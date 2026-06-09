Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Expediční garsonka i dětský bunkr. Střešní stan otestovala královna silnic

Tomáš Málek
Osm matic, dva příčníky a chvíle montování. Vyzkoušeli jsme, jak funguje nejprodávanější auto v Česku se střešním stanem, do kterého se vejde klasická tuzemská rodina, tedy dva dospělí a dvě děti.

Nejkratší cesta k „expedičnímu“ rodinnému autu vede přes střešní stan. Do interiéru osobního vozu se prostě čtyři spáči nemají šanci poskládat. Ale jak auto se spaním na střeše jezdí? Projevuje se nějak aerodynamický odpor a hmotnost stanu na spotřebě vozu? Jak složité je si bydlení připravit? A jak ho zase sbalit? A co nikdy nepodcenit při hledání místa na spaní? Samé otázky.

Mohli jsme novinku na českém trhu, model Skalmutt od značky Søvnaran, namontovat na nařachaný off-road s podvozkem zvýšeným o pět palců. Ale my jsme řekli: Ne! A sáhli po úplně obyčejné bílé Škodě Octavia Combi s motorem 1,5 TSI – oblíbené volbě fleetových manažerů od Aše po Jablunkovský průsmyk.

Škoda Octavia Combi se střešním stanem Sovnaran Skalmutt
Škoda Octavia Combi se střešním stanem Sovnaran Skalmutt
Škoda Octavia Combi se střešním stanem Sovnaran Skalmutt
Škoda Octavia Combi se střešním stanem Sovnaran Skalmutt
Škoda Octavia Combi se střešním stanem Sovnaran Skalmutt
48 fotografií

Proč?

Model Octavia už roky vede tuzemské žebříčky prodejů osobních aut. Mladoboleslavská automobilka loni prodala 18 330 kusů modelu čtvrté generace. Oktávka si tak ukrojila 7,37 % z celého českého trhu s novými osobními vozy. Po sedmdesáti tisících kilometrech za volantem tohoto konkrétního exempláře navíc existuje šance, že vliv Skalmuttu na vnímání jízdních vlastností auta bude posouzen objektivně. Doufejme.

Za volantem

  • Místo: silnice číslo 114 mezi Dobříší a Hostomicemi, dlouhé táhlé stoupání na brdský hřeben.
  • Čas: pozdní nedělní odpoledne.
  • Stav vozidla: plně naložená Škoda Octavia Combi se dvěma předškoláky na zadních sedadlech v dětských autosedačkách plus řidič s mírnou nadváhou.

Když překonává dno údolí, spadne silnice do esíčka. S manuálem je ideální podřadit na trojku a neztratit otáčky. Na téhle trase nejsou výjimkou kamiony. Za pravotočivou zatáčkou začíná dlouhý přímý úsek, jedno z mála míst, kde je možné náklaďáky bezpečně předjíždět. Třetí rychlostní stupeň je namístě. A zatímco ze zadních sedadel se line „Chase připraven, Rydere pane!“, s „akčním“ hudebním podkresem seriálu Tlapková patrola, škodovácké téesíčko dostává plný plyn.

Søvnaran Skalmutt v číslech

  • hmotnost: 55 kg
  • rozměry sbaleného stanu: 190 x 115 x 25 cm
  • rozměry rozloženého stanu: 230 x 190 x 110 cm
  • rozměry lůžka: 220 cm x 185 cm
  • materiál: 420D a 280g polyester/bavlna (RIP-STOP CANVAS)
  • konstrukce: hliníková slitina
  • cena: 38 990 Kč (32 223,14 Kč bez DPH)

A přes slušné užitečné zatížení a dvacet pět centimetrů vysoké čelo střešního stanu není na první ani na druhý pohled patrné, že by pohonná jednotka ztrácela na agilitě a vůli tlačit ručičku otáčkoměru vzhůru. Skalmutt jako by na střeše ani nebyl. Ale je.

Pohled do výstupů palubního počítače nabízí překvapivé výsledky. Při testovacích jízdách z Prahy po dálnici D4 k letské křižovatce a dál přes Milevsko do nitra jižních Čech se průměrná spotřeba pohybovala kolem 5,7 litru benzinu na sto kilometrů. To je dokonce pod dlouhodobou spotřebou auta, která se drží kolem 6,2 litru.

Pravda, první seznamovací jízdy byly „à la chauffeur de camion“: na dálnici hluboko pod rychlostním limitem 130 km/h, na okresních silnicích na hraně devadesátky. Za normálního provozu a při razantnější práci s plynovým pedálem se počítadlo spotřeby zastavilo na hodnotě 6,6 litru na sto kilometrů, což je stále velmi příjemný údaj.

Oříšek a jeho žebřík

Rozložit střešní stan Søvnaran Skalmutt je jednoduché za jediné podmínky: nesmíte doma zapomenout teleskopický žebřík, který se převáží zvlášť v tašce. Žebřík se upevní pomocí dvou závlaček do držáků na horní straně stanu a jeho páka pak rozevírá horní díl. Předtím je ovšem nutné rozepnout suché zipy, které drží vnější obal stanu během jízdy. Ten brání vodě a vlhkosti, aby při jízdě vnikaly do skallmutu.

Druhým krokem je rozepnutí série suchých zipů, které pomáhají držet tvar zabaleného autostanu. Třetím úkonem v pořadí je povolení dvou bezpečnostních přezek. I neškolený jedinec to zvládne za méně než deset minut (viz video). Teleskopický žebřík pak při vyklopeném stanu slouží jako nosný sloup jedné jeho poloviny.

Skládání skalmuttu je vlastně záležitostí reverzního inženýrství. Důležité je nechat otevřená okna, jinak se ze střešního stanu stane nafouklý padák zpěčující se sevření.

Pokud je skalmutt namontovaný na osobní auto, není při stavění ani balení potřeba žádných lezeckých výkonů – průměrně vzrostlý obyvatel české kotliny na všechno dosáhne ze země. S nařachaným off-roadem by to bylo horší.

Pro dva až moc velký

Jak se ve střešním stanu bydlí? S rozměry lůžka 220 cm x 185 cm patří Søvnaran Skalmutt k největším střešním stanům na trhu. Zjednodušeně řečeno, pro dva dospělé cestovatele je až zbytečně velký. Na výšku má 110 centimetrů, takže klaustrofobie nocležníkům nehrozí. Nejen romantici ocení dvě velká střešní okna. V divočině bez světelného smogu budou pod noční oblohou jistě nabízet nevšední zážitek.

Pro dva dospělé a jedno dítě stan představuje pohodlný komfort. Se dvěma dětmi se – řečeno jazykem leteckých společností – ocitnete na palubě economy class. Nicméně i tak jde o dlouhodobě udržitelný způsob nocování na cestách. K tomu pomáhají vychytávky jako závěsné botníky či odnímatelné osvětlení interiéru i vstupního prostoru stanu. Dvojice LED pásků „umí“ i teplé barvy, lze ji obsluhovat pomocí dálkového ovladače a jako zdroj energie poslouží obyčejná powerbanka.

V boční stěně je navíc připravený průduch pro horkovzdušné topení. Tohle řešení, tedy externí bufík, by mělo rozšířit využití modelu Skalmutt i na měsíce mimo hlavní sezonu – na jaro a na podzim.

Stan je z tmavého materiálu, který za dlouhých letních večerů alespoň trochu pomáhá rodičům při těžkém údělu uspávání. Ostatně je velmi pravděpodobné, že rodiče budou mít problém potomstvo ze stanu dostat. V dětských očích je to totiž perfektní bunkr, navíc pojízdný.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Návrat kachny už je definitivní. Jak bude nový Citroën 2CV vypadat?

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je...

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký...

KVÍZ: Třicet otázek pro automobilové nadšence. Zvládnete všechny?

Tatra 813 S1 8×8

Myslíte si, že o autech víte naprosto všechno? Otestujte své znalosti v našem velkém automobilovém kvízu! Čekají vás otázky z historie, techniky, ikonických modelů i světa motorsportu.

Ferrari mezi langoši. Legendy přivezly koktejl unikátů, banality a komerce

Motoristická slavnost Legendy se v roce 2026 konala již po třinácté. Myšlenka...

Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale...

Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku

Vnější panely karoserie jsou vyrobeny z polymeru vyztuženého uhlíkovými vlákny....

V zádi mu bije divoké italské srdce, ale navenek ho svazuje nekompromisní německý střih. Výsledek rozhodně vyrazí dech. Audi v Monaku před Velkou cenou F1 odhalilo zbrusu nové monstrum Nuvolari. S...

Elektroferrari je super, i přes všechny ty chyby. Internet se směje a nadává

Umělá inteligence propojila Ferrari Luce s Fiatem Multipla

Snad pomůže požehnání od papeže, musí si po lavině negativních reakcí říkat v Maranellu. „Skutečná inovace není demokratická. Průlomové myšlenky zřídkakdy vznikají z okamžitého konsenzu,“ říká...

Rodinný multipřeborník zvládne cestování úplně jinak. Prostor a pohon si zamilujete

Advertorial
Nepřehlédnutelné provedení Active v barvě červená Artisan

Jste početnější rodina a váš život je aktivní? Možná už víte, že populární SUV nemusí být vždy tou nejlepší volbou, pokud hledáte maximální vnitřní prostor. SUV jsou skvělá, ale když přijde na...

9. června 2026

Expediční garsonka i dětský bunkr. Střešní stan otestovala královna silnic

Škoda Octavia Combi se střešním stanem Sovnaran Skalmutt

Osm matic, dva příčníky a chvíle montování. Vyzkoušeli jsme, jak funguje nejprodávanější auto v Česku se střešním stanem, do kterého se vejde klasická tuzemská rodina, tedy dva dospělí a dvě děti.

9. června 2026

Pokud se nerozpadl jako SSSR, jezdí dodnes. GAZ-53 trhl výrobní rekord

GAZ-53

Nepočetnějším sovětským užitkovým automobilem se stal GAZ-53. Vyráběl se déle než třicet let, samozřejmě bez výraznějších modernizací. Výčet verzí má ovšem bohatý, vedle obligátních valníků to jsou...

9. června 2026

Nejnebezpečnější práce? Posadí vás do pojízdné rakve a jdou po vás hrdlořezové

Premium
Aby to bylo co nejlevnější, respektive nejdostupnější pro co nejširší záběr...

Profese, která jinde znamená obyčejnou práci, tu připomíná cejch smrti. Taxikáři v mexické Xalapě jsou každodenně vystaveni rozmarům drogových kartelů, násilí konkurentů a loupežným přepadením....

9. června 2026

Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku

Vnější panely karoserie jsou vyrobeny z polymeru vyztuženého uhlíkovými vlákny....

V zádi mu bije divoké italské srdce, ale navenek ho svazuje nekompromisní německý střih. Výsledek rozhodně vyrazí dech. Audi v Monaku před Velkou cenou F1 odhalilo zbrusu nové monstrum Nuvolari. S...

8. června 2026,  aktualizováno  15:02

Rollsy jsou hitem u dvacetiletých Číňanů. Slevu nedostane nikdo, říká manažer

Premium
Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce je v extrémně silné pozici. Máme za sebou úspěšně čtvrtý rekordní rok v prodejích v celé naší 120leté historii, chlubí se Julian Jenkins, ředitel prodeje a značky a člen představenstva...

8. června 2026

Minecraft na kolech. Vypadá jako land rover, stojí půlku a má otvírák na lahváče

ICH-X K3 z portfolia italské značky DR Automobiles vychází z čínského modelu...

Nový terénní model z portfolia italské značky DR Automobiles na českém trhu vypadá, jako by právě přijel z kostičkového světa hry Minecraft. Působí jako výsledek divokého večírku designérů Fordu a...

8. června 2026

Bez osmiválce a ploutví vstup zakázán. Pojďte na sraz amerik mezi sklípky

Chrysler New Yorker Town & Country, tedy vrcholná verze velkého STW z éry stylu...

Ještě několik dní před začátkem to s počasím vypadalo na čistou katastrofu. Právě v době, kdy se do jihomoravských Mutěnic sjíždějí stovky příznivců amerických automobilů na tradiční setkání Ameriky...

7. června 2026

Obří auta značí komplex méněcennosti. Majitel ukazuje, že je mocný, říká psychiatr

Premium
Přijímáme je jako součást rodiny, dáváme jim jména, točíme o nich filmy, píšeme...

Začněme malým kvízem. V jakém autě se vozí Mr. Bean? V čem honí lumpy James Bond? Jak se jmenovalo auto Michaela Knighta z legendárního seriálu? A má i vaše auto nějaké jméno? Pokud jste na poslední...

6. června 2026  17:05

V Dopravní válce Japonci umírali po tisících. Pomohl Běhající chlapec

V roce 2025 při dopravních nehodách zahynulo v Japonsku 2 547 osob, což...

Japonsko na přelomu 60. a 70. let zažívalo hospodářský zázrak, ale též děsivou vlnu nehod. Na silnicích umíralo více lidí než v ozbrojeném konfliktu. Země začala mluvit o „Dopravní válce“. Nezabíraly...

6. června 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

První jízda alpinkou nové doby. Je vysoká, elektrická a stále dost zábavná

Alpine A390

Elektrický sporťák, ta dvě slova mi pořád nejdou nějak dohromady. Ale nová elektrická Alpine A390 ukazuje, že i s takovým autem může být za určitých okolností zábava, i když mu chybí přirozený...

5. června 2026,  aktualizováno  10:44

Autozápisník: Číňané jezdí po třech kolech, opilí jeleni a stíhačka na dálnici

Jaro je v plném proudu, silnice oschly a automobilový svět rozhodně nespí. Proč...

Jaro je v plném proudu, silnice oschly a automobilový svět rozhodně nespí. Proč Číňané jezdí autem po třech kolech a jak to, že jela stíhačka F-16 po bratislavské dálnici? Kde si ve Francii dát pozor...

5. června 2026,  aktualizováno  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.