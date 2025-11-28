Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Vladimír Löbl
František Dvořák
,
Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a místo naleštěných krasavců vystavuje v původní tovární hale to, čemu říká „Spící krása“. Dává tak vlastně nahlédnout do zákulisí muzea a podtrhuje bohatou minulost značky.

Většina muzeí se chlubí dokonale restaurovanými exponáty. Auta, která vypadají, jako by právě sjela z výrobní linky – nebo spíš jako by právě vyšla ze špičkové karosárny po milionové renovaci. Jsou to sterilní, nablýskané symboly dokonalosti. A v tom je jejich největší slabina: postrádají duši.

Škoda v Mladé Boleslavi teď provedla malou revoluci. Otevírá nový depozitář v prapůvodní tovární hale V4 z roku 1906, která od následujícího roku sloužila jako kovárna, a to až do 60. let. Už samotná hala dýchá historií; je to ta správná, syrová kulisa pro to, co je uvnitř.

Výstava Spící krása ve Škoda Muzeu v hale bývalé kovárny z roku 1906 obsahuje jen vozy, které mají k tomuto prostoru vazbu, neboť právě tam byly vyrobeny jejich mnohé díly.
Výstava Spící krása ve Škoda Muzeu předvádí část toho, co mladoboleslavská automobilka dlouhá léta schraňuje „za zavřenými dveřmi“. Celkem včetně muzea Škoda vlastní 370 historických aut, motocyklů a jízdních kol a asi 100 motorů.
Nový depozitář je v prapůvodní tovární hale V4 z roku 1906, která od následujícího roku sloužila jako kovárna, a to až do 60. let.
Hala V4 je nádherný prostor s krásným industriálním designem, kde se psaly dějiny značky.
U každého exempláře je jeho stručný popis, bližší detaily pak návštěvník získá naskenováním QR kódu.
121 fotografií

Právě tam od 1. prosince 2025 Škoda Muzeum otevírá veřejnosti svůj nový depozitář historických vozů. Je to nádherný prostor s krásným industriálním designem. Prakticky všechna vystavená auta mají v sobě nějaký díl, který vyrobili právě v této hale. Je to jedno z mála míst na světě, kde můžete víc než stoletou historii skutečně zažívat na autentickém místě.

A tam je ten poklad. Většinou žádné nablýskané chromy. Celkem 23 aut, která vypadají přesně tak, jak byla nalezena. Najdete zde vozy v autentickém patinovém stavu, po desítkách let v zapomenutých stodolách, možná pod tunami sena, ale i částečně renovované kusy ze 70. let.

Nefalšovaná historie bez pozlátka

Jedna z nich je vzácná aerodynamická Škoda Popular Sport Coupé (1934), z níž existovalo pouhých pět kusů, a byla pořízena teprve letos. Ta „spící kráska“ je ve stavu, kdy vidíte rez, praskliny, zbytky původních barev a hlavně – nefalšovanou patinu.

Muzeum tomu říká „garážový styl“ a jde o geniální tah. Tady neobdivujete práci restaurátorů, ale sílu času a materiálu. Vidíte vrak sanitky L&K Škoda 120 z roku 1926, která sloužila v šumavském podhůří. Vidíte luxusní Škodu 860 (1930), která se během války dočkala přestavby na dřevoplyn. Vidíte tu nekompromisní otisk dějin. A u modelu Škoda 6R (1929) si můžete prohlédnout dřevěnou kostru, protože je ve stavu částečné renovace. Jen pro zajímavost: karoserii vytvořenou „postaru“, tak jak se to dělalo kdysi – tedy s dřevěnou konstrukcí potaženou tím, co bylo (ocelovým nebo hliníkovým plechem, v nouzi koženkou) – má všech třiadvacet exponátů v novém zpřístupněném depozitáři.

Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům

Tyto vraky, nebo spíš historické kostry, jsou paradoxně mnohem cennější než uhlazené skvosty vedle v hlavní expozici. V době, kdy je každý veterán předmětem spekulací a investice, je taková expozice připomínkou, že jde o stroje, které pracovaly, stárly a trpěly. A přesně tento upřímný pohled za oponu dělá z Mladé Boleslavi místo, kde se člověk potká s opravdovou, nefalšovanou historií, a ne jen s drahým pozlátkem.

Poklad z muzea, který lámal rekordy. Škoda Supersport přežila jediná

„Začínáme laurinkami, pokračujeme vozy po fúzi v roce 1925 a poté výběrem vozů nesoucích už čistě značku Škoda – osobní, užitkové i speciály. Chceme tu mít pestrou přehlídku, proto tu jsou jak základní provedení, tak i ´druhý život´ automobil kdy z osobních vozů přestavbami vznikly valníky či hasičské speciály. Najdete zde vozy v autentickém patinovém stavu, částečně renovované kusy ze 70. let, i nedávné přírůstky,“ láká k návštěvě šéf renovátorské dílny škodováckého muzea Michal Velebný a ukazuje na dvě perly: žlutý Škoda Popular Monte Carlo Roadster Deluxe, výstavní kus z pražského autosalonu 1936 a bílé aerodynamické kupé Popular Sport, vyrobené v pouhých pěti kusech.

„Některé vozy ponecháváme v původním stavu, jiné potřebují kompletní renovaci, pokud jsou už poškozené nebo rozpracované,“ dodává Michal Velebný.

„Záměrně vystavujeme i vozy v částečně rozpracovaném stavu, například Škodu 6R, na které lze krásně vidět původní technologii výroby karoserií – dřevěný rám, na který se přinýtovaly plechové panely.“

Vítězslav Kodym ze Škody Auto s úsměvem dodává, že nebylo vůbec jednoduché tuto halu – jednu z nejpůvodnějších vůbec – pro muzeum získat. V areálu automobilky v centru Mladé Boleslavi je o místo nouze, fabrika jede na maximální kapacitu a každý volný prostor se výrobákům hodí. Muzeum mělo pro projekt nového depozitáře ovšem vlivného spojence, člena představenstva automobilky Andrease Dicka, nadšeného veteránistu.

„Tato budova je jedinečná – příští rok oslaví 120 let od svého postavení. Je tedy téměř stejně stará jako samotná značka Škoda. Fotografie, které tu vidíte, nejsou žádné výtvory umělé inteligence, ale skutečné snímky z této haly. Na začátku zde bývala kovárna – a když sem vejdete, možná to stále trochu cítíte, protože její vůně zůstala ve stěnách ve stropech,“ říká Dick. „Díky dlouhé historii se mnoho exponátů, které tu dnes stojí, v této hale opravdu vyrábělo. Myslíme si, že jsme jedna z mála firem na světě, kde můžete 120–130 let trvající historii skutečně zažívat v původních budovách a na autentických místech.“

Michal Velebný ještě dodává, že prostor je temperovaný a větraný, tak aby bylo v depozitáři automobilovým dědečkům nejlíp. Teplota se pohybuje kolem 16 °C, tak se na návštěvu přioblečte.

Do konce roku je vstup zdarma

Návštěva je sice jen půlhodinová a s průvodcem, ale už jen pohled na tu hromadu zašlých, ale hrdých vraků, stojí za to. Je to oslava rezivění. A to je dobře. Podobně jako v hlavní expozici muzea se navíc i v nového depozitáři počítá s určitou obměnou vystavených vozů. Postupně se také některé dočkají renovace, jiné – ty v původním, zachovalém stavu – citlivého „oprášení“.

Kalhoty od oleje a města, co už nechtějí auta. Automuzeum profrčelo i Českem

U každého exempláře je jeho stručný popis, bližší detaily pak návštěvník získá naskenováním QR kódu. Půlhodinová prohlídka probíhá vždy v doprovodu průvodce Škoda Muzea a je nutné si ji předem rezervovat. Do konce letošního roku je zdarma, následně bude zpoplatněna formou stokorunového příplatku k jakémukoli typu vstupenky do Škoda Muzea.

Ale ani tímto Škoda Muzeum s rozšiřováním nekončí. Od poloviny února budou v sousední hale vystaveny prototypy a koncepty. Důvodů vyrazit do Mladé Boleslavi bude tedy i v budoucnosti stále hodně.

Vstoupit do diskuse

28. listopadu 2025



Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Advertorial
Mercedes-Benz CLA

Svým tvarem čtyřdveřového kupé nový Mercedes-Benz CLA jasně navazuje na předchozí dvě generace tohoto kompaktního modelu. Technika je ale zbrusu nová, vlastně revoluční. Díky ní nabízí novinka v...

25. listopadu 2025

Katedrály zvuku, betonové jeskyně. Tunely pro fandy dunících motorů

Do těchto tunelů se nejezdí jen kvůli tomu, že zkracují cestu silnicím pod...

Tunely nejsou jen součástí infrastruktury. Pro mnohé jsou to místa, kde se jízda mění v neskutečný zážitek. Teprve zde umí řev motoru nebo burácení upraveného výfuku, odrážející se od betonových stěn...

25. listopadu 2025

Nepřehlédněte

