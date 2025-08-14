Elektrická Octavia se dál odhaluje. Škoda ukázala kombíkovou záď

Škoda chystá na zářijový autosalon do Mnichova premiéru konceptu Vision O. Ta předznamená podobu chystaného elektrického pokračovatele řady Octavia. Bateriový kombík má představit evoluci designového jazyka značky Modern Solid.

„Pohled na elegantně stylizovanou záď koncepčního modelu kombi podtrhuje jasný důraz na aerodynamiku. S Vision O potvrzuje Škoda Auto svou vedoucí roli v evropském segmentu kombi a nastavuje nový směr inovací pro budoucí modely,“ uvádí mluvčí značky Vítězslav Kodym.

První oficiální záběry nového konceptu Škody Auto, který naznačí podobu připravované elektrické octavie
Škoda stupňuje napětí: postupně odhaluje novou elektrickou Octavii
„S Vision O neustále rozvíjíme náš designový jazyk Modern Solid, zdokonalujeme jeho emocionální přitažlivost a dále posilujeme identitu naší značky. Nový designový koncept zdůrazňuje naše odhodlání posouvat hranice a neustále přinášet inovace do budoucího automobilového designu. Čisté linie zdůrazňují jednoduchost a jasně ukazují, že zůstáváme věrni hodnotám naší značky. Vision O je mimořádně praktický pro každodenní využití a překvapuje nás všechny svými promyšlenými detaily,“ komentuje šéfdesignér značky Oliver Stefani. „Video představuje nový design B-sloupku, který plynule navazuje na zadní část karoserie. Zkosená střecha s děleným střešním spoilerem vede k úzkým zadním světlům, které tvoří charakteristický tvar písmene T, evokující typický světelný čtyřoký motiv.“

První náhled elektrické octavie. Kombík Škoda Vision O se ukáže v září

„Představení nového konceptu v září Světová premiéra designového konceptu Škoda Vision O, který předznamenává budoucnost značky Škoda v segmentu kombi, se uskuteční 8. září 2025 v Mnichově,“ dodává Kodym.

