Většina muzeí se chlubí dokonale restaurovanými exponáty. Auta, která vypadají, jako by právě sjela z výrobní linky – nebo spíš jako by právě vyšla ze špičkové karosárny po milionové renovaci. Jsou to sterilní, nablýskané symboly dokonalosti. A v tom je jejich největší slabina: postrádají duši.
Škoda v Mladé Boleslavi teď provedla malou revoluci. Otevírá nový depozitář v prapůvodní tovární hale V4 z roku 1906, která od následujícího roku sloužila jako kovárna, a to až do 60. let. Už samotná hala dýchá historií; je to ta správná, syrová kulisa pro to, co je uvnitř.
Právě tam od 1. prosince 2025 Škoda Muzeum otevírá veřejnosti svůj nový depozitář historických vozů. Je to nádherný prostor s krásným industriálním designem. Prakticky všechna vystavená auta mají v sobě nějaký díl, který vyrobili právě v této hale. Je to jedno z mála míst na světě, kde můžete víc než stoletou historii skutečně zažívat na autentickém místě.
A tam je ten poklad. Většinou žádné nablýskané chromy. Celkem 23 aut, která vypadají přesně tak, jak byla nalezena. Najdete zde vozy v autentickém patinovém stavu, po desítkách let v zapomenutých stodolách, možná pod tunami sena, ale i částečně renovované kusy ze 70. let.
Nefalšovaná historie bez pozlátka
Jedna z nich je vzácná aerodynamická Škoda Popular Sport Coupé (1934), z níž existovalo pouhých pět kusů, a byla pořízena teprve letos. Ta „spící kráska“ je ve stavu, kdy vidíte rez, praskliny, zbytky původních barev a hlavně – nefalšovanou patinu.
Muzeum tomu říká „garážový styl“ a jde o geniální tah. Tady neobdivujete práci restaurátorů, ale sílu času a materiálu. Vidíte vrak sanitky L&K Škoda 120 z roku 1926, která sloužila v šumavském podhůří. Vidíte luxusní Škodu 860 (1930), která se během války dočkala přestavby na dřevoplyn. Vidíte tu nekompromisní otisk dějin. A u modelu Škoda 6R (1929) si můžete prohlédnout dřevěnou kostru, protože je ve stavu částečné renovace. Jen pro zajímavost: karoserii vytvořenou „postaru“, tak jak se to dělalo kdysi – tedy s dřevěnou konstrukcí potaženou tím, co bylo (ocelovým nebo hliníkovým plechem, v nouzi koženkou) – má všech třiadvacet exponátů v novém zpřístupněném depozitáři.
Tyto vraky, nebo spíš historické kostry, jsou paradoxně mnohem cennější než uhlazené skvosty vedle v hlavní expozici. V době, kdy je každý veterán předmětem spekulací a investice, je taková expozice připomínkou, že jde o stroje, které pracovaly, stárly a trpěly. A přesně tento upřímný pohled za oponu dělá z Mladé Boleslavi místo, kde se člověk potká s opravdovou, nefalšovanou historií, a ne jen s drahým pozlátkem.
„Začínáme laurinkami, pokračujeme vozy po fúzi v roce 1925 a poté výběrem vozů nesoucích už čistě značku Škoda – osobní, užitkové i speciály. Chceme tu mít pestrou přehlídku, proto tu jsou jak základní provedení, tak i ´druhý život´ automobil kdy z osobních vozů přestavbami vznikly valníky či hasičské speciály. Najdete zde vozy v autentickém patinovém stavu, částečně renovované kusy ze 70. let, i nedávné přírůstky,“ láká k návštěvě šéf renovátorské dílny škodováckého muzea Michal Velebný a ukazuje na dvě perly: žlutý Škoda Popular Monte Carlo Roadster Deluxe, výstavní kus z pražského autosalonu 1936 a bílé aerodynamické kupé Popular Sport, vyrobené v pouhých pěti kusech.
„Některé vozy ponecháváme v původním stavu, jiné potřebují kompletní renovaci, pokud jsou už poškozené nebo rozpracované,“ dodává Michal Velebný.
„Záměrně vystavujeme i vozy v částečně rozpracovaném stavu, například Škodu 6R, na které lze krásně vidět původní technologii výroby karoserií – dřevěný rám, na který se přinýtovaly plechové panely.“
Vítězslav Kodym ze Škody Auto s úsměvem dodává, že nebylo vůbec jednoduché tuto halu – jednu z nejpůvodnějších vůbec – pro muzeum získat. V areálu automobilky v centru Mladé Boleslavi je o místo nouze, fabrika jede na maximální kapacitu a každý volný prostor se výrobákům hodí. Muzeum mělo pro projekt nového depozitáře ovšem vlivného spojence, člena představenstva automobilky Andrease Dicka, nadšeného veteránistu.
„Tato budova je jedinečná – příští rok oslaví 120 let od svého postavení. Je tedy téměř stejně stará jako samotná značka Škoda. Fotografie, které tu vidíte, nejsou žádné výtvory umělé inteligence, ale skutečné snímky z této haly. Na začátku zde bývala kovárna – a když sem vejdete, možná to stále trochu cítíte, protože její vůně zůstala ve stěnách ve stropech,“ říká Dick. „Díky dlouhé historii se mnoho exponátů, které tu dnes stojí, v této hale opravdu vyrábělo. Myslíme si, že jsme jedna z mála firem na světě, kde můžete 120–130 let trvající historii skutečně zažívat v původních budovách a na autentických místech.“
Michal Velebný ještě dodává, že prostor je temperovaný a větraný, tak aby bylo v depozitáři automobilovým dědečkům nejlíp. Teplota se pohybuje kolem 16 °C, tak se na návštěvu přioblečte.
Do konce roku je vstup zdarma
Návštěva je sice jen půlhodinová a s průvodcem, ale už jen pohled na tu hromadu zašlých, ale hrdých vraků, stojí za to. Je to oslava rezivění. A to je dobře. Podobně jako v hlavní expozici muzea se navíc i v nového depozitáři počítá s určitou obměnou vystavených vozů. Postupně se také některé dočkají renovace, jiné – ty v původním, zachovalém stavu – citlivého „oprášení“.
U každého exempláře je jeho stručný popis, bližší detaily pak návštěvník získá naskenováním QR kódu. Půlhodinová prohlídka probíhá vždy v doprovodu průvodce Škoda Muzea a je nutné si ji předem rezervovat. Do konce letošního roku je zdarma, následně bude zpoplatněna formou stokorunového příplatku k jakémukoli typu vstupenky do Škoda Muzea.
Ale ani tímto Škoda Muzeum s rozšiřováním nekončí. Od poloviny února budou v sousední hale vystaveny prototypy a koncepty. Důvodů vyrazit do Mladé Boleslavi bude tedy i v budoucnosti stále hodně.