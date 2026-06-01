Škoda by mohla přivézt z Indie do Evropy levný Kylaq. Prozkoumali jsme ho

František Dvořák
Jiří Dytrych, vrcholový manažer Škody Auto nám to naznačoval už před několika měsíci, malý méně než čtyřmetrový crossover Kylaq vyvinutý pro indický trh, by se mohl dostat do Evropy. Teď o něm začal mluvit Dytrychův šéf Klaus Zellmer, předseda představenstva Škody Auto. Komentátoři v tom vidí tah proti čínské konkurenci.

Rostoucí tlak asijské konkurence na starém kontinentu začíná zásadně proměňovat strategické uvažování tradičních evropských automobilek. Čínští výrobci dravě táhnou do Evropy. Vedení mladoboleslavské značky proto nyní vyhodnocuje možnost, která by ještě před pár lety zněla nereálně: dovoz svého extrémně levného indického bestselleru Škoda Kylaq do Evropy. „Zkoumáme určité možnosti,“ řekl. Zellmer

Doba, kdy byla Škoda symbolem lidové láce, je v Evropě minulostí. Ceny nejprodávanějšího malého hatchbacku Fabia postupně narostly a standardní ceníky na klíčových trzích se dnes pohybují kolem 19 000 až 21 000 eur (v ČR od cca 400 až 420 tisíc Kč). Pod touto hranicí zeje v nabídce koncernu Volkswagen obrovská díra.

Právě tento prostor by mohl vyplnit model Kylaq – necelé čtyři metry dlouhý městský crossover, který Škoda představila na konci roku 2024 speciálně pro Indii. Na tamním trhu startuje v přepočtu na šokujících 165 000 Kč (cca 6 800 eur).

Klaus Zellmer pro magazín Automotive News Europe nastínil směr uvažování: Mezi cenou Fabie a Kylaqu je obrovská díra, která by stála za prozkoumání, zda by nedávala obchodní smyl.

Možný export z Indie nedávno v připustil i člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn, podle kterého by zvažovanému kroku mohla výrazně pomoci chystaná dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Indií.

Úspěšný indický recept a solidní technika

Jiří Dytrych, který má v koncernu na starosti konvenční spalovací auta a projekt v Indii, pro iDNES.cz o uplynulé zimě prohlásil, že budoucnost Kylaqu v Evropě nemusí být vůbec nereálná. Evropě chybí dostupné auto v cenové hladině 10–12 tisíc eur a Kylaq by mohl mít ambici mezeru ve spodní části trhu případně zaplnit. Designově i „hardwarově“ by na to měl.

V Indii se Kylaq proměnil v okamžitý prodejní hit. Během prvních několika měsíců od uvedení na trh překročil hranici 50 000 prodaných kusů, což z něj dělá stěžejní pilíř rozvoje značky v regionu. Vděčí za to mimo jiné délce 3 995 mm, díky které spadá do indické kategorie s výraznými daňovými úlevami.

Pokud by se Kylaq do Evropy skutečně dostal, jeho indická cenovka 165 000 Kč je na našem kontinentu neudržitelná. Odhady hovoří o cílové evropské ceně kolem 15 000 eur, což je v přepočtu přibližně 365 000 Kč. I tak by se však jednalo o suverénně nejlevnější a nejdostupnější model v evropské nabídce Škody.

Do konečné ceny by se totiž musely promítnout nejen logistické náklady a potenciální cla, ale především rozsáhlé úpravy. Evropská unie vyžaduje splnění extrémně přísných emisních norem a povinnou integraci pokročilých bezpečnostních asistentů ADAS. Úplně základní indické verze (které nemají například ani rádio) by v Evropě nebyly prodejné. Na starý kontinent by tak zamířily výhradně lépe vybavené specifikace s většími dotykovými displeji (až 25,6 cm) a bezdrátovým zrcadlením chytrých telefonů.

Emisní matematika

Zavedení dalšího čistě benzinového auta se spalovacím motorem do evropské flotily by za normálních okolností mohlo ohrozit přísné flotilové limity CO2 stanovené Evropskou unií. Zde však přichází na řadu strategická synergie s elektrickými modely.

Případná evropská premiéra Kylaqu bude přímo závislá na prodejních úspěších elektromobilů. Vysoké prodeje plně elektrických modelů Škoda Elroq a Škoda Enyaq totiž automobilce generují dostatečné emisní kredity. Nově by ještě měl určitě vypomoci čerstvě představený Epiq. Tyto „zelené“ prodeje dokážou emise z levného benzinového crossoveru bez problémů vykompenzovat, aniž by Škodě hrozily drakonické pokuty od EU pro nadcházející roky.

Zda se z Kylaqu stane globální zbraň Škody proti čínským značkám, ukážou následující měsíce. Jisté je jedno: s narůstající čínskou konkurencí se dovážení modelů původně vyvinutých pro rozvíjející se trhy stává pro evropské výrobce lákavou strategií.

Škoda by mohla přivézt z Indie do Evropy levný Kylaq. Prozkoumali jsme ho

