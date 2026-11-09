Věděli jste, že Škoda Octavia vznikla i v pancéřované verzi, jako pick-up, kupé, ale i jako téměř jednou tak dlouhá limuzína? Nahlédněte do rodinného alba dlouhodobě nejprodávanějšího modelu mladoboleslavské značky.
Škoda Octavia mohla vypadat úplně jinak. Odhalujeme její neobvyklé verze
Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno
Dnes začíná veletrh Caravaning Brno 2026, pro který si vystavovatelé připravili hned několik tuzemských premiér. Kromě obytných aut, přívěsů a vybavení se na výstavišti v moravské metropoli objeví i...
Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu
Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...
Rebel z dobré rodiny. Ikonický pětiválec Audi světly evokuje chod motoru
Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...
Hranice 500 km/h na běžné silnici padla. Čínský hypersport přežil i děsivou havárii
Čínská automobilka BYD dosáhla s luxusní značkou Yangwang historického milníku. Elektrický hypersport U9 Xtreme uháněl po dálnici v Emirátech rychlostí 503,17 km/h. Získal čtyři oficiální rekordy,...
S tímhle chlapem bude legrace, nový šéf Fiatu je správně sebevědomý a hubatý
Arnaud Belloni se 1. září ujal role generálního ředitele značek Fiat, Abarth a Lancia a zároveň působí jako marketingový ředitel koncernu Stellantis pro Evropu. Od prvních dnů na sebe manažer, který...
Škoda Octavia mohla vypadat úplně jinak. Odhalujeme její neobvyklé verze
Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i řadu hodně neobvyklých verzí. Nejsilnější disponovala údajně výkonem až 1 200 koní a nejrychlejší jela rychlostí téměř 368 km/h. A původně měla mít i jiný...
Musí to pochopit i tydýt bez návodu, říká český král dětských autosedaček
Luxusní auta mě nezajímají. Bugina ano. Holduju starému italskému a německému designu, říká Martin Poš, král dětské bezpečnosti v autech.
Kachna při cestě kolem světa neselhala. Citroën 2CV vydržel díky banánům
Když požádali automobilku Citroën o zapůjčení auta na cestu kolem světa, dostali místo něj jen technickou příručku. Přesto v roce 1958 vyrazili a během třinácti měsíců překonali téměř...
Na letních pneu se stane 154 nehod za zimu, pojišťovny peníze vymáhají
Na silnicích v Česku se od začátku listopadu do konce března stane v průměru 154 nehod, u nichž policie zmiňuje letní pneumatiky. Při nich vzniklá škoda je průměrně 15,2 milionu korun za sezonu,...
Výrobce autodílů propustí v Evropě 3460 zaměstnanců, zavře pět závodů
Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler plánuje ve svých závodech v Evropě zrušit 3460 pracovních míst, z toho zhruba 2660 v Německu. Uzavře také pět výrobních závodů, z toho čtyři v...
Boom karavaningu neutichá, přestal být komunitní záležitostí, říká šéf asociace
Cestování s karavanem a obytným vozem stále nabírá na oblibě, přestalo být komunitní záležitostí. Boom, který tento způsob trávení volného času nabral za covidu, podle předsedy Asociace kempování a...
Hranice 500 km/h na běžné silnici padla. Čínský hypersport přežil i děsivou havárii
Čínská automobilka BYD dosáhla s luxusní značkou Yangwang historického milníku. Elektrický hypersport U9 Xtreme uháněl po dálnici v Emirátech rychlostí 503,17 km/h. Získal čtyři oficiální rekordy,...
Autozápisník: Nafukovací honda, létající tesla a ponorková škoda
Automobilový svět se v říjnu změnil na cirkus. Auta létala, potápěla se a trhala všelijaké rekordy. Na říjnové události v branži na čtyřech kolech jsme se podívali s lehkou nadsázkou, a mnohdy...
Stočený tachometr má až 40 procent ojetých vozů na trhu
Na trhu ojetých aut je 33 až 40 procent vozů se stočeným tachometrem. Počet ujetých kilometrů je nejčastěji snížený o 100 000 až 115 000 kilometrů.
Europoslanci podpořili mírnější emisní cíle aut. Spalováky vyhráno nemají
Europoslanci z výboru EP pro životní prostředí (ENVI) podpořili zmírnění emisních cílů pro nová osobní auta a dodávky. V roce 2035 by výrobci museli snížit emise CO2 u osobních aut o 87,5 procenta a...
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Test dětských sedaček. Dvě selhaly v crashtestu, další obsahují jedy
Nový podzimní test dětských autosedaček, který připravily německý autoklub ADAC, rakouský ÖAMTC a jejich partnerské organizace, ukázal, že ani dražší výrobek nemusí automaticky znamenat bezpečnou...
Pneuservisy čekají nápor. Čínské gumy zdražily, prémiové naopak zlevnily
Na zimní nebo celoroční pneumatiky mělo na konci října přezuto 54,7 procenta řidičů, což je o 7,5 procentního bodu méně než loni. Z toho 43,7 procenta řidičů má přezuto na zimní a 11 procent na...