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Potvrzeno: S Octavií TDI je amen, diesel Škoda nechá v Superbu a Kodiaqu

František Dvořák
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V Česku se letos prodá zhruba 20 000 elektromobilů, což je proti loňsku nárůst o 45 procent. Podíl elektrických vozů na trhu by se měl zvýšit z loňských 5,6 procenta na zhruba osm procent, uvedl vedoucí českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček. Trh s elektromobily podle něj nejenže roste, ale začíná se stabilizovat a chovat jako standardní automobilový trh se všemi svými specifiky.

Podíl čistě elektrických aut na českém trhu postupně roste. Za prvních deset měsíců letošního roku dosáhl 7,6 %, což je zhruba o dva procentní body více než loni. Od ledna se v ČR zaregistrovalo přes 15 500 elektromobilů, což už nyní překonává celkové loňské prodeje o dva tisíce vozů. Očekává se, že do konce roku by se toto číslo mohlo vyšplhat až ke 20 000 prodaným elektroautům, což by při celkovém odhadovaném trhu 245 000 vozidel znamenalo podíl kolem 8 %.

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Škoda Octavia Hybrid
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Zásadní je přitom trend z posledních měsíců. V září překročil podíl čistě elektrických aut 11 % (zhruba každé deváté prodané auto) a v říjnu se udržel těsně pod 10% hranicí. „Tento trend je výrazně rychlejší, než byl doteď, a očekáváme, že do konce roku minimálně vytrvá. Určitou roli v tom pochopitelně hraje cena paliv, která od jara vyletěla nahoru, čímž se elektromobily stávají výhodnějšími,“ uvedl Maláček. Zhruba každé čtvrté auto, které dnes Škoda Auto na trhu prodá, je čistě elektrické (převážně modely Enyaq a Elroq).

Nové segmenty

Škoda má na trhu elektromobilů v Česku podíl 33,3 procenta, když za deset měsíců prodala 5 199 vozů, a očekává, že do konce roku ještě poroste díky začátku prodejů nových modelů Epiq a Peaq.

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Škoda podle Maláčka v minulosti budovala segment velkých elektrických SUV modelem Enyaq. Nyní se podobná situace opakuje s novinkami Epiq a Elroq. Segment malých elektrických SUV v ČR v podstatě neexistoval. Za loňský rok se zde prodalo jen zhruba 800 vozů této velikosti. Přitom jen model Epiq zaznamenal od svého uvedení na trh přes 1 640 objednávek (z toho cca 400 aut už je zaregistrovaných).

Podobně překvapivý nástup zažívá i menší Elroq. „Segment podobně velkých elektrických aut hlásil za celý loňský rok pouhých 200 registrací. My za těch pár měsíců, kdy je Elroq na trhu, máme zhruba 240 registrací a aktuálně evidujeme už 1 250 objednávek. Segment se tak v podstatě ztrojnásobil,“ upřesňuje šéf českého zastoupení.

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Zajímavostí u modelu Epiq je, že se jej daří prosazovat v levnějších a středních výbavových stupních (verze Selection tvoří až 85 % prodejů) a roste podíl menších baterií (varianty s kapacitou 35 a 40 kWh). Naopak u většího Elroqu zákazníci jasně preferují nejvyšší výbavy a největší baterii (90 kWh) v kombinaci s pohonem všech kol. Rozložení mezi fleetovými (firemními) a privátními zákazníky kopíruje klasický trh – menší vozy táhnou soukromníci, dražší firmy. Poměr se celkově pohybuje kolem 75 : 25 ve prospěch firem.

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Letos je v Česku podle Maláčka víc nově zaregistrovaných Enyaqů než v loňském roce, nejstarší elektrická škodovka v nabídce (letos je na trhu šestým rokem) je v České republice dokonce o něco úspěšnější než menší Elroq, který z Enyaqa technicky přímo vychází (zkrácená záď a tedy menší kufr). To je překvapení, protože se předpokládalo, že Elroq Enyaqa v prodejích daleko předjede.

Infrastruktura a servis jsou připraveny

Obavy z nedostatku dobíjecích stanic podle Maláčka nejsou na místě. V ČR je aktuálně přes 10 000 dobíjecích bodů, z čehož více než tisícovka spadá do kategorie rychlého a ultrarychlého nabíjení (HPC s výkonem nad 150 kW). „Nevnímáme, že by v Česku byl s infrastrukturou problém, nebo že by se tvořily fronty. Česká republika je z tohoto pohledu zatím takový ráj na zemi a investice do výstavby od petrolejářských i retailových sítí dále pokračují,“ ujistil. Při očekávaném počtu registrovaných elektromobilů na trhu, který se blíží 100 000 vozů, vychází podle Maláčka jeden nabíjecí bod na deset elektromobilů, což je jeden z nejlepších poměrů v Evropě.

Ruku v ruce s tím se rozvíjí i servisní síť. Z 760 000 letošních servisních zakázek značky připadá zhruba 20 000 (necelá 3 %) na elektromobily. Škoda má nyní po republice 50 specializovaných „vysokonapěťových expertů“ (servisů vyškolených na rozebírání a složité opravy baterií), k nimž v následujících měsících přibude dalších osm poboček. Běžný servis ale umí provést kterékoli autorizované místo. Zákazníkům s přechodem pomáhá také program Škoda Explore, který umožňuje krátkodobé vyzkoušení elektromobilu za výhodnou denní sazbu – dosud jej využilo asi 3 000 zájemců. „Zhruba 10 % zákazníků si po vyzkoušení auto koupí,“ uvádí Maláček.

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Hybridní Octavia namísto TDI

Na veletrhu e-Salon, který proběhne tento týden v Praze Škoda představí Octavii ve verzi full hybrid, což je pro automobilku s ohledem na oblibu tohoto vozu důležitý krok. Na českém trhu se ročně prodá kolem 60 000 hybridních vozů (z toho zhruba 10 000 jsou plug-in hybridy do zásuvky a zbytek tvoří mix mild a full hybridů). Octavia Hybrid doplní stávající portfolio mild hybridů a zákazníci ji už mohou konfigurovat i objednávat, přičemž první vozy dorazí na přelom roku. Bude to důležitá alternativa zejména pro firmy, zvláště poté, co v polovině příštího roku z nabídky Octavie zmizí naftové motory TDI. Důvodem je pokles zájmu o dieselový pohon.

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Podíl dieselů v kategorii Octavie jde podle Maláčka poměrně výrazně dolů. „Z výrazně nadpolovičního podílu prodeje dieselů klesly na zhruba třetinu nebo čtvrtinu. A vidíme, že každý měsíc podíl dieselů u Octavie jde dolů. Nahradí ho z části benzíny, z části mild hybridy, z části hybridy. Věřím tomu, že udržíme Octavii i pro další období, i bez dieselu, který v polovině příštího roku skončí.“

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Maláček ovšem dodal, že turbodiesely zůstanou ve větších modelech Superb a Kodiaq, kde jsou tyto motory nejžádanější.

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Fullhybridní technologii nyní zavádí koncern VW napříč značkami. Nový pohon jako dostane octavie už nabízí značka Volkswagen ve svých modelech Golf a T-Roc.

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Zůstatková hodnota na houpačce

Posun nastává i na sekundárním trhu. Program certifikovaných ojetých vozů Škoda Plus hlásí rostoucí zájem o ojeté elektromobily. Ty v současnosti tvoří zhruba 4,2 % ze všech prodejů programu. Z celkového předpokládaného letošního prodeje 50 000 ojetých vozů by mělo být přes 2 000 čistě elektrických aut. Spolu s plug-in hybridy (3 % prodejů) tvoří elektrifikované modely přes 7 % celkových prodejů.

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V nabídce je přitom aktuálně méně než 200 elektrických vozů (asi 1,7 % celkové nabídky), poptávka tak momentálně převyšuje zásoby na prodejnách. Prodávají se velmi rychle a trh se stabilizuje. „Rozpouští se tak obavy ze zůstatkové hodnoty. Ty byly u elektrických aut na sinusoidě – po počátečním nadšení klesly pod úroveň spalovacích aut, ale nyní se opět srovnávají a rozdíl tvoří jen jednotky procent,“ uzavřel Maláček s tím, že se průměrné stáří ojetých elektromobilů posunuje k reálnějším dvěma a půl letům. Elektromobilita se tak stává zcela standardním prodejním i bazarovým kanálem.

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