Mahindra, která patří k největším indickým automobilkám nyní staví elektromobily na platformě MEB koncernu Volkswagen. Tu v Mladé Boleslavi dobře znají. Mohla by to být cesta ke konečně levné bateriové škodovce?

Elektrická spolupráce

Celý koncern VW si trochu marně láme hlavu, jak nabídnout v Evropě laciný vůz s bateriovým pohonem, který by konečně odstartoval masovou elektromobilizaci. Potíž je v pomalosti velkého tradičního koncernu, náročných standardech, které napříč skupinou bez výjimky platí, a vysokými výrobními náklady v Evropě (platy a energie). K tomu je třeba zaplatit drahý vývoj.

Škodováci možná našli řešení. Zmínka ve Škodováckém odboráři říká, že se v Mladé Boleslavi pracuje na „projektu Mahindra“. Vzhledem k tomu, že nabídka indické firmy spočívá vesměs na rustikálních terénních modelech a SUVčkách, náklaďáky ani bagry Škoda v portfoliu nemá ani nechce mít, a novodobé Jawy už do Evropy doputovaly jinými kanály, nabízí se jako nejpravděpodobnější varianta, že automobilky spojí síly na poli elektromobility. Už proto, že mateřský koncern Škody s Mahindrou už několik let spolupracuje.

Vstup Mahindry do světa elektromobility odstartoval v roce 2022 oznámením vývoje SUV dvou nově vytvořených značek BE a XEV na platformě MEB koncernu VW.

„Volkswagen a indická automobilka Mahindra & Mahindra budou spolupracovat na řadě elektrických SUV pro indický trh, přičemž Wolfsburg poskytne indickému partnerovi komponenty platformy MEB,“ napsal tehdy magazín Autoweek a připomněl, že Volkswagen chce nabízet platformu MEB dalším výrobcům automobilů. Na technice německého koncernu postavila své dva modely také automobilka Ford (Explorer a Capri).

Mahindra & Mahindra a Volkswagen před třemi roky odhalily, že „v platformě pro elektromobily nazvané INGLO, která bude základem ne jednoho, ale rovnou pěti elektrických SUV, budou použity komponenty z platformy MEB,“ psal Autoweek. A upřesnil, že vozidla budou využívat systémy akumulátorů, unifikované články a také trakční elektromotory od Volkswagenu. To znamená, že Indové nevyužijí celou platformu, jejíž součástí je také softwarová architektura a konstrukční prvky náprav a karoserie; od Němců ovšem přebírají celý pohon elektromobilu.

Indická automobilka nyní nabízí dva agresivně tvarované SUV modely BE 6 a XEV 9e, celkem chce ovšem nabídnout alespoň pět modelů s pohonem od Volkswagenu. Dá se předpokládat, že Škodu zajímají ty nejmenší z nic.

„Spolupráce si klade za cíl vyrábět na bázi platformy INGLO do roku 2030 více než 1 milionu vozů. Mahindra také uvedla, že elektrické verze budou do roku 2027 představovat 20 až 30 % z celkového prodeje jejích SUV,“ plánovala Mahindra v roce 2022.

Škoda už jednou zkoušela rozjet spolupráci s indickou automobilkou. Námluvy s koncernem Tata ovšem skončily po půl roce.

Odbory: Chyby koncernu VW ohrožují investice Škody

„Chyby, kterých se v poslední době dopouští vedení koncernu Volkswagen, ohrožují některé investice v automobilce Škoda Auto,“ naznačil čtrnáctideník odborů mladoboleslavské automobilky Škodovácký odborář. Výdělečná automobilka podle něj musí peníze odevzdávat do centrály Volkswagenu a pak jí chybějí na její místní projekty.

„Chyby managementu v koncernu Volkswagen neberou konce a na obzoru je další velká pokuta za kartelovou dohodu,“ uvedl Škodovácký odborář. Evropská komise na začátku dubna udělila 15 automobilkám a Evropské asociaci výrobců automobilů pokuty v celkové výši 458 milionů eur (11,4 miliardy Kč). Důvodem je kartel v recyklaci vozidel s ukončenou životností. Nejvyšší pokutu, 127,7 milionu eur (3,19 miliardy Kč), zaplatí právě německá skupina Volkswagen.

Podle čtrnáctideníku je kartelová dohoda systémové selhání. „Bohužel pak nedokážeme ani postavit novou jídelnu v oblasti tzv. nového závodu tak, jak bylo slibováno za cca 11 milionů euro, protože všechny vydělané peníze musíme odevzdávat do centrály Volkswagenu,“ uvedl odborářský čtrnáctideník.

Automobilku podle něj zatěžují i další výdaje, například pronájem kampusu L&K nebo pronájem nového provozu na kompletaci baterií. „Doufejme, že jsme se již poučili a další nájmy nejsou na obzoru. Je alespoň zřejmé, že nový projekt Game Changer se bude dělat u nás, a ne na cizím, draze zaplaceném pozemku,“ uvedl čtrnáctideník. Podle dřívějších informací má projekt GameChanger v koncernu optimalizovat výrobu a má vycházet ze základního modelu výroby vozů Tesla. Model má začít ve Wolfsburgu.

Podle Odboráře nepomůže Škodovce ani nedávné změkčení směrnice na emisní limity a rozložení plnění na tři roky. Evropská komise na začátku dubna navrhla úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by nově měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok.

Škodovácký odborář také připomíná napínavou situace kolem obří celní pokuty v Indii. „Ani ryze konzervativní pravicová Amerika vedená excentrickým sebestředným exotem nám nijak nepomůže s hospodářským výsledkem a nastartováním e-mobility,“ dodává. „Čína je také v čudu. Ruský sen zmizel.“

Šéf odborů Jaroslav Povšík ve čtrnáctideníku také vyzval k obezřetnosti v případě nedávno otevřeného závodu ve Vietnamu. „Nesmí být další černá díra na peníze, jako například Aurangábád, nebo Rusko. To už by bylo nad naše síly,“ míní Povšík. Závod, který ve Vietnamu Škoda Auto otevřela spolu s regionálním partnerem a investorem Thanh Cong Group, je určený pro montáž modelů Kushaqa Slavia. Vietnam je první velkou zemí regionu ASEAN, kde Škoda začala působit. Vietnamský trh má být pro automobilku branou pro vstup do okolních zemí, tedy do Thajska, Malajsie či Indonésie.

„Cesta to bude trnitá a řadoví zaměstnanci ji mohou ovlivnit jen těžko. Mohou jen doufat, že je spasí lídři a blahosklonnost Volkwagenu,“ uzavírá Škodovácký odborář.

Škoda Auto loni zvýšila tržby o 4,7 procenta na 27,8 miliardy eur (695,4 miliardy Kč) a provozní zisk o 30 procent na 2,3 miliardy eur (57,5 miliardy Kč). Koncernu Volkswagen loni klesl čistý zisk o 30,6 procenta na 12,39 miliardy eur (310 miliard Kč), provozní zisk se pak snížil o 15 procent na 19,1 miliardy eur.