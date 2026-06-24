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Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

František Dvořák
  8:15
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex - Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq se základní cenou 1 150 000 Kč, to je výrazně méně, než se čekalo. Automobilka ve středu 24. června spouští konfigurátor a začíná nabírat objednávky.

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Škoda Auto představila svůj dosud největší model. Velké elektrické SUV pod názvem Peaq pojme až sedm pasažérů a představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu modelu Kodiaq. Vyrábět se začne v létě a k prvním zákazníkům v Česku by se mělo dostat na přelomu letošního a příštího roku.

Základní cena 1,15 milionu je za verzi Peaq 60 s výkonem 150 kW a pohonem zadních kol, výkonnější varianta Peaq 90 s 210 kW a větší baterií přijde na 1 325 000 Kč s DPH.

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex
Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex
Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex
Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex
Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex
123 fotografií

„Škoda je nejprodávanější značkou elektromobilů na českém trhu a model Peaq spolu s nedávno uvedeným crossoverem Epiq zdvojnásobují nabídku plně elektrických vozů z Mladé Boleslavi,“ dodává Martin Ježek, mluvčí značky pro český trh.

Peaq představuje vrchol nabídky domácí automobilky. Pěti až sedmimístné SUV je s délkou téměř 4,9 m a rozvorem bezmála 3,0 m největším a nejprostornějším modelem značky. „Vůz zaujme kombinací obsáhlé výbavy a atraktivní ceny, která jen mírně překračuje cenu vozu Enyaq. Model Peaq měl včera světovou premiéru ve Francii a již nyní je k objednání u všech autorizovaných prodejců v České republice, připraven je také konfigurátor,“ říká Ježek. „Model Peaq a nedávno uvedený crossover SUV Epiq zdvojnásobují portfolio elektromobilů Škoda a dávají tak zákazníkům ještě větší svobodu volby při výběru nového elektromobilu české značky.“

Škoda uvedla svůj největší model Peaq. Plně elektrické SUV začne vyrábět v létě

„Jsem přesvědčen, že tímto převratným modelem oslovíme mnoho domácích zákazníků, včetně těch zcela nových. Ve spojení s naší početnou sítí autorizovaných prodejců a s nabídkou záruk i servisních služeb ještě více posílíme roli nejžádanější značky Škoda jak absolutně, tak v rychle rostoucí kategorii elektrických vozů,“ komentuje Jiří Maláček, vedoucí značky Škoda pro český trh.

Vybírat lze ze tří výkonových verzí 150, 210 a 220 kW s pohonem zadních nebo všech kol. Peaq 60 využívá menší trakční baterii, disponuje pohonem zadních kol a vyvine 150 kW, a na jedno nabití urazí až přes 450 km. Peaq 90 i Peaq 90x se pojí s baterií o kapacitě 91 kWh. Peaq 90 s výkonem 210 kW nabízí dojezd až přes 630 kilometrů, zatímco Peaq 90x s maximem 220 kW a pohonem všech kol ujede na jedno nabití až přes 600 kilometrů.

Na českém trhu je vůz od začátku dostupný ve třech výbavových stupních. Vstupní Selection obsahuje 19" kola z lehké slitiny a řadu pokročilých bezpečnostních doplňků, jako jsou Front Assist s upozorněním a zabrzděním při hrozící kolizi, asistent průjezdu křižovatkou a odbočování, asistent udržování jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu, prediktivní tempomat, proaktivní ochrana cestujících, 10 airbagů včetně středového a zadních bočních airbagů či tři úchyty isofix pro dětskou sedačku. Standardem jsou světlomety LED vpředu i vzadu. Mezi komfortní prvky patří parkovací senzory vpředu i vzadu a zadní parkovací kamera, bezklíčové odemykání a zamykání, elektrické víko zavazadlového prostoru s funkcí virtuálního pedálu, třízónová automatická klimatizace Climatronic, vyhřívaná přední sedadla či akustická skla a zatmavená zadní okna. Nechybí ani 14palcový infotainment s navigací.

Škoda dnes odhalí svoji vlajkovou loď. Peaq by měl stát od 1,2 milionu korun

Automobilka také představila variantu Sportline na dvacetipalcových kolech s předními světlomety Matrix-LED nebo panoramatickým kamerovým systémem s cenou od 1 450 000 Kč. Vrcholná výbava Exclusive Selection je dostupná pro varianty 90 a 90x a obsahuje například head-up displej s rozšířenou realitou, adaptivní podvozek DCC, automatické parkování, tepelné čerpadlo, vyhřívané čelní sklo a zadní sedadla či audiosystém SONOS se 16 reproduktory. Cena začíná na částce 1 525 000 Kč.

„Očekáváme, že první auta by mohla být pro zákazníky k dispozici na přelomu letošního a příštího roku,“ řekl Maláček. Dodal, že model Peaq si teprve vytváří svůj vlastní segment na trhu, a proto odhadovat jeho podíl je předčasné. Obecně by si měly elektromobily od Škody udržet na českém trhu na současné úrovni 35 až 40 procent.

Nový model Peaq je největším a nejprostornějším SUV v historii značky. S celkovou délkou 4 874 mm je nová vlajková loď Škody o 116 mm delší než Kodiaq. Zároveň má o 124 mm delší rozvor než Superb a zavazadlový prostor o objemu 935 litrů.

Podle šéfa značky Klause Zellmera hraje Peaq zásadní roli při rozšiřování nabídky plně elektrických vozů. „Je součástí rostoucího portfolia, které zákazníkům poskytuje skutečnou možnost volby napříč různými typy pohonu a umožňuje jim vybrat si řešení, které nejlépe odpovídá jejich potřebám – dnes i do budoucna. Právě tak udržujeme značku Škoda relevantní pro ještě širší okruh zákazníků,“ uvedl Zellmer.

„Naši dealeři model Peaq netrpělivě očekávají, protože završí naši nabídku plně elektrických vozů v nejvyšším segmentu a pomůže oslovit nové skupiny zákazníků. Celkově model Peaq otevírá novou kapitolu příběhu značky Škoda a posouvá ji na další úroveň,“ dodal člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn.

Škoda v současnosti s novinkou Peaq disponuje čtyřmi elektrickými modely. Před měsícem představila městský crossover Epiq a dále má v nabídce SUV Elroq a Enyaq. Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Podíl elektromobilů na prodeji vozů Škody by podle něj měl být do dvou let dvouciferný.

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