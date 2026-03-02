Kylaq by v Evropě ostudu neudělal. Prozkoumali jsme malou levnou škodovku

Škoda uvedla na podzim roku 2024 na indický trh malé SUV jménem Kylaq, které představuje zásadní krok ve strategii značky pro tento region. Jiří Dytrych, který má v koncernu na starosti konvenční spalovací auta a projekt v Indii vede, má dva kusy schované v Mladé Boleslavi. Škodovkou, která nese bezesporu rukopis jeho a jeho týmu, nás svezl.

Jiří Dytrych pro iDNES.cz popsal vývoj vozu, specifika indického trhu i potenciální budoucnost Kylaqu v Evropě, která nemusí být vůbec nereálná.

Z garáží v legendární Česaně – vývojovém oddělení Škody Auto v Mladé Boleslavi – Dytrych vyvezl hned dva kusy. Černý vývojový prototyp jsme vlastně zachránili před sešrotováním. Má za sebou krušný život. Různými drsnými testy ošlehaný kus sloužil vývojářům k ladění klimatizace a různým jízdním zkouškám. A pak měl – jak je pro takové prototypy obvyklé – zamířit k likvidaci.

Zelený načančaný kousek je pravý opak. Ten bude uložen v teple a bezpečí muzea automobilky v Mladé Boleslavi.

Evropě chybí dostupné auto v cenové hladině 10–12 tisíc eur a Kylaq by mohl mít ambici mezeru ve spodní části trhu případně zaplnit. Designově i „hardwarově“ by na to měl.

Jiří Dytrych

