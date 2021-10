S elektrickými „automobilovými“ kytarami se roztrhl pytel, stejně jako s řešeními, jak se vypořádat s rozbitými silnicemi. Testovací expert František vyzkoušel další model z Mladé Boleslavi a budoucí agenti 007 dostali nový „trenažér“. Co to také znamená, když se řekne „ostrý jako bugatti“, a jak by vypadal elektromobil, kdyby ho sestavovali pejsek s kočičkou?