Portfolio elektrických škodovek se ještě letos rozšíří o téměř pětimetrový Peaq. Vedle Enyaqu, Elroqu a Epiqu se do Mladé Boleslavi rozjede výroba Peaqu na stejné lince s Enyaqem, Elroqem a Octavií. Všechny tyto modely tak budou sdílet výrobní kapacitu. Peaq bude zřejmě nejméně žádanou škodovkou vzhledem k vysoké ceně, odhadujeme startovací cenu kolem 1,5 milionu korun.
Na lince v Mladé Boleslavi – kterou museli kvůli tomu, že je auto dlouhé, upravovat – se aktuálně ladí výroba na předsériových kusech. Ostrá produkce se rozjede později v létě, na podzim odstartují dodávky.
Peaq má být alternativou Kodiaqu, jednoho z nejoblíbenějších modelů řady, který je zároveň velmi ziskový; u elektromobilů však kvůli drahým bateriím automobilkám profity zatím moc nenarostou. Oproti Kodiaqu je Peaq o 11 cm delší a má o 17 cm delší rozvor, přesto není úplně nejdelší škodovkou (Superb má 4 902 mm, Peaq 4 874 mm). Ve druhé řadě Peaqu je až o 6 cm více místa na nohy než v Kodiaqu, ve třetí o 8 cm více.
Škodováci slibují, že jejich „balíček“ nebude mít přímou konkurenci. Nejblíže jsou korejští obři Kia EV9 a Hyundai Ioniq 9, poté čínští BYD Tang a Nio ES8, a vzdáleně třeba Mercedes GLB či Peugeot e5008.
Peaq je postaven na modulární elektrické architektuře MEB koncernu VW, ale v základních parametrech ji posouvá dále. S délkou 4,9 m, rozvorem 2,965 mm (o 17 cm víc než Škoda Kodiaq) a v pětimístné verzi s 1 010 litry zavazadlového prostoru – je to nejvíc ze všech škodovek a největší auto na této platformě. Peaq (anglicky peak – to znamená „vrchol“) je také pravděpodobně posledním vozem na „čtyřsetvoltové“ architektuře MEB, nyní už koncern Volkswagen pracuje na nové platformě SSP, která „běží“ na 800 voltech. S Enyaqem a Elroqem sdílí nejen výrobu, ale též architekturu s pohonem zadních či všech kol. Zjednodušeně se dá říci, že jak je Elroq (4 488 mm) o patnáct centimetrů zkrácený Enyaq (4 649 mm), je oproti němu Peaq zase o dvaadvacet centimetrů prodloužený (2 874 mm).
Prostor a wellness
Interiér zdůrazňuje extrémní prostornost a komfort. Se sedmou řadou sedadel zůstává v kufru stále 299 l místa pro náklad, což je nadstandard i v sedmimístných SUV. I ve třetí řadě je dost místa pro rozumně rostlého dospělého; pravda, v druhé a třetí řadě nejsou sedáky zrovna největší a jsou dost nízko kvůli tlusté podlaze, v níž jsou baterky. Díky dlouhému rozvoru je na rovné podlaze (bez středového tunelu) spousta místa na nohy, na výšku je také prostoru dost. S trochou nadsázky se dá říci, že škodováci postavili MPV, které schovali do karoserie SUVčka.
Wellness na palubě je dnes pro elektromobily novým trendem. Volitelný balíček výbavy zahrne ergonomická sedadla s masážní funkcí, elektricky nastavitelné opěrky nohou, a dokonce wellness aplikaci, která nastavuje světla, klimatizaci a masáže podle režimu (relaxace, protahování, obnovy). Škoda také v Peaqu premiérově představuje „audiofilský“ audiosystém Sonos.
Infotainment se systémem Android používá – u Škodovky opět poprvé – na výšku postavený tablet (13,6"). Má zcela novou logiku ovládání, grafiku a nové funkce. Doplněn je digitálním panelem řidiče (10"), za příplatek bude head-up displej. Palubní systém podporuje aktualizace „over-the-air“, používá satelitní mapy a také nový mobilní digitální klíč pro chytré telefony a hodinky. Novinkou je také integrace technologie V2L/V2H – vozidlo může dodávat energii do externích zařízení (elektrokola, domácnost...).
Vylepšení se dočkaly i asistenční systémy. Auto by mělo být schopné plynule zastavit bez zásahu řidiče až do úplného klidu, což posouvá adaptivní tempomat a asistenty řízení na vyšší úroveň. Zlepšení se dočkalo i čtení dopravních značek – vůz využívá online databázi, takže reaguje na aktuální situaci a eliminuje chyby, které byly dříve častým terčem kritiky.
Simply clever
Nechybí „simply clever“ detaily a materiálové inovace: interiér obsahuje více než 50 kg recyklovaných materiálů a nově použité součásti z odolné tkaniny, zaměřené na udržitelnost. Kupříkladu přední nárazník je z plastu pocházejícího z recyklace starých nárazníků.
Panoramatická střecha – s 2,1 metru plochy největší u Škody – má stínění řešené elektrochromaticky. Je rozdělená do 9 segmentů, kde lze měnit propustnost světla elektronicky.
Přestože jde o velké SUV, důraz byl kladen na aerodynamiku. Součinitel odporu vzduchu by mohl klesnout pod hodnotu 0,25, což je na tuto kategorii špičkový výsledek.
Peaq dostal mimo jiné kontroverzní zapuštěné kliky dveří. Toto řešení, které prospívá aerodynamice, tradiční automobilky dlouho odmítaly z bezpečnostních důvodů. Čínské značky a Tesla je ovšem nakonec prosadily do masové produkce, aby je nyní čínské úřady po několika tragických nehodách zase zakázaly. Škodováci (a nejen oni) na své řešení přísahají a tvrdí, že je maximálně bezpečné. Fungují mechanicky i elektronicky a mají záložní řešení pro případ zamrznutí nebo výpadku proudu.
Peaq dostal stěrače s integrovanými ostřikovači, které automaticky rozprašují kapalinu přímo z lišty – jsou účinnější a úspornější než klasické trysky. Standardem bude elektricky posouvaná roleta kufru, když ji vyjmete, vejde se pod kapotu do 37litrového frunku. Peaq bude mít ve všech variantách LED světla s 18 světelnými segmenty. Za příplatek s Matrix funkcí, kterou bude možné přikoupit i následně. Kola jsou stejně jako u Enyaqu 19" až 21palcová. Na výběr bude z deseti barev laků.
Dvě baterie a rychlé nabíjení
Auto bude k mání s trakčními bateriemi dvou velikostí: základní 63 kWh a větší 91 kWh. Obě varianty dostanou dražší články typu NMC (z Koreje a Číny) s vyšší hustotou energie. Dojezd by se mohl vyšplhat až k 600 km.
Auto dostane nové tepelné čerpadlo, které má zlepšit efektivitu zejména v chladných podmínkách. Cílem je dosáhnout lepšího výkonu i při nízkých teplotách a zvýšit celkový komfort i dojezd vozu.
S Enyaqem a Elroqem sdílí nejen výrobu, ale také architekturu s pohonem zadních nebo všech kol. Menší baterka je spojená se zadokolkou o výkonu 150 kW, větší pak s 210kilowattovou zadokolkou a 220kW čtyřkolkou. Tato vrcholová varianta vysprintuje na stovku za 6,7 sekundy a taky utáhne až dvoutunový přívěs. Hmotnost vozu se pohybuje kolem 2,3 tuny.
Škoda analyzovala chování zákazníků a přizpůsobila tomu i nabíjecí strategii. Ukazuje se totiž, že většina uživatelů nabíjí doma nebo v práci na pomalé nabíječce (AC), rychlé nabíjení tvoří menší část, ale trvá často přes 30 minut. Peaq nabídne nabíjecí výkon 195 kW, ale hlavně optimalizovanou nabíjecí křivku, která zajišťuje stabilní výkon i při vyšším stavu baterie. Nabíjení z 10 na 80 % by mělo trvat přibližně 28 minut. Zajímavostí je, že reálné chování řidičů často neodpovídá „ideálním“ scénářům – lidé běžně nabíjejí mezi 40 a 80 %, což peaq prý zohledňuje.