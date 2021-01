Škoda odhaluje malé SUV Kushaq, první model na nové platformě pro Indii

Kushaq je první sériový vůz postavený na platformě MQB-A0-IN. Jedná se o verzi modulární architektury MQB, která byla Škodou speciálně upravena pro indický trh. Budou ji rovněž využívat další modely koncernu Volkswagen na tamním trhu. Tato platforma splňuje nové, přísnější bezpečnostní a emisní normy platné v Indii.

Jméno nového kompaktního SUV pochází z několik tisíciletí starého indického jazyka sanskrt. V této ještě dnes užívané „řeči bohů“ označuje „Kushak“ krále nebo vládce.



Po modelech Kodiaq a Karoq se jedná již o třetí SUV nabízené Škodou v Indii. Kromě toho prodává na tamním trhu ještě indickou verzi modelu Rapid a Octavii se Superbem.

Malé pětimístné SUV pro indické cesty má stejný rozvor jako evropská Škoda Kamiq – 2 651 mm. Kushaq vychází z konceptu Vision IN, který automobilka představila před rokem na autosalonu v Dillí (podívejte se na něj).

Kompaktní SUV bude dostupné se dvěma benzinovými přímovstřikovými motory TSI. Přední kola budou pohánět motory 1,0 nebo 1,5 litru. Párovat je bude možné s trojicí převodovek: šestistupňová manuální, šestistupňová automatická nebo sedmistupňová automatická DSG. Díky výhodám technologie TSI nabízejí oba motory skvělý výkon a nízkou spotřebu paliva.

„Modelovou ofenzívu celkem čtyř nových kompaktních vozů značek Škoda a Volkswagen zahajuje právě Kushaq. Všechny modely jsou postaveny na modulární platformě MQB-A0-IN, kterou Škoda Auto upravila speciálně pro potřeby indického trhu. Jsem si jist, že tento model přesvědčí indické zákazníky,“ komentuje Thomas Schäfer, předseda představenstva české značky.

Gurpratap Boparai, generální ředitel společnosti Škoda Auto Volkswagen India Private, která všechny aktivity německého koncernu v Indii zastřešuje, dodává: „Představení nového vozu je první z několika premiér vozů v rámci projektu India 2.0. Tento model byl vyvinut v Indii s ohledem na sofistikované a náročné požadavky zákazníků. Jsme hrdi na to, že v budoucnu budou představeny další vozy postavené na specifické indické platformě.“

Cílem projektu India 2.0 je posílení pozice značky Škoda a koncernu Volkswagen na indickém trhu výrazným rozšířením nabídky vozů v objemovém segmentu. „V rámci tohoto projektu investuje koncern Volkswagen celkem jednu miliardu eur, z toho 275 milionů eur do výzkumu a vývoje kompaktních SUV a liftbacků. Škoda Auto spravuje v Indii také aktivity značek Audi, Porsche a Lamborghini. Téměř 30 modelů pokryje požadavky různých segmentů trhu a jejich cenové strategie. Od října 2019 řídí Škoda společnost Škoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL), která vznikla sloučením tří bývalých samostatných společností a která zastřešuje všechny lokální aktivity koncernu Volkswagen,“ vysvětluje mluvčí Škody Christian Heubner.

„U nových vozů je plánována vysoká úroveň lokalizace, která bude dosahovat 95 %. Technický vývoj probíhá v Technologickém centru v Púně, které bylo otevřeno v lednu 2019. Velkou roli při vývoji platformy MQB-A0-IN sehrál tým 250 indických inženýrů.“

„Škoda Auto má na indickém trhu dlouhou tradici. Ve 30. letech absolvovalo několik výprav dálkové jízdy s vozy Škoda z tehdejšího Československa do Indie. Ve druhé polovině 30. let dovážela automobilka do Indie ročně až 90 vozů. V roce 1938 to znamenalo sedmé místo mezi 39 exportními trhy mladoboleslavské značky,“ uvádí Štěpán Řehák ze Škody Auto. V roce 2001 založila automobilka poprvé vlastní dceřinou společnost působící na indickém trhu.

V roce 2019 bylo v Indii, která má více než 1,3 miliardy obyvatel, prodáno přibližně tři miliony vozů.