náhledy
Škoda představila nové provedení svého indického SUV. Model Kushaq vyvinutý pro indický a vietnamský trh se představil v roce 2021. S faceliftem Kushaq dostal upravený vzhled, novou výbavu a na palubu asistenta s umělou inteligencí.
Autor: Škoda Auto
„Vůz dostal ještě sebevědomější vzhled s prvky jazyka Modern Solid a moderními detaily. Ty ho posouvají směrem k prémiovému pojetí, zároveň však nadále nabízí pro značku typický skvělý poměr užitné hodnoty a ceny,“ komentuje Vítězslav Kodym, vedoucí produktové komunikace značky.
Autor: Škoda Auto
„Modernizace zároveň odráží i to, co se automobilka za dobu svého přímého působení v Indii o tamním trhu naučila, a díky tomu je novinka ještě více přizpůsobena vkusu a potřebám tamních zákazníků. Kushaq si tak zachovává své typické vlastnosti, jako je praktičnost, důraz na bezpečnost i eleganci, přidává k tomu ovšem celou řadu nových řešení, která zákazníci v Indii ocení,“ dodává Kodym.
Autor: Škoda Auto
„Modernizace vozu musí být v Indii na první pohled vidět,“ říká designér Romain Bucaille, který koordinoval designové změny a vytvářel vzhled přídě. Nový Kushaq se tak od svého předchůdce výrazně liší: dostal zbrusu nové přední LED světlomety, čtyřoká grafika ovšem zůstává zachována, auto má nové světelné prvky na přídi i zádi a také zcela přepracovanou přední masku.
Autor: Škoda Auto
V souladu s novými štíhlými zadními světlomety byl rovněž zcela přepracován i zadní nárazník, který dostal jiné odrazky i výraznější tmavou plochu zadního difuzoru ve spodní části. „Vzadu je nový prosvětlený pruh, který propojuje světlomety a obsahuje podsvícené logo Škoda,“ doplňuje designér Karel Linhart, který se věnoval přepracování zádě. Kushaq je první model značky Škoda, který takový světelný prvek na zádi používá.
Autor: Škoda Auto
„Designové změny měly za úkol nejen na první pohled ukázat, že jde o nový model, ale také dát autu celkově dospělejší a mohutnější výraz. Kushaq se tak svým vzhledem posunul směrem k velkému SUV Kodiaq a působí skutečně výrazně a sebevědomě. To jsou hodnoty, kterých si zákazníci v Indii cení. Chtějí být vidět, vystoupit se svým vozem trochu z davu,“ říká Bucaille.
Autor: Škoda Auto
Kushaq dostává s faceliftem i vylepšení v oblasti techniky a výbavy, Škoda zdůrazňuje, že řada novinek se v daném segmentu objevuje vůbec poprvé. Zadní sedadla je možné vybavit masážní funkcí, řidič má k dispozici 10,25palcový digitální přístrojový štít a displej infotainmentu s úhlopříčkou 10,1 palce. „Aplikace Companion App, postavená na technologiích společnosti Google, na palubu vnáší to nejlepší ze současných digitálních technologií a díky zapojení umělé inteligence Gemini i snadné hlasové ovládání důležitých funkcí,“ popisuje Kodym.
Autor: Škoda Auto
„Světlo je nový chrom,“ říká Bucaille k intenzivnějšímu využití světelných prvků na masce. „Prvky propojují přední světlomety a dodávají autu širší a jedinečnější vzhled.“
Autor: Škoda Auto
Škoda dosud v Indii prodala 94 928 kusů modelu Kushaq. Škoda uvádí, že nový Kushaq zamíří i na další trhy, jako je Vietnam, Blízký východ nebo Afrika.
Autor: Škoda Auto
Dospěleji působí podle Caroline Liehr také interiér. „Ve verzi Monte Carlo má nyní Kushaq dekory v decentní vínově červené barvě, sedadla dostala červené prošívání a karbonový vzhled čalounění. Běžné verze zase do interiéru přidávají béžovou barvu, která přináší příjemný posun k přírodním odstínům.“
Autor: Škoda Auto
Unikátem ve třídě je rovněž osmistupňová automatická převodovka s hydrodynamickým měničem točivého momentu, to je výjimečné i na poměry koncernu VW, který staví svou nabídku automatů na dvouspojkových převodovkách.
Autor: Škoda Auto
„Zákazníci v Indii již vylepšený vůz mohou objednávat. Škoda k němu nabízí i svou bohatou sadu služeb, včetně balíčku Škoda Super Care se čtyřletou zárukou, čtyřmi roky asistenčních služeb na cestách a čtveřicí servisních prohlídek v ceně,“ popisuje Vítězslav Kodym.
Autor: Škoda Auto
„AI agent s pomocí Gemini nabízí inteligentní pomoc s ohledem na kontext, informace v reálném čase (např. zprávy a trendy) a umožňuje handsfree ovládání hudby, telefonu, klimatizace a dalších funkcí,“ popisuje Vítězslav Kodym. „Hlasový asistent byl vyvinut s hlubokým porozuměním místním potřebám a rozpoznává indické akcenty angličtiny, což zajišťuje inkluzivní a intuitivní hlasovou interakci. Značka tímto kombinuje globální technologie s lokálním prostředím a nastavuje nová měřítka pro chytřejší jízdu v Indii.“
Autor: Škoda Auto
Automat je k dispozici pro motor 1.0 TSI o výkonu 85 kW, alternativou je šestistupňový manuál. Pro verzi 1.5 TSI se 110 kW je pak v nabídce sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG, vrcholná motorizace nově dostala kotoučové brzdy i na zadních kolech.
Autor: Škoda Auto
Kushaq také nyní může mít panoramatickou střechu.
Autor: Škoda Auto
Kushaq, jehož jméno je odvozeno ze sanskrtského výrazu pro „císaře“, debutoval v roce 2021 a byl vůbec prvním vozem Škoda na platformě MQB-A0-IN. Ta byla vyvinuta týmy v Indii a České republice s důrazem na dostupnost.
Autor: Škoda Auto
Kushaq se v roce 2021 stal prvním modelem značky Škoda, který vznikl na základě nové strategie koncernu v Indii. Po téměř pěti letech nyní přichází čas na modernizaci. Kushaq Škoda vyrábí přímo v Indii s využitím 95 % lokálních komponent.
Autor: Škoda Auto
Designér Romain Bucaille upozorňuje, že vkus indických zákazníků se rychle mění. „Ovšem chrom mají stále rádi, takže světelné prvky jsou doplněny žebrováním masky, klikami i rámy oken v chromovaném vzhledu,“ dodává.
Autor: Škoda Auto
Kushaq svými mírami odpovídá evropskému modelu Kamiq, indické SUV je 4 229 mm dlouhé (kamiq: 4 241 mm), zavazadlový prostor má objem 491 litrů (kamiq: 400 litrů), po sklopení zadních sedadel pojme až 1 405 litrů nákladu.
Autor: Škoda Auto
Škoda povaze vozu přizpůsobila i nabídku barev. „Naší novou komunikační barvou je Zelená Shimla, inspirovaná regionem v severní části Indie. Tato oblast v podhůří Himálaje je velmi zelená, ale jsou tam i časté mlhy, takže výsledná barva je trochu tlumená,“ popisuje Caroline Liehr z oddělení color & trim designového studia značky. „Oproti menšímu typu Kylaq dostal nový Kushaq celkově elegantnější odstíny. Součástí nabídky je i Šedá Steel, která bude hlavní barvou pro provedení Monte Carlo, třetím novým lakem je pak Červená Cherry. Celkem bude model k dostání v osmi odstínech.“
Autor: Škoda Auto
Hned od startu prodeje bude v nabídce též sportovně pojaté provedení Monte Carlo, které tradičně sází na černé doplňky a také červené detaily na masce.
Autor: Škoda Auto
„Díky výborným jízdním vlastnostem a maximální světlé výšce 188 mm je nový Kushaq dobře připraven i na jízdu po nezpevněných cestách,“ doplňuje Vítězslav Kodym.
Autor: Škoda Auto
Na výběr je pod kapotu ze dvou benzinových motorů: tříválec 1.0 TSI o výkonu 85 kW a točivém momentu 178 Nm doplňuje čtyřválcový přeplňovaný motor 1.5 TSI s aktivním vypínáním válců (ACT), který má výkon 110 kW a točivý moment 250 Nm.
Autor: Škoda Auto
„Nový Kushaq má za cíl dále podpořit značku Škoda v jejím úsilí etablovat se v Indii jako druhém nejdůležitějším trhu vedle Evropy,“ uvádí šéf automobilky Klaus Zellmer. „Nový Kushaq posiluje význam Indie jako odrazového můstku pro růstovou strategii Škoda Auto na našich mezinárodních trzích. Kushaq si rychle vybudoval silnou pozici u zákazníků v Indii, stejně jako v regionu ASEAN a na Blízkém východě.“
Autor: Škoda Auto
Škoda Auto působí na indickém trhu od začátku roku 2000. Tehdy byl český výrobce automobilů první značkou koncernu Volkswagen, která vstoupila na indický trh. „Od té doby se tento rostoucí trh stal druhým pilířem obchodních aktivit vedle Evropy a základním kamenem mezinárodní strategie značky Škoda. Poté, co Škoda v roce 2018 převzala odpovědnost za aktivity koncernu Volkswagen na indickém trhu, následovala modelová ofenzíva s heslem ´Vyrobeno v Indii pro Indii´,“ popisuje Kodym.
Autor: Škoda Auto
Nejprve bylo uvedeno SUV Kushaq, poté sedan Slavia a začátkem loňského roku SUV Kylaq. „Úspěch v populárním segmentu vozů do 4 metrů výrazně přispěl k tomu, že Škoda v roce 2025 téměř zdvojnásobila své dodávky ve srovnání s předchozím rokem. Díky své současné modelové paletě a geografické poloze slouží Indie také jako strategické centrum značky pro širší region ASEAN, Blízký východ, Austrálii a Nový Zéland,“ dodává Vítězslav Kodym.
Autor: Škoda Auto