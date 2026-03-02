Jiří Dytrych pro iDNES.cz popsal vývoj vozu, specifika indického trhu i potenciální budoucnost Kylaqu v Evropě, která nemusí být vůbec nereálná.
Z garáží v legendární Česaně – vývojovém oddělení Škody Auto v Mladé Boleslavi – Dytrych vyvezl hned dva kusy. Černý vývojový prototyp jsme vlastně zachránili před sešrotováním. Má za sebou krušný život. Různými drsnými testy ošlehaný kus sloužil vývojářům k ladění klimatizace a různým jízdním zkouškám. A pak měl – jak je pro takové prototypy obvyklé – zamířit k likvidaci.
Zelený načančaný kousek je pravý opak. Ten bude uložen v teple a bezpečí muzea automobilky v Mladé Boleslavi.
Evropě chybí dostupné auto v cenové hladině 10–12 tisíc eur a Kylaq by mohl mít ambici mezeru ve spodní části trhu případně zaplnit. Designově i „hardwarově“ by na to měl.