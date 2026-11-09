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Škoda Octavia mohla vypadat úplně jinak. Odhalujeme její neobvyklé verze

Vladimír Löbl
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Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i řadu hodně neobvyklých verzí. Nejsilnější disponovala údajně výkonem až 1 200 koní a nejrychlejší jela rychlostí téměř 368 km/h. A původně měla mít i jiný design. S pomocí umělé inteligence jsme vytvořili návrh, jak pravděpodobně mohla vypadat.

Věděli jste, že Škoda Octavia vznikla i v pancéřované verzi, jako pick-up, kupé, ale i jako téměř jednou tak dlouhá limuzína? Nahlédněte do rodinného alba dlouhodobě nejprodávanějšího modelu mladoboleslavské značky.

Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i celou řadu hodně neobvyklých verzí. Nejsilnější disponovala údajně výkonem až 1 200 koní a nejrychlejší jela rychlostí téměř 368 km/h. A původně měla mít i jiný design. S pomocí umělé inteligence jsme vytvořili návrh, jak pravděpodobně mohla vypadat.
Seat Toledo
Automobil Škoda Octavia - křest na Staroměstském náměstí v Praze. (1. září 1996)
Václav Klaus křtí nový vůz Škoda Octavia na Staroměstském náměstí v Praze. (1. září 1996)
Druhá generace Seatu Toledo (1998) přivezla karoserii od Giorgetta Giugiara, která byla původně zamýšlena pro Škodu Octavia. Změnu prý inicioval přímo tehdejší předseda české vlády Václav Klaus.
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Škoda Octavia mohla vypadat úplně jinak. Odhalujeme její neobvyklé verze

Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i celou řadu hodně neobvyklých verzí....

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