náhledy
Podle informací iDNES.cz má Škoda Octavia v dohledné době přijít o variantu s naftovým motorem. Velmi oblíbená TDI má svou úsporností nahradit fullhybrid, tedy provedení, které teď koncern nově nasazuje do svých modelů. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nafotil maskovanou občerstvovanou octavii čtvrté generace při testech.
Autor: Stefan Baldauf
Škodu Octavii čeká v aktuální generaci dlouhý život, je velmi pravděpodobné, že ji značka bude udržovat ve výrobě až daleko za rok 2030. Světová premiéra čtvrté generace Octavie proběhla 11. listopadu 2019 v pražském Veletržním paláci, faceliftem prošla pět let na to, upravenou tvář a techniku představila v únoru 2024.
Autor: Stefan Baldauf
Nyní se chystá druhý facelift. „Zejména se přepracovává přední část, maska chladiče se výrazně zplošťuje, nárazník tak získává nový přívod vzduchu a nový design, který odpovídá současné přední části vozů Škoda. Mírně přepracovány jsou také světlomety, zadní světla a interiér,“ uvádí Stefan Baldauf. Druhý facelift vozu Škoda Octavia by měl být představen nejpozději začátkem roku 2027.
Autor: Stefan Baldauf
Škoda Ocavia má podle informací iDNES.cz přijít o TDI. Naopak mají nabídku rozšířit varianty „nedobíjecích“ hybridů, tedy řešení ve kterých spalovacímu motoru vypomáhá elektromotor živený malým akumulátorem. Toto řešení, proslavené především Toyotou, koncern VW dosud odmítal, spoléhal se v Evropě na mildhybridy, plug-in hybidy a pak plně elektrické verze. Nově tedy pod kapotu Octavie vedle plug-in hybridních (dobíjecích) variant přibude nedobíjecí full-hybrid postavený na bázi motoru 1,5 TSI.
Autor: Stefan Baldauf
„Mohu potvrdit, že diesel v našem celkovém portfoliu rozhodně zůstane. Nebudu v tuto chvíli specifikovat, u kterých konkrétních modelů to bude, protože strategii pro jednotlivá auta zatím nezveřejňujeme. Člověk si ale dnes musí velmi pečlivě vybírat, kde se bude angažovat,“ uvedl šéf automobilky Klaus Zellmer. „Klasický full-hybrid na bázi motoru 1.5 TSI v nabídce skutečně bude, ale v tuto chvíli mohu potvrdit jen to, že se na něj v poměrně blízké budoucnosti můžete těšit v modelové řadě Octavia.“
Autor: Stefan Baldauf
Nejprodávanější auto české provenience má pod kapotou dieselový motor celých třicet let, kdy je součástí portfolia značky. První novodobá generace Octavie se představila na podzim 1996, nabídla diesely 1,9 litru, čtyřválce v atmosferické i přeplňované verzi nabídly výkon od 67 do 90 koní.
Autor: Stefan Baldauf
„Zákazníci si pochvalovali zejména nízkou spotřebu, třeba se zmíněným 1,9 TDI 66 kW jezdila za 5,1 litru. Navíc hodně řidičů těšil velký zátah, který byl dostupný již od nízkých otáček,“ připomíná Deník.cz. „Od druhé generace se dokonce vyráběly dieselové varianty sportovní Octavie RS. Poskytovala výkon až 200 koní. Na opačném pólu byla Octavia Greenline. Třeba exempláře třetí generace s takto upraveným motorem 1,6 měly normovanou spotřebu na sto kilometrů pouze 3,3 litru.“
Autor: Stefan Baldauf
Obliba naftových motorů u osobních aut u zákazníků napříč Evropou razantně klesá, ovšem jsou modely a kategorie, k nimž turbodiesely neodmyslitelně patří. A octavia je jedním z nich. Velkým překvapením bylo v uplynulých týdnech představení nové generace Audi Q7, které přijíždí zpočátku právě s TDI, na druhou stranu pro takto velké SUV je turbodiesel nejsmysluplnější volbou.
Autor: Stefan Baldauf
Aktuální čtvrtá generace Škody Octavie nabízí dvě dvoulitrová provedení turbodieselů. Čtyřválce 2,0 TDI mají výkon 115 a 150 koní, první s manuálem, druhý s automatem DSG. Ceny startují na 660 tisících korun.
Autor: Škoda Auto
Klaus Zellmer se vyjádřil i ke vzdálenější budoucnosti. Loni na podzim Škoda představila koncept Vision O, který naznačuje, jak by mohla vypadat elektrická alternativa k modelům Octavia a Superb.
Autor: Škoda Auto
„Nebudeme projekt Vision O nijak uměle urychlovat. Důvod je jednoduchý – nová koncernová platforma je momentálně ve vývoji a my si na ni počkáme. Tato platforma bude svými parametry skvěle připravena na budoucnost,“ uvedl Zellmer ke vzdálenější budoucnosti.
Autor: Škoda Auto
Stále je tedy ve hře varianta, že pod názvem Octavia bude Škoda prodávat dva technologicky odlišné vozy naráz. Jeden se spalovacím motorem a druhý jako čistý elektromobil na nové platformě. „Závisí to na přesném načasování. Podle evropské legislativy musíme prodej aut se spalovacími motory ukončit nejpozději v roce 2035. V závislosti na tom, kdy budou uváděny nové modely, se může stát, že se po určitou dobu budou překrývat různé typy pohonů,“ okomentoval šéf mladoboleslavké automobilky.
Autor: Škoda Auto
Faceliftovaná Škoda Octavia čtvrté generace
Autor: Škoda Auto
Faceliftovaná Škoda Octavia čtvrté generace
Autor: Škoda Auto
Faceliftovaná Škoda Octavia čtvrté generace
Autor: Škoda Auto
Faceliftovaná Škoda Octavia čtvrté generace
Autor: Škoda Auto
Faceliftovaná Škoda Octavia čtvrté generace
Autor: Škoda Auto
Faceliftovaná Škoda Octavia čtvrté generace
Autor: Škoda Auto