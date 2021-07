Úspora peněz a emisí bez elektřiny: Škoda Octavia na zemní plyn dává smysl

Škoda sice do své nabídky postupně zavádí elektromobily a vyřazuje diesely, její nabídka ale dává šanci i těm, kteří elektřinu nepovažují za jediný alternativní pohon. Na stlačený zemní plyn CNG v současné době umí jezdit Scala, Kamiq i Octavia. Ta nově nejen ve variantě kombi, ale i liftback. Právě ten jsme otestovali.



CNG si u octavie každoročně objedná pět procent zákazníků, především těch firemních. Zatímco u Scaly a Kamiqu je tento pohon spojen s motorem 1.0 TSI, u Octavie je základem zážehový motor 1.5 TSI, který pracuje s proměnným časováním sacích ventilů a umí spalovat jak plyn, tak benzin.

Škoda Octavia 1.5 TGI DSG v číslech délka/šířka/výška/rozvor (mm): 4689 / 2003 / 1470 / 2669

zavazadlový prostor (l): 455

max. výkon: 96 kW / 5000-6000 ot.

max. točivý moment: 200 / 1400-4000 ot.

max. rychlost: 218 km/h

zrychlení na 100 km/h: 9,6 s

průměrná spotřeba dle výrobce: 5,71 m3/100 km

základní cena motorizace: 614 900 Kč

základní cena: 554 900 Kč

Koho by zajímala ekologická úspora, tak tento pohon produkuje až o čtvrtinu méně emisí oxidu uhličitého a až o tři čtvrtiny méně emisí oxidů dusíku než kdyby spaloval pouze benzin.

Navíc nevznikají téměř žádné pevné částice, což mimo jiné znamená, že se motory G-TEC obejdou bez jejich filtru. Do budoucna se navíc počítá s využitím biometanu, který tyto motory mohou spalovat bez jakýchkoliv úprav již dnes. To s sebou přinese další významný pokles emisí a za určitých okolností tak bude možné jezdit s vozy Škoda ve verzích G-TEC CO 2 neutrálně.

„Plynová“ Octavia se od té konvenční v podstatě neliší, kromě plaketek G-TEC je jediný podstatný rozdíl ve velikosti zavazadlového prostoru, který se kvůli tlakovým lahvím na plyn zmenšil z 590 na 455 litrů. Pod podlahou zavazadlového prostoru také není místo na dojezdovou rezervu. Jinak jde o standardní octavii se všemi známými výhodami, tedy přehledným a prostorným interiérem, bohatou výbavou a chytrými detaily.

Oproti dřívějším letům, kdy byl pohon na CNG spojen s motorem 1.4 TSI, v aktuální generaci je to s agregátem 1.5 TSI o výkonu 96 kW, což je zhruba na půl cesty mezi klasickými benzinovými motory 1.0 TSI 81 kW a 1.5 TSI 110 kW. Řidič si nemůže vybírat, na jaké palivo pojede. Pokud má v nádržích aspoň nějaké CNG (maximální kapacita 17 kg), spaluje auto plyn. Jen pokud dojde, přepne vůz na benzín. Řidiče toto přepnutí nijak neruší, kromě hlášení na palubní desce ho ani nezaznamená.

Dříve měla plynová octavia nádrž na 50 litrů benzinu, dnes je to ale pouhých 9. Důvodem jsou homologační předpisy. Logicky se tak zkrátil celkový dojezd, a to na zhruba 400 km na CNG a 150 na benzin. Auto tak může používat opravdu jen ten, kdo bude jezdit na plyn. Motor je nastaven na co nejoptimálnější spotřebu, ale přesto je v případě kombíku auto dynamičtější než dřív. Liftback to aktuálně umí za 9,5 sekundy s manuálem a za 9,6 sekundy s automatem.

Papírová spotřeba má u testované verze s automatem hodnotu 5,71 m³/100 km. Ceny v ČR se pohybují kolem 20 Kč/m³, oproti benzinu jsou tedy provozní úspory kolem 50 %. Oproti elektromobilu jsou výhody pro firemní flotily zřejmé – delší dojezd a okamžitá úspora nákladů. Jízdní vlastnosti jsou přitom v podstatě stejné s benzinovou verzí, nárůst hmotnosti není moc velký. A rovněž nijak velký není rozdíl v pořizovacích nákladech. Zatímco octavia 1.5 TGI s manuálem stojí od 563 900 Kč, třeba naftová 2.0 TDI 85 kW vyjde na 543 900 Kč, stejně jako benzinová 1.5 TSI 110 kW.