoda bez přímého derivátu v žádné jiné značce koncernu VW Group. Ideově vychází z čtyři roky staré koncepční studie Vision 7S.
Tehdy v roce 2022 uvedla, že rodinný vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a s rychlostí dobíjení až 200 kW. To odpovídá dobití na 80 procent kapacity baterie zhruba za půl hodny. Sedmimístný crossover s délkou kolem pěti metrů postaví automobilka na platformě, na níž spočívá už Enyaq s Elroqem z nabídky Škody a mnoho dalších modelů koncernu Volkswagen, ale také kupříkladu dva fordy.
Peaq se stane skutečným vrcholem nabídky automobilky Škoda Auto, a to bez ohledu na druh pohonu. O tom svědčí i proporce jeho ohromné karoserie. Však to bude největší auto vyrobené na elektrické platformě MEB koncernu Volkswagen.
Stejně jako u enyaqu s elroqem nabídne Škoda novinku v mnoha variantách, základem bude zadokolka, chybět nebude verze 4×4 s různými výkony a velikostmi akumulátorů. Auto nabídne až šestisetkilometrový dojezd na jedno nabití. Kromě sedmimístné varianty má být k mání také pětimístná s obřím kufrem.
|
Škodovka pro rok 2026 v akci. Hlásí návrat normálních tlačítek
Škoda Peaq uveze až sedm cestujících ve třech řadách sedadel. Ta prostřední je pro snadnější nastupování zcela dozadu ve velkém rozsahu podélně posuvná a zadní dveře jsou mimořádně široké. Otázkou je, jak se osvědčí při otevírání v omezených prostorech.
Název připravovaného plně elektrického modelu podtrhuje jeho postavení na vrcholu nabídky modelů Škoda, anglicky se „vrchol“ řekne „peak“. Automobilka vůz odhalí letos. Sériová výroba zřejmě odstartuje až příští rok.
Designéři vytvarovali novinku v novém škodováckém stylistickém slohu nazvaném Modern Solid. Kapota svým tvarem i negativně skloněná „maska“ Tech-Deck Face připomínají chystanou nejlevnější elektrickou škodovku, typ Epiq, která se začne prodávat letos v létě. Proti němu má však Peaq konvenční řešení mřížky pro přívod vzduchu k chladičům a hlavní světlomety jsou uloženy výše, těsně pod linkami denního svícení.
Překvapila nás přítomnost výsuvných dveřních klik. Tento prvek je efektní a donedávna symbolizoval technickou preciznost dražších elektromobilů, ovšem nyní se od něj obecně spíše ustupuje, zejména z důvodu bezpečnosti (co když se po nehodě nevysunou?) V Číně už je zakázali.