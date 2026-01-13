Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně mladoboleslavská automobilka.

Peaq je podle člena představenstva Škody pro prodej a marketing Martina Jahna vrcholem modelové nabídky značky Škoda. Studií Vision 7S automobilka představila nový design. „Nyní tento inovativní koncept vozidla uvádíme do života,“ uvedl.

Název připravovaného plně elektrického modelu podtrhuje jeho postavení na vrcholu nabídky modelů Škoda, anglicky se „vrchol“ řekne „peak“.

„Vůz navazuje na studii Vision 7S a posouvá její myšlenky do sériové reality. Peaq nabídne sedm míst a zaměří se na moderní rodiny i aktivní životní styl,“ komentuje mluvčí značky Vítězslav Kodym.

Škoda představila studii sedmimístného elektrického SUV pod názvem Vision 7S v roce 2022. Tehdy uvedla, že rodinný vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a s rychlostí dobíjení až 200 kW. To odpovídá dobití na 80 procent kapacity baterie zhruba za půl hodny.

„Studií Vision 7S jsme pro značku Škoda otevřeli zcela nové obzory s jasnou představou o jejím dalším směřování. Ukázali jsme nový designový jazyk a dále zdokonalili identitu našich produktů. Nyní tento inovativní koncept vozidla uvádíme do života. Nová vlajková loď posouvá hodnoty značky, jako je prostornost a praktičnost, na zcela novou úroveň,“ komentuje Martin Jahn.

Sedmimístný crossover s délkou kolem pěti metrů postavila automobilka na platformě MEB, na níž spočívá už Enyaq s Elroqem z nabídky Škody a mnoho dalších modelů koncernu Volkswagen, ale také kupříkladu dva fordy.

Designéři vytvarovali novinku v novém škodováckém stylistickém slohu nazvaném Modern Solid.

Stejně jako u enyaqu s elroqem nabídne Škoda novinku v mnoha variantách, základem bude zadokolka, chybět nebude verze 4×4 s různými výkony a velikostmi akumulátorů. Auto nabídne až šestisetkilometrový dojezd na jedno nabití. Kromě sedmimístné varianty má být k mání také pětimístná s obřím kufrem.

Podle informací iDNES.cz bylo uvedení velkého sedmimístného elektrického crossoveru záměrně zpožděno o rok. Pozastavení uvedení modelu stálo automobilku tři čtvrtě miliardy korun, byli už nasmlouvaní dodavatelé komponent, kteří si chystali kapacity ve výrobě, plánovaly se úpravy na lince v Mladé Boleslavi... Nový model tedy k zákazníkům dorazí koncem letošního roku, spíše ale až v roce 2027.

Automobilka v současnosti vyrábí elektrická SUV Elroq a Enyaq. Leště letos by k nim měl přibýt městský elektrický crossover Epiq s pořizovací cenou na úrovni benzinového modelu Kamiq. Pohled do dalších let nabízí nedávno odhalený koncept elektrického kombi Vision O.

