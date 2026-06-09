Nejkratší cesta k „expedičnímu“ rodinnému autu vede přes střešní stan. Do interiéru osobního vozu se prostě čtyři spáči nemají šanci poskládat. Ale jak auto se spaním na střeše jezdí? Projevuje se nějak aerodynamický odpor a hmotnost stanu na spotřebě vozu? Jak složité je si bydlení připravit? A jak ho zase sbalit? A co nikdy nepodcenit při hledání místa na spaní? Samé otázky.
Mohli jsme novinku na českém trhu, model Skalmutt od značky Søvnaran, namontovat na nařachaný off-road s podvozkem zvýšeným o pět palců. Ale my jsme řekli: Ne! A sáhli po úplně obyčejné bílé Škodě Octavia Combi s motorem 1,5 TSI – oblíbené volbě fleetových manažerů od Aše po Jablunkovský průsmyk.
Proč?
Model Octavia už roky vede tuzemské žebříčky prodejů osobních aut. Mladoboleslavská automobilka loni prodala 18 330 kusů modelu čtvrté generace. Oktávka si tak ukrojila 7,37 % z celého českého trhu s novými osobními vozy. Po sedmdesáti tisících kilometrech za volantem tohoto konkrétního exempláře navíc existuje šance, že vliv Skalmuttu na vnímání jízdních vlastností auta bude posouzen objektivně. Doufejme.
Za volantem
- Místo: silnice číslo 114 mezi Dobříší a Hostomicemi, dlouhé táhlé stoupání na brdský hřeben.
- Čas: pozdní nedělní odpoledne.
- Stav vozidla: plně naložená Škoda Octavia Combi se dvěma předškoláky na zadních sedadlech v dětských autosedačkách plus řidič s mírnou nadváhou.
Když překonává dno údolí, spadne silnice do esíčka. S manuálem je ideální podřadit na trojku a neztratit otáčky. Na téhle trase nejsou výjimkou kamiony. Za pravotočivou zatáčkou začíná dlouhý přímý úsek, jedno z mála míst, kde je možné náklaďáky bezpečně předjíždět. Třetí rychlostní stupeň je namístě. A zatímco ze zadních sedadel se line „Chase připraven, Rydere pane!“, s „akčním“ hudebním podkresem seriálu Tlapková patrola, škodovácké téesíčko dostává plný plyn.
Søvnaran Skalmutt v číslech
A přes slušné užitečné zatížení a dvacet pět centimetrů vysoké čelo střešního stanu není na první ani na druhý pohled patrné, že by pohonná jednotka ztrácela na agilitě a vůli tlačit ručičku otáčkoměru vzhůru. Skalmutt jako by na střeše ani nebyl. Ale je.
Pohled do výstupů palubního počítače nabízí překvapivé výsledky. Při testovacích jízdách z Prahy po dálnici D4 k letské křižovatce a dál přes Milevsko do nitra jižních Čech se průměrná spotřeba pohybovala kolem 5,7 litru benzinu na sto kilometrů. To je dokonce pod dlouhodobou spotřebou auta, která se drží kolem 6,2 litru.
Pravda, první seznamovací jízdy byly „à la chauffeur de camion“: na dálnici hluboko pod rychlostním limitem 130 km/h, na okresních silnicích na hraně devadesátky. Za normálního provozu a při razantnější práci s plynovým pedálem se počítadlo spotřeby zastavilo na hodnotě 6,6 litru na sto kilometrů, což je stále velmi příjemný údaj.
Oříšek a jeho žebřík
Rozložit střešní stan Søvnaran Skalmutt je jednoduché za jediné podmínky: nesmíte doma zapomenout teleskopický žebřík, který se převáží zvlášť v tašce. Žebřík se upevní pomocí dvou závlaček do držáků na horní straně stanu a jeho páka pak rozevírá horní díl. Předtím je ovšem nutné rozepnout suché zipy, které drží vnější obal stanu během jízdy. Ten brání vodě a vlhkosti, aby při jízdě vnikaly do skallmutu.
Druhým krokem je rozepnutí série suchých zipů, které pomáhají držet tvar zabaleného autostanu. Třetím úkonem v pořadí je povolení dvou bezpečnostních přezek. I neškolený jedinec to zvládne za méně než deset minut (viz video). Teleskopický žebřík pak při vyklopeném stanu slouží jako nosný sloup jedné jeho poloviny.
Skládání skalmuttu je vlastně záležitostí reverzního inženýrství. Důležité je nechat otevřená okna, jinak se ze střešního stanu stane nafouklý padák zpěčující se sevření.
Pokud je skalmutt namontovaný na osobní auto, není při stavění ani balení potřeba žádných lezeckých výkonů – průměrně vzrostlý obyvatel české kotliny na všechno dosáhne ze země. S nařachaným off-roadem by to bylo horší.
Pro dva až moc velký
Jak se ve střešním stanu bydlí? S rozměry lůžka 220 cm x 185 cm patří Søvnaran Skalmutt k největším střešním stanům na trhu. Zjednodušeně řečeno, pro dva dospělé cestovatele je až zbytečně velký. Na výšku má 110 centimetrů, takže klaustrofobie nocležníkům nehrozí. Nejen romantici ocení dvě velká střešní okna. V divočině bez světelného smogu budou pod noční oblohou jistě nabízet nevšední zážitek.
Pro dva dospělé a jedno dítě stan představuje pohodlný komfort. Se dvěma dětmi se – řečeno jazykem leteckých společností – ocitnete na palubě economy class. Nicméně i tak jde o dlouhodobě udržitelný způsob nocování na cestách. K tomu pomáhají vychytávky jako závěsné botníky či odnímatelné osvětlení interiéru i vstupního prostoru stanu. Dvojice LED pásků „umí“ i teplé barvy, lze ji obsluhovat pomocí dálkového ovladače a jako zdroj energie poslouží obyčejná powerbanka.
V boční stěně je navíc připravený průduch pro horkovzdušné topení. Tohle řešení, tedy externí bufík, by mělo rozšířit využití modelu Skalmutt i na měsíce mimo hlavní sezonu – na jaro a na podzim.
Stan je z tmavého materiálu, který za dlouhých letních večerů alespoň trochu pomáhá rodičům při těžkém údělu uspávání. Ostatně je velmi pravděpodobné, že rodiče budou mít problém potomstvo ze stanu dostat. V dětských očích je to totiž perfektní bunkr, navíc pojízdný.