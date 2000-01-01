náhledy
Byla symbolem našich snů i cest na Jadran s paštikami v kufru. První novodobá Škoda Octavia je od letoška oficiálně veteránem. Abychom tuto modlu uctili, poslali jsme ji do digitálního stroje času. Umělá inteligence ji zvěčnila očima slavných malířů. Zde je představa obrazu, který by namaloval katalánský surrealista Salvador Dalí.
Autor: Gemini AI/Škoda Auto
Král pop-artu Andy Warhol by takto udělal z Octavie ikonu. Vytvořil by z ní předmět touhy stejně samozřejmý, jako byla pro Američany plechovka Campbellovy polévky.
Impresionistický mistr Pierre-Auguste Renoir by Octavii zalil hřejivým sluncem. Místo plechů byste viděli hru světla na zaoblených křivkách, které by působily měkce, téměř organicky. Vůz by nebyl strojem, ale přirozeným doplňkem nedělního setkání přátel.
V kubistickém podání Pabla Picassa by byla Octavia rozložená do geometrických ploch. Picasso by rozbil tradiční vnímání auta a složil ho znovu jako fascinující skládačku, která by potvrzovala mnohotvárnost moderní techniky.
Pro Clauda Moneta by byla Octavia jen dalším objektem, na kterém lze studovat lom světla. Vůz v jeho podání by se doslova rozpouštěl v barevné atmosféře probouzejícího se dne.
Peter Paul Rubens by Octavii pojal velkolepě a dynamicky. Kolem vozu by se vznášely barokní postavy v pohybu a svalnaté linie karoserie by zářily v dramatické kompozici. Auto je pojato jako triumfální stroj moderní doby, plný síly a smyslnosti.
Takto nějak by asi zvěčnil Octavii mistr šerosvitu Rembrandt van Rijn. Nizozemský velikán by octavii vtiskl lidskost. Zlatavé světlo, které jako by vycházelo zevnitř vozu, by zdůraznilo texturu laku a detail kol. V jeho podání Octavia nepůsobí jako studený stroj, ale jako starý moudrý přítel rodiny, který má za sebou tisíce příběhů na cestách.
V podání nizozemského postimpresionistického malíře Vincenta van Gogha by Octavia byla plná vnitřního neklidu. Typické vířivé tahy štětcem by rozvlnily kapotu i cestu pod koly. Auto by v jeho podání působilo, jako by vibrovalo vlastní energií, zasazené do krajiny pod hvězdným nebem, kde se barvy střetávají v emocionální bouři.
Škoda Octavia I, jak by ji ztvárnil kreslíř Kája Saudek. Tedy ve společnosti lepé děvy a s obdivným výkřikem.
Japonský mistr Hokusai Kacušika by Octavii umístil do kontrastu s přírodními živly. Dynamické linie vozu by kopírovaly hřebeny mořských vln a v pozadí by nesměla chybět posvátná hora Fudži. V precizním stylu dřevořezu by moderní český vůz působil jako symbol technické harmonie uprostřed divoké přírody.
Francouzský malíř, sochař, grafik, keramik a spisovatel Paul Gauguin by Octavii vyvezl na Tahiti. Místo šedého asfaltu by stála na sytě žlutém písku pod purpurovým nebem. Vůz by v jeho podání získal exotický nádech a díky stylizovaným plochám barev by působil jako zjevení z jiného světa, kde se technika potkává s nespoutanou domorodou kulturou.
Matka amerického modernismu Georgia O’Keeffe by se zaměřila na detail. Čisté linie a jemné barevné přechody by z Octavie udělaly abstraktní, téměř meditativní objekt přírodní krásy.
Britský pop-artový umělec David Hockney by Octavii postavil na ulici v prosluněné Kalifornii. Jasné, ploché barvy a ostré slunce by vozu dodaly až plakátový vzhled. V jeho podání je Škoda Octavia symbolem bezstarostného luxusu a moderního životního stylu, kde neexistují žádné stíny, jen čistá radost.
Zakladatel metafyzické malby Giorgio de Chirico by Octavii umístil na opuštěné, hlubokými stíny protnuté náměstí. Dlouhé stíny a ostré geometrické linie budov by podtrhly nadčasový design auta, který v tomto podání působí až tajuplně a snově.
U Dalího by Octavia možná tála jako jeho slavné hodiny nebo by stála na pavoučích nohách v nekonečné poušti. Surrealistická vize by propojila precizní technické detaily vozu s bizarními sny.
René Magritte by nás donutil o Octavii pochybovat. Možná by se vznášela v oblacích nebo by okolo z oblohy pršeli muži v buřinkách.
Pieter Brueghel starší by Octavii „ukryl“ do bohaté scény venkovského života. Stála by na cestě, kolem které se hemží vesničané při práci či zábavě. Tento anachronismus působí úsměvně – moderní vůz se stává součástí detailní kroniky lidského pachtění v malebné vlámské krajině.
Komiksový styl s výraznými tečkami a bublina s textem. Roy Lichtenstein by z Octavie udělal hrdinku kresleného příběhu. Silné černé linky a primární barvy by vozu dodaly energii a švih, jako by právě vyjela ze stránek akčního příběhu z 60. let.
Další mistr šerosvitu Michelangelo Caravaggio by nechal Octavii vystoupit z hluboké temnoty. Dramatický paprsek světla by dopadl jen na světlomet a část masky, čímž by vytvořil napětí hodné barokního dramatu. Technika tenebrismu by z vozu udělala luxusní artefakt, který má svou duši skrytou v neproniknutelných stínech.
Henri Matisse by Octavii zbavil prostorové hloubky a vsadil na radost z barev. Auto by na plátně vypadalo jako hravá vystřihovánka, která svou jednoduchostí a optimismem okamžitě upoutá pozornost a rozsvítí celý interiér.
Edward Hopper by Octavii zaparkoval pod osamělou pouliční lampu u nočního bistra. Chladné světlo dopadající na lak a prázdná ulice by vyvolávaly pocit nostalgie a městské samoty. Auto zde není jen dopravním prostředkem, ale mlčenlivým společníkem člověka v moderním, trochu odcizeném světě.
