Čtvrtá Octavia je čtyřletá, ojetiny jsou od 400 tisíc. Pozor na infotainment

Přesně před čtyřmi lety, v polovině listopadu 2019 se v Praze představila čtvrtá generace Škody Octavia. Až stojí na technice předchůdkyně, je úplně jiným autem. Hlavně uvnitř – přístrojová deska se zbavila většiny mechanických ovladačů a naopak dostala obří tablet, místo budíků nastoupily displeje, na cestu svítila chytrá LED světla.

„Kvůli epidemii covidu-19 a následné krizi v dodávkách čipů však byl start novinky hodně opožděný a do světa bazarů se ve větších počtech dostává teprve nyní,“ uvádí PR manažer AAA Auto Roman Švidrnoch. „O velmi pozvolném startu nejlépe svědčí prodejní čísla – během necelých prvních čtyř let výroby bylo na českém trhu registrováno 65,5 tisíce Octavií IV.; například v loňském roce 2022 to bylo 14 tisíc kusů. Pro srovnání, předcovidová čísla byla dvojnásobná – v roce 2017 zaznamenaly statistiky 27 tisíc registrací. Na sekundární trh se tak logicky auta dostávala o to pomaleji – nákupy totiž nemohly uskutečnit hlavně firmy, od nichž se pak roční, dvou a tříleté ojetiny dostávají do autobazarů.“

V současné době je tak na českém inzertním trhu na výběr z více než jedenácti set čtyřkových octavií. „Cenový medián letošních ojetin je téměř 800 tisíc korun, s nájezdem pouhých 8,5 tisíce km – jsou to totiž téměř nové vozy. U ročních ojetin už mediánová cena klesá na 672 tisíce (20 200 km), u dvou až tříletých k 600 tisícům (40 tisíc km). Nejstarší čtyřkové octavie z roku 2020 mají najeto kolem 90 tisíc km a jejich cenový medián je 446 tisíc korun,“ vyplývá z analýzy tuzemského inzertního trhu, provedeného experty AURES Holdings, provozovatele největší české sítě autocenter AAA AUTO.

Samotné AAA AUTO má momentálně skladem 63 kusů octavií IV. generace, většina z nich byla vykoupena v poslední době „Po relativně pomalém rozjezdu prodejů se čtyřková octavie konečně začíná do bazarů dostávat ve větším počtu. Někdejší výpadky výroby a dlouhé dodací lhůty jsou už zapomenuty,“ říká expert AAA AUTO Jindřich Topol, podle nějž tuzemská jednička AAA AUTO prodala dosud v Česku 600 nejnovějších octavií, další stovku pak v Polsku a na Slovensku. „Šedesát procent z nich mělo karoserii kombi, tři čtvrtiny všech aut mělo vyšší výbavy Style nebo Style Plus, 25 procent tvořily verze RS. Zajímavé je lehké vedení automatů DSG nad manuály v poměru 55:45 procentům. Průměrný nájezd čtyřkové octavie byl 26 tisíc kilometrů, cena pak o 12 tisíc překročila hranici 700 tisíc korun,“ vypočítává Jindřich Topol.

Jestliže u předchozích generací platil za nejoblíbenější bazarovou volbu naftový dvoulitrový kombík, u „čtyřky“ už to tak jednoznačné není – velké oblibě se podle AAA Auto těší i benzinová patnáctistovka a do prodejů tu už promlouvaly i hybridy. „Konkrétně v prodejích vedlo (41 %) dieselové 2.0 TDI (základem je verze s 85 kW, nahrazující dřívější 1.6 TDI), plných 38 procent prodejů však v AAA AUTO tvořila benzinová 1.5 TSI, dvanáct procent pak silnější 2.0 TSI. Pouze necelá tři procenta aut měla pod kapotou nejslabší tříválcový agregát 1.0 TSI, dvojnásobný zájem byl zato o plug-in (zásuvkové) hybridní provedení iV. Pouhých 11 procent zákazníků volilo verzi s pohonem všech kol 4×4,“ vypočítává Švidrnoch. „Tak malý počet může leckoho mrzet, ale je to bohužel daň za tlak na snižování emisí. A lepší už to nejspíš nebude,“ říká Topol.

„Musím vyzdvihnout úžasně nízkou spotřebu dieselů, které díky dvojímu vstřikování močoviny nemusejí řešit emise dusíku a jezdí krásně pod hranicí pěti litrů nafty. Ale ani benzinové 1.5 TSI se spotřebou nenechávají zahanbit, díky systému vypínání dvou válců při plachtění zvládají v pohodě spotřebu do šesti litrů. Motory se zatím jeví jako servisně velmi robustní, sporadicky je trápí pouze drobné úniky oleje,“ cituje Topol ze zkušeností s motory.

Ne vše je však na škodovkách tak povedené jako mechanika. „Zlobí zamrzávající infotainment, což je o to horší, že spoustu funkcí nelze ovládat jinak než přes něj. Problémy se objevují také u aktualizací řídicích jednotek, které při nich dokážou i úplně zkolabovat. Infotainment také vyžaduje nespočet aktualizací,“ upozorňuje Jindřich Topol slabší stránky poslední generace octavie a zdůrazňuje nutnost důkladné prověrky servisní historie. „Převážná většina ojetin má totiž za sebou minulost služebního auta, a některé leasingové společnosti se v zájmu úspory nákladů mohly k pravidelnému servisu stavět trochu zdráhavě,“ doplňuje.

Nejlevnější kusy Škody Octavia IV. aktuálně v inzerci uvidíte s cenovkou těsně pod 400 tisíc korun, na většinu ojetin je ale zatím potřeba alespoň půl milionu. „Přestože poslední oktávka řadu zájemců zpočátku spíše odrazovala, v bazarech v budoucích letech tradičně půjde o jeden z nejprodávanějších modelů, který bude pro spoustu zákazníků jasnou volbou,“ uzavírá Jindřich Topol z AAA AUTO.