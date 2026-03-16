Máme první fotky elektrického Peaqu, ale ne od Škody. Svlékl ho designér a AI

František Dvořák
Peaq, nová škodovka, se představí za pár měsíců. Automobilka finišuje s vývojem a laděním svého největšího elektromobilu. Prozatím ukazuje jen prototypy v maskování, pro iDNES.cz ho ovšem už teď svlékl designér a grafik Jan Hrodek. Použil k tomu kromě profesionálních programů také umělou inteligenci, vyzkoušel jich několik. Nakonec nejlepší výsledky dodala placená verze Vizcom AI.
Škoda Peaq se stane vlajkovou lodí automobilky Škoda bez přímého derivátu v žádné jiné značce koncernu VW Group. Ideově vychází z čtyři roky staré koncepční studie Vision 7S.

Tehdy v roce 2022 uvedla, že rodinný vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a s rychlostí dobíjení až 200 kW. To odpovídá dobití na 80 procent kapacity baterie zhruba za půl hodny. Sedmimístný crossover s délkou kolem pěti metrů postaví automobilka na platformě, na níž spočívá už Enyaq s Elroqem z nabídky Škody a mnoho dalších modelů koncernu Volkswagen, ale také kupříkladu dva fordy.

Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy...
Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k...

Peaq se stane skutečným vrcholem nabídky automobilky Škoda Auto, a to bez ohledu na druh pohonu. O tom svědčí i proporce jeho ohromné karoserie. Však to bude největší auto vyrobené na elektrické platformě MEB koncernu Volkswagen.

Stejně jako u enyaqu s elroqem nabídne Škoda novinku v mnoha variantách, základem bude zadokolka, chybět nebude verze 4×4 s různými výkony a velikostmi akumulátorů. Auto nabídne až šestisetkilometrový dojezd na jedno nabití. Kromě sedmimístné varianty má být k mání také pětimístná s obřím kufrem.

Škodovka pro rok 2026 v akci. Hlásí návrat normálních tlačítek

Škoda Peaq uveze až sedm cestujících ve třech řadách sedadel. Ta prostřední je pro snadnější nastupování zcela dozadu ve velkém rozsahu podélně posuvná a zadní dveře jsou mimořádně široké. Otázkou je, jak se osvědčí při otevírání v omezených prostorech.

Název připravovaného plně elektrického modelu podtrhuje jeho postavení na vrcholu nabídky modelů Škoda, anglicky se „vrchol“ řekne „peak“. Automobilka vůz odhalí letos. Sériová výroba zřejmě odstartuje až příští rok.

Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k tvorbě přizval umělou inteligenci.
Designéři vytvarovali novinku v novém škodováckém stylistickém slohu nazvaném Modern Solid. Kapota svým tvarem i negativně skloněná „maska“ Tech-Deck Face připomínají chystanou nejlevnější elektrickou škodovku, typ Epiq, která se začne prodávat letos v létě. Proti němu má však Peaq konvenční řešení mřížky pro přívod vzduchu k chladičům a hlavní světlomety jsou uloženy výše, těsně pod linkami denního svícení.

Překvapila nás přítomnost výsuvných dveřních klik. Tento prvek je efektní a donedávna symbolizoval technickou preciznost dražších elektromobilů, ovšem nyní se od něj obecně spíše ustupuje, zejména z důvodu bezpečnosti (co když se po nehodě nevysunou?) V Číně už je zakázali.



Zájemce o elektromobil straší nedostatek nabíječek. Řešení mají nad hlavou

Elektromobilita v Česku roste, ale zdaleka ne tak rychle, jak by mohla. Jak je to možné, když má...

Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat

VIDEO Loni se podle statistik na českém trhu zaregistrovala auta neuvěřitelných 160 značek. Z toho zhruba...

Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od...

VIDEO Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW

VIDEO Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil...

Konec vyhrazených stání v Liberci? Je jich příliš, město upraví systém parkování

VIDEO Ještě loňský rok si někteří Liberečané mohli před domem zaplatit vlastní parkovací místo označené...

Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny

Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...

Dacia míří výš. Cenově dostupný crossover Striker vyzve na souboj Octavii

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří mezi rodinné crossovery a znovu posouvá hranici, kam až se nízkonákladová značka dokáže dostat. Ani sesterský Renault...

Íránský šáh daroval prezidentu ČSSR auto. Do Teheránu na oplátku poslali zetor

Vztahy Československa s předrevolučním Íránem patřily k pozoruhodným paradoxům. Komunistický stát navazoval úzké kontakty s monarchií, kterou propaganda označovala za reakční. Diplomatické návštěvy,...

BYD v ČR. Dojezd přes 1 000 km je jen začátek, letos přiveze lidovku i plavce

Matěj Macháček má za sebou více než 25 let praxe v automobilovém průmyslu. Začínal v Daewoo Motor, pak dlouho pracoval pro značky koncernu Volkswagen na slovenském i evropském trhu, na Slovensku...

