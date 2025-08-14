„Pohled na elegantně stylizovanou záď koncepčního modelu kombi podtrhuje jasný důraz na aerodynamiku. S Vision O potvrzuje Škoda Auto svou vedoucí roli v evropském segmentu kombi a nastavuje nový směr inovací pro budoucí modely,“ uvádí mluvčí značky Vítězslav Kodym.
„S Vision O neustále rozvíjíme náš designový jazyk Modern Solid, zdokonalujeme jeho emocionální přitažlivost a dále posilujeme identitu naší značky. Nový designový koncept zdůrazňuje naše odhodlání posouvat hranice a neustále přinášet inovace do budoucího automobilového designu. Čisté linie zdůrazňují jednoduchost a jasně ukazují, že zůstáváme věrni hodnotám naší značky. Vision O je mimořádně praktický pro každodenní využití a překvapuje nás všechny svými promyšlenými detaily,“ komentuje šéfdesignér značky Oliver Stefani. „Video představuje nový design B-sloupku, který plynule navazuje na zadní část karoserie. Zkosená střecha s děleným střešním spoilerem vede k úzkým zadním světlům, které tvoří charakteristický tvar písmene T, evokující typický světelný čtyřoký motiv.“
První náhled elektrické octavie. Kombík Škoda Vision O se ukáže v září
„Představení nového konceptu v září Světová premiéra designového konceptu Škoda Vision O, který předznamenává budoucnost značky Škoda v segmentu kombi, se uskuteční 8. září 2025 v Mnichově,“ dodává Kodym.