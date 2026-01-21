|
Škoda vylepšila své SUV pro Indii. Za volantem si popovídáte s AI
Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964
Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...
Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu
Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...
Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie
Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají...
Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy
Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...
Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě
Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...
Koncern VW škrtne pár drahých manažerů. O vývoji škodovek rozhodnou v Německu
Organizační skupina značek Volkswagen Core v rámci německého automobilového koncernu Volkswagen zavádí novou strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Slibuje si od toho úspory kolem jedné miliardy eur...
Účet za elektřinu klesne, elektroautaři to u nabíječek nepocítí. Ušetří doma
Stát převzal od 1. ledna platbu za podporu obnovitelných zdrojů, což pro odběratele elektřiny znamená úsporu zhruba 60 haléřů za každou kilowatthodinu. Pocítí to tak i majitelé elektromobilů, kteří...
Škoda představila nové provedení svého indického SUV. Model Kushaq vyvinutý pro indický a vietnamský trh se představil v roce 2021. S faceliftem Kushaq dostal upravený vzhled, novou výbavu a na...
Dopravák high-tech. Robopolicistka bude v Číně řídit dopravu
V Číně debutuje humanoidní robot se senzory, radarem a umělou inteligencí, který bude řídit městskou dopravu po boku skutečných policistů. Potkáte jej ve městě Wuhu ve východní provincii An-chuej, to...
Doručovací roboti v Číně šílí, žádná překážka je nezastaví
Samořídicí dodávky v Číně se vymkly kontrole. Doručovací roboti se stali virálním fenoménem, ale ne z nějakých hrdinských důvodů. Bludní nemotorní baterioví mezci se chovají jako smyslů...
Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají...
Německo znovu rozdá peníze na nákup elektroaut. Chudým dá dotaci až 150 tisíc
Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1 500 do 6 000 eur (zhruba 36 000 až 146 000 Kč), oznámil ministr životního prostředí Carsten Schneider....
Nejlepší Mercedes A je ten s motorem z Dacie. V bazaru buďte ostražití
Kompaktní hatchback prémiové značky prošel od roku 1998 zajímavou evolucí. V roce 2012 s třetí generací opustil koncepci městského MPV a stal se z něj klasický zástupce segmentu C, který sází hlavně...
Čínský elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze
Elektrický Leapmotor B10 exceluje spotřebou, ale moderní ovládání ve stylu Tesly nefunguje ideálně. Tento čínský elektromobil by chtěl konkurovat Škodě Elroq, což se mu sice cenou daří, ale zákazníky...
V autě: Proč Škoda Superb zůstává, když ostatní končí
Zatímco většina automobilek se velkých sedanů i kombi postupně zbavuje, protože řidiči stále raději usedají do velkých i menších SUV, Škoda Superb zůstává. Ne proto, že by se prodával po statisících,...
Nejpomalejší na Nürburgringu. Rekord trabantu z roku 1960 překonalo mopedoauto
Čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem. Ale dnes už klasický vtip neplatí. Titul nejpomalejšího auta na nejslavnějším závodním okruhu světa po pětšedesáti letech padl.
CES 2026: Číňané okopírovali bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích
Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...