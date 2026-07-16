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Je to jako stroj času. Přenese šoféra o třicet let zpět. Nic nechybí: typické vrznutí při sešlápnutí spojkového pedálu, charakteristické aroma interiéru, klapnutí dveřního zámku, na které se nezapomíná. A roky přidaly další zvuky: vrzání dveří u řidiče, skřípání, když se otevírá víko kufru. Ale třináctistovka pod kapotou ševelí pořád stejně.
Tento tmavomodrý forman s naprosto typickým devadesátkovým polepem je bránou do minulosti ještě kvůli něčemu jinému. Drtivá většina cestovatelů v dodávkách či obytných autech totiž začínala jako spáči v autě. Sklopit sedačky, nějak vyrovnat podlahu do roviny, roztáhnout karimatku a hurá na kutě. Na tento způsob nocování jsou nejlepší kombíky, ale spát se dá i v Opelu Corsa.
Česká značka Obytnaq, která se zaměřuje na produkci mladoboleslavské automobilky, tuto cestu ke spaní v autě profesionalizuje. A k tomu si chytře hraje s vášní škodováckých marketérů pro písmenko Q na konci jména.
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Jak to celé funguje? Vlastně jednoduše. V kufru testovaného formana byla složená matrace, kterou ušili v dílně nedaleko Plzně. Tři spojené segmenty, z nichž byla složená, člověk snadno naloží i vyloží. K matraci se pomocí zipu připevňují dva boční díly.
Mají půleliptický tvar, aby přesně vyplnily prostor u obou zadních dveří. Díky nim při spaní nepropadnete dolů pod postel. Na spodní stranu matrace výrobce zvolil odolný, omyvatelný materiál. Je možné ji bez obav vyjmout z auta a využít při pikniku. Ostatně celý koncept Obytnaqu předpokládá, že cestovatelé nocují ve vozidle, ale žijí kolem něj.
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Šířku samotné matrace diktuje prostor mezi zadními podběhy. V případě sourozenců Škoda Favorit/Forman je to 90 centimetrů. V prostoru zadních dveří jsme naměřili 125 centimetrů na šířku. Pro dva cestovatele, kteří se mají rádi, místa dost.
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Aby posádka měla soukromí, dostal hranatý kombík s kabátkem od Nuccia Bertoneho set termoclon na všechna okna. Ty se upevňují zevnitř pomocí přísavek a kromě intimní atmosféry zajišťují i to, že se interiér vozu nepřehřívá. K tomu vydatně napomáhalo mechanicky ovládané střešní okno. Ostatně v letošním horkém konci června pro cestování v automobilu bez klimatizace naprostá nutnost.
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Termoclony v zadní části auta byly na rubu opatřeny síťovými kapsami. Praktické řešení pro drobnosti typu mobil. Na palubě nechyběly kempovací křesílka a stolek, solární sprcha či set tábornického vybavení včetně obligátních plecháčků a sekerky. Po sezoně, či po víkendu, se všechny komponenty jednoduše vyndají z vozu a majiteli tak zůstává plnohodnotný daily car.
VÝBAVA OBYTNAQ
Proč všechna auta nemohou být tak dobrá jako Obytnaq
Vůz Škoda Favorit se dychtivé socialistické veřejnosti představil 16. září 1987 v Brně na strojírenském veletrhu. Příští rok na podzim tak první škodovka s pohonem předních kol oslaví kulaté čtyřicáté narozeniny.
V roce 2016 se britský redaktor Ed Wiseman vypravil z Anglie do Mladé Boleslavi. Jako dopravní prostředek si zvolil Škodu Favorit. Výsledkem byla reportáž s titulkem: „Proč všechna auta nemůžou být tak dobrá jako toto?“, ve které sice narazil na limity tehdy čtvrt století starého auta (postrádal klimatizaci, zásuvku na mobil a podobné vymoženosti), ale přesto konstatoval: „Přesto všechno se mi jede pohodlněji než ve většině moderních aut, která jsem vzal na delší cestu Evropou.“
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A měl pravdu. Až na palubě „fava“ si řidič naplno uvědomí, jak moderní auta umí „prudit“. Tady nic nepípá, když šofér přidá plyn těsně před cedulí oznamující konec obce. Toto auto neškube volantem, kdy ho napadne. Přístrojová deska je tak jednoduchá a filosofie ovladačů tak prostá - stiskem zapni – že to bere dech.
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Tady nezjistíte po pěti letech každodenního řízení, že hlasitost rádia se dá upravovat i pomocí dotykové lišty pod displejem, přičemž další ovladače hlasitosti jsou na volantu a druhý přímo pár centimetrů vedle již zmíněné dobře utajené lišty.
Řídit formana je osvěžující zážitek. Jasně, třináctistovka pod kapotou potřebuje vytáčet výš a do větších decibelů, než jsme dnes zvyklí. Ano, každý předjížděcí manévr si šofér dvakrát až třikrát rozmyslí. Ale auto se odvážně vrhá do zatáček a přes náklon karoserie se drží jistě ve zvolené stopě. Tady máte pocit, že opravdu řídíte. A žijete.
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Na premiéře Škody Peaq
23. června 2026 představila Škoda Auto svůj nový vlajkový model, plně elektrický sedmimístný vůz Peaq. Stalo se tak na stanici lanovky ve francouzském Monnetier-Mornex. Automobilka si ke světové premiéře v souladu s názvem vozu zvolila kopec s výhledem na Ženevu na jedné straně a špičku Mont Blancu na druhé. A jeden z předváděcích vozů měl „spací paket“ od značky Obytnaq. Matrace do Peaqu je dlouhá 196 cm a v nejširším místě (mezi dveřmi ve druhé řadě) má 136 cm.
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