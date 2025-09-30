Firmu Laurin & Klement (L & K) založili v roce 1895 konstruktér Václav Laurin (1865–1930) a knihkupec Václav Klement (1868–1938) jako dílnu na výrobu jízdních kol Slavia.
Nejprve působili v pronajaté dílně, v roce 1898 postavili vlastní malou továrnu. V roce 1899 společnost zahájila výrobu motorových kol, později motocyklů a motorových tříkolek. Motocykly Slavia získaly řadu sportovních úspěchů a inspirovaly i další výrobce. Úspěšně se vyvážely a dokonce se licenčně vyráběly ve Francii a Německu.
